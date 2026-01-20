NYSE Luncurkan Perdagangan Blockchain 24/7 untuk Saham dan ETF Tertoken

NYSE sedang membangun marketplace berbasis blockchain untuk saham dan ETF yang ditokenisasi yang dapat beroperasi 24/7 sepanjang minggu, sebuah transformasi signifikan dalam cara pasar saham dan aset keuangan dapat diakses oleh investor.

Era Baru Perdagangan Sekuritas yang Ditokenisasi

New York Stock Exchange, yang merupakan komponen dari Intercontinental Exchange (ICE), berencana untuk menciptakan marketplace digital yang menggunakan kekuatan teknologi blockchain untuk memfasilitasi perdagangan token digital yang mewakili ekuitas dan ETF yang ada secara 24 jam. Ini akan berbeda dari jam perdagangan normal yang berlangsung antara pukul 9:30 pagi hingga 4 sore EST.

Source: businesswire

Sistem ini memiliki sejumlah desain inovatif:

Penyelesaian instan di blockchain: Penyelesaian perdagangan akan terjadi secara instan di jaringan blockchain, dan tidak akan ada penundaan penyelesaian seperti yang terjadi di pasar lain.

Pendanaan stablecoin dan order berdenominasi dolar: Dorongan penyelesaian berbasis stablecoin membantu memfasilitasi aliran likuiditas yang sederhana dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur perbankan tradisional.

Integrasi keuangan yang luas: Bekerja sama dengan kustodian seperti BNY Mellon dan mitra institusional seperti Citigroup bertujuan untuk mengintegrasikan keuangan arus utama dengan teknologi blockchain.

Tergantung pada persetujuan regulasi, sistem ini dapat mengubah transaksi kepemilikan saham dan ETF menjadi lebih modern, menjadikannya aset digital yang dapat diprogram yang dirancang khusus untuk era digital.

Bagaimana Ini Dibandingkan dengan Perdagangan Tokenisasi Saat Ini

Meskipun proyek NYSE merupakan langkah institusional yang cukup besar, saham dan ETF yang ditokenisasi sudah menjadi semakin populer di berbagai platform cryptocurrency dan sistem blockchain.

Ondo Global Markets telah mengaktifkan lebih dari 100 saham/ETF AS yang ditokenisasi untuk diperdagangkan di platformnya, yang dapat diakses 24/7 untuk investor yang memenuhi syarat di blockchain Ethereum dan jaringan lainnya.

Bitget telah mengintegrasikan saham yang ditokenisasi ke dalam layanan Onchain-nya, yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan saham yang ditokenisasi dan memiliki eksposur fraksional terhadap saham AS terkemuka secara real-time lagi, tanpa jam perdagangan tradisional.

Kraken kini telah meluncurkan tokenisasi saham dan ETF AS untuk pelanggan yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Langkah ini memberikan akses ke pasar yang di masa lalu dapat terkunci secara geografis atau zona waktu.

Tren ini dapat dilihat sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas di mana infrastruktur teknologi blockchain semakin banyak digunakan di pasar keuangan untuk menyediakan akses yang terdemokratisasi.

Mengapa Ini Penting untuk Investor dan Pasar

Hal berikut dapat dihasilkan dari memiliki platform perdagangan untuk sekuritas yang ditokenisasi yang beroperasi:

Penghapusan hambatan masuk melalui fasilitasi akses pasar berkelanjutan untuk investor ritel maupun institusional.

Meningkatkan likuiditas karena investor di seluruh dunia tidak lagi dibatasi oleh zona waktu atau waktu bursa.

Meningkatkan kecepatan dan transparansi melalui penyelesaian on-chain dan menurunkan risiko counterparty serta operasional.

Mendukung kepemilikan fraksional dan yang dapat diprogram, yang dapat memungkinkan instrumen dan pendekatan keuangan baru yang menggabungkan struktur pasar tradisional dan digital.

Evolusi seperti itu sejalan dengan kecenderungan tokenisasi umum yang diidentifikasi oleh para ahli blockchain, termasuk bahwa saham yang ditokenisasi akan memberikan demokratisasi, kepemilikan fraksional, dan akses sepanjang waktu, tujuh hari seminggu, yang tidak mungkin sebelumnya.

