CZ Binance Soroti Pertempuran Kripto Besar Menuju 2026

Baru-baru ini, pendiri Binance Changpeng Zhao merefleksikan periode bergejolak untuk pasar kripto dan perjalanannya sendiri. Dia menggambarkan tahun 2026 sebagai salah satu tahun paling tidak pasti yang dihadapi industri sejauh ini. Kekhawatiran ini berasal dari dua kekuatan yang berlawanan yang membentuk pasar.

Secara historis, kripto telah mengikuti siklus empat tahun, dan dengan pola tersebut, tahun 2026 sering menandakan fase awal penurunan. Siklus masa lalu menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dan harga yang jatuh biasanya mengikuti tahun-tahun bull yang kuat.

Saat ini, skenario di Amerika Serikat menggambarkan skenario yang sama sekali berbeda. Kebijakan AS secara terbuka mendukung aset digital.

Pemotongan suku bunga, manajemen likuiditas, dan mempertahankan pasar saham yang kuat juga dapat membantu pasar kripto. Zhao menyatakan bahwa tekanan politik untuk mempertahankan pasar saham yang sehat sebelum pemilihan mungkin membuat kondisi keuangan tetap longgar.

Jika pasar saham berkinerja baik, investor akan memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan di area lain, seperti mata uang kripto.

Konflik antara apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi sekarang inilah mengapa Zhao percaya bahwa tahun 2026 mungkin akan membagi pendapat di pasar kripto. Beberapa orang mengharapkan penurunan harga, sementara yang lain bersiap untuk rally.

Pertumbuhan Institusional Melampaui Aktivitas Ritel

Melihat kembali ke tahun 2025, Zhao mengatakan bahwa perubahan terbesar adalah institusi mulai terlibat. ETF spot dan produk investasi lainnya memungkinkan dana besar untuk mulai berinvestasi di institusi AS, dan mereka mulai berinvestasi lebih banyak.

JP Morgan, yang sebelumnya sangat vokal tentang ketidaksukaannya terhadap Bitcoin, mengatakan kepada kliennya untuk mengalokasikan satu hingga 4% dari portofolio mereka ke aset kripto. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa keuangan tradisional memiliki pandangan yang berbeda tentang industri kripto.

Bitcoin dimulai dari kisaran $50.000 hingga $60.000 pada awal tahun 2025 dan mencapai mendekati $90.000 pada bagian akhir tahun, menunjukkan momentum yang kuat.

Namun, banyak investor individu menunggu rally yang lebih kuat dan dengan demikian tetap kecewa. Aktivitas investor individu tetap konstan tetapi meningkat pada tingkat yang lebih lambat daripada investor besar.

Binance, BNB, dan Dorongan untuk Adopsi yang Lebih Luas

Zhao juga mengklarifikasi peran yang lebih besar dari Binance dalam ekosistem, yang melampaui aspek perdagangan. Pertukaran terpusat tetap menjadi jalur masuk yang signifikan bagi pengguna baru yang terbiasa dengan layanan familiar seperti login email dan dukungan pelanggan.

Selain itu, ekosistem BNB tetap menjadi dukungan signifikan untuk banyak proyek melalui blockchain, divisi investasi, dan inisiatif pendidikannya.

Binance Academy tetap menjadi platform pembelajaran besar yang membantu individu dalam mempelajari lebih lanjut tentang dompet, transfer, dan manajemen risiko. Dia menjelaskan bahwa individu akan terus menggunakan kripto dalam jangka panjang hanya jika mereka belajar dan terlibat dalam proses dengan cara yang hati-hati.

