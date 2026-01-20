NYSE Luncurkan Perdagangan Blockchain 24/7 untuk Saham dan ETF Tertoken

NYSE sedang membangun marketplace berbasis blockchain untuk saham dan ETF yang ditokenisasi yang dapat beroperasi 24/7 sepanjang minggu, sebuah transformasi signifikan dalam cara pasar saham dan aset keuangan dapat diakses oleh investor.
New York Stock Exchange, yang merupakan komponen dari Intercontinental Exchange (ICE), berencana untuk menciptakan marketplace digital yang menggunakan kekuatan teknologi blockchain untuk memfasilitasi perdagangan token digital yang mewakili ekuitas dan ETF yang ada secara 24 jam. Ini akan berbeda dari jam perdagangan normal yang berlangsung antara pukul 9:30 pagi hingga 4 sore EST.
Sistem ini memiliki sejumlah desain inovatif:
Tergantung pada persetujuan regulasi, sistem ini dapat mengubah transaksi kepemilikan saham dan ETF menjadi lebih modern, menjadikannya aset digital yang dapat diprogram yang dirancang khusus untuk era digital.
Meskipun proyek NYSE merupakan langkah institusional yang cukup besar, saham dan ETF yang ditokenisasi sudah menjadi semakin populer di berbagai platform cryptocurrency dan sistem blockchain.
Ondo Global Markets telah mengaktifkan lebih dari 100 saham/ETF AS yang ditokenisasi untuk diperdagangkan di platformnya, yang dapat diakses 24/7 untuk investor yang memenuhi syarat di blockchain Ethereum dan jaringan lainnya.
Bitget telah mengintegrasikan saham yang ditokenisasi ke dalam layanan Onchain-nya, yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan saham yang ditokenisasi dan memiliki eksposur fraksional terhadap saham AS terkemuka secara real-time lagi, tanpa jam perdagangan tradisional.
Kraken kini telah meluncurkan tokenisasi saham dan ETF AS untuk pelanggan yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Langkah ini memberikan akses ke pasar yang di masa lalu dapat terkunci secara geografis atau zona waktu.
Tren ini dapat dilihat sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas di mana infrastruktur teknologi blockchain semakin banyak digunakan di pasar keuangan untuk menyediakan akses yang terdemokratisasi.
Hal berikut dapat dihasilkan dari memiliki platform perdagangan untuk sekuritas yang ditokenisasi yang beroperasi:
Evolusi seperti itu sejalan dengan kecenderungan tokenisasi umum yang diidentifikasi oleh para ahli blockchain, termasuk bahwa saham yang ditokenisasi akan memberikan demokratisasi, kepemilikan fraksional, dan akses sepanjang waktu, tujuh hari seminggu, yang tidak mungkin sebelumnya.
