Lelang presale ZKP mendekati $1,7 miliar dengan proyeksi besar-besaran

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/20 01:00
Pengungkapan: Artikel ini bukan merupakan saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

Zero Knowledge Proof melakukan lebih dari sekadar mengumpulkan dana. Proyek ini membangun kekuatan likuiditas sebelum peluncuran. Lelang presale publik senilai $1,7 miliar sedang berlangsung, dan peserta awal dapat mengunci ROI 500x–10.000x.

Ringkasan
  • Lelang presale publik ZKP senilai $1,7 miliar membangun likuiditas masif sebelum peluncuran, memberikan relevansi pasar instan pada koin ini.
  • Peserta awal dapat melihat potensi keuntungan 500x–10.000x berkat pertumbuhan terstruktur yang didukung modal.
  • Proyek ini memprioritaskan dampak pasar berkelanjutan daripada hype, memastikan stabilitas dan adopsi jangka panjang sejak hari pertama.

Dalam kripto, perhatian mengatur segalanya, tetapi ide saja tidak dapat menciptakannya. Modal yang melakukan pekerjaan itu. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar proyek tahap awal berjuang untuk mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan pendanaan kedua. Mereka diluncurkan dalam skala kecil, mengejar buzz komunitas, dan berharap uang muncul kemudian. Zero Knowledge Proof (ZKP) mengatasi masalah ini dari sisi lain. ZKP menolak untuk membangun momentum dari nol. ZKP membangun gravitasi bahkan sebelum listing.

Lelang presale publik ZKP yang sedang berlangsung menargetkan penggalangan dana $1,7 miliar. Tujuan ini melampaui ambisi. Struktur sangat penting di sini. Ini menempatkan koin di antara peluncuran self-funded terbesar dalam sejarah kripto. Jika ZKP mendekati angka tersebut, koin ini tidak akan memasuki pasar seperti altcoin pada umumnya. ZKP akan debut dengan likuiditas bawaan, visibilitas instan, dan relevansi melalui skala saja.

ZKP PRESALE

Ini berpusat pada mekanik daripada hype. Modal menarik lebih banyak modal. Volume menarik developer. Developer membawa use case. Loop umpan balik ini hanya terbentuk ketika likuiditas awal cukup dalam untuk mendukung perhatian yang berkelanjutan. Lelang presale ZKP mengikuti desain yang dimaksudkan untuk melakukan hal itu, dan melakukannya sebelum koin dapat diperdagangkan.

Uang datang terlebih dahulu membuat pasar bereaksi berbeda

Ukuran lelang presale ZKP mengubah cara exchange dan peserta memandang koin sebelum grafik muncul. Total penggalangan dana besar menandakan keseriusan dan menunjukkan komitmen. Lebih penting lagi, mereka menunjukkan likuiditas yang tersedia, dan itu menarik mitra, pengguna, dan developer yang ingin membangun sesuatu yang stabil.

ZKP tidak tertarik mencapai angka $1,7 miliar hanya untuk penampilan. Angka itu berfungsi sebagai jangkar modal. Ini menandakan bahwa ZKP akan melewatkan ketergantungan pada spekulasi pasca-listing untuk menemukan relevansi. Relevansi datang built-in. Ketika sebuah koin memasuki pasar dengan ratusan juta dalam likuiditas, menaiki tangga visibilitas menjadi tidak ada gunanya. Koin dimulai di puncak.

Kualitas ini membedakan ZKP dari yang lain. Sebagian besar proyek berharap untuk listing exchange. ZKP tumbuh lebih sulit untuk diabaikan dengan setiap pencapaian lelang presale. Seiring penggalangan dana berkembang, basis likuiditas berkembang bersamanya, dan ekosistem yang terbentuk di sekitar ZKP menguat setiap hari. Ini melakukan lebih dari sekadar meningkatkan visibilitas potensial. Timeline antara entri lelang presale dan kehadiran pasar nyata menyusut cepat.

ZKP PRESALE

Peserta awal mendapatkan manfaat struktural dari pengaturan ini juga. Selama fase lelang presale saat ini, harga tetap dalam mode penemuan awal. Tetapi jika ZKP mencapai bahkan sebagian solid dari target $1,7 miliar, kepadatan modal saat peluncuran dapat memicu permintaan dan visibilitas yang mendorong nilai koin jauh melampaui level saat ini. Analis yang melacak jalur peluncuran serupa menyarankan pembeli awal mungkin melihat potensi keuntungan 500x hingga 5.000x, dengan proyeksi kasus terbaik memodelkan pengembalian 10.000x berdasarkan adopsi pasca-peluncuran dan siklus likuiditas.

Skala lelang presale melampaui penampilan, ini mengirimkan sinyal

Proyek kripto skala besar menarik tools yang lebih baik, listing yang lebih baik, dan dukungan komunitas yang lebih kuat dengan alasan yang bagus. Whitepaper saja tidak menjelaskan ini. Struktur di balik proyek menceritakan kisahnya. Ketika sebuah koin memiliki dukungan modal nyata, fluktuasi harga tahap awal menyusut. Tekanan jual menurun. Ekonomi stabil. ZKP bertujuan menciptakan keuntungan ini melalui penggalangan dananya, bukan dengan memberikan koin kepada insider, tetapi dengan menetapkan harganya secara publik di seluruh lelang presale multi-bulan.

Model lelang presale yang dipasangkan dengan target penggalangan dana $1,7 miliar mengubah ZKP menjadi sinyal untuk seluruh ekosistem, tidak hanya untuk pembeli. Ini menunjukkan uang di atas meja, perhatian pada chain, dan sumber daya yang sudah bekerja. Ini menjelaskan mengapa proyek ini menarik visibilitas jauh melampaui level presale khas bahkan sebelum listing.

Dukungan likuiditas berlanjut melewati hari peluncuran, yang lebih penting lagi. Karena pendanaan tetap publik dan dikelola sendiri, ZKP menghindari dump pasca-ICO biasa yang mengganggu proyek yang didukung VC. Tidak ada unlock cliff tersembunyi. Tidak ada putaran awal yang menunggu di latar belakang. Apa yang pembeli lihat adalah apa yang mereka dapatkan, dan apa yang mereka dapatkan, jika lelang presale berskala, berjumlah salah satu peluncuran koin paling likuid dalam ingatan baru-baru ini.

ZKP PRESALE

Pembeli awal menemukan keuntungan mereka di sini. Harga yang dibayar hari ini mencerminkan volume lelang presale saat ini, bukan likuiditas listing masa depan. Jika kesenjangan itu melebar, entri menjadi asimetris. Dan jika ZKP mencapai kapasitas lelang presale penuh, asimetri itu menjadi eksponensial.

Zero Knowledge Proof (ZKP) melewatkan promosi kelangkaan dan menunjukkan skala sebagai gantinya. Lelang presale publik $1,7 miliar berarti lebih dari penggalangan dana. Ini bertindak sebagai magnet untuk modal, perhatian, dan adopsi. Sebagian besar koin mulai kecil dan berharap untuk tumbuh. ZKP tumbuh sebelum dimulai, dan itu saja membedakannya.

Pembeli yang masuk sekarang melakukan lebih dari sekadar berspekulasi pada listing masa depan. Mereka melangkah ke fase penetapan harga yang mungkin terlihat terputus dari level likuiditas yang ZKP bangun. Jika permintaan terus meningkat, dan jika lelang presale mendekati target penggalangan dananya, penetapan harga tahap awal mungkin tidak bertahan lama.

Ini menjelaskan mengapa analis yang melacak kurva ini memodelkan jendela ROI 500x hingga 5.000x, dengan skenario lelang presale penuh mencapai setinggi 10.000x. Hype tidak mendorong ini. Struktur yang mendorongnya. Modal tidak dapat memalsukan momentum karena modal menciptakan momentum. Dan untuk ZKP, penciptaan itu mungkin sudah terjadi sekarang.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Zero Knowledge Proof, kunjungi website, auction, X, dan Telegram.

Pengungkapan: Konten ini disediakan oleh pihak ketiga. Baik crypto.news maupun penulis artikel ini tidak mendukung produk apa pun yang disebutkan di halaman ini. Pengguna harus melakukan riset sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.

Peluang Pasar
Logo Ucan fix life in1day
Harga Ucan fix life in1day(1)
$0,014722
$0,014722$0,014722
+113,17%
USD
Grafik Harga Live Ucan fix life in1day (1)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

