Harga Hyperliquid terus menurun karena struktur pasar bearish menargetkan $19,75

Harga Hyperliquid tetap bearish setelah ditolak dari resistance $27,39, dengan lower lows yang terbentuk dan support high-time-frame $19,75 kini menjadi target penurunan utama berikutnya.

Ringkasan HYPE terus mencetak lower highs dan lower lows (struktur bearish)

Penolakan pada $27,39 / VAH mengkonfirmasi supply dan kelemahan

Kehilangan $22 swing low menargetkan $19,75 support high-time-frame

Harga Hyperliquid (HYPE) terus menunjukkan kelemahan yang persisten karena aksi harga tetap terkunci dalam struktur pasar bearish yang lebih luas. Chart masih mencetak lower lows dan lower highs yang berturut-turut, menandakan bahwa penjual tetap mengendalikan dan kelanjutan penurunan tetap menjadi tren dominan.

Kelanjutan bearish ini menguat setelah Hyperliquid gagal bertahan di atas value area high dan ditolak dari resistance high-time-frame utama di dekat $27,39. Penolakan tersebut bertindak sebagai titik balik struktural, memicu pergerakan korektif yang lebih dalam yang mendorong harga kembali di bawah level nilai kunci.

Poin teknis kunci harga Hyperliquid

Hyperliquid tetap dalam tren bearish dengan lower highs dan lower lows

Penolakan di dekat resistance $27,39 / value area high mengkonfirmasi kelemahan penurunan

Penembusan di bawah $22 swing low membuka kelanjutan menuju support $19,75

Momentum bearish Hyperliquid berakselerasi setelah harga ditolak dari resistance high-time-frame $27,39, yang selaras dengan wilayah value area high. Penolakan ini penting karena menandakan upaya gagal untuk merebut kembali nilai yang lebih tinggi. Di pasar yang lebih kuat, merebut kembali value area high sering mengarah pada ekspansi ke level yang lebih tinggi. Di pasar yang lebih lemah, kegagalan di VAH biasanya menghasilkan rotasi tajam kembali ke dalam kisaran dan tekanan penurunan yang berkelanjutan.

Dalam kasus Hyperliquid, harga sempat mencoba mendorong lebih tinggi tetapi tidak dapat bertahan di atas resistance. Penolakan ini mengkonfirmasi bahwa permintaan tidak mencukupi pada harga premium dan bahwa penjual secara aktif mempertahankan level tersebut. Setelah breakout yang gagal ini terjadi, harga berputar lebih rendah dan mulai berakselerasi kembali ke dalam kelanjutan bearish.

Perilaku ini adalah fitur umum dari struktur bearish: harga mencoba rally, gagal di resistance, dan kemudian terus mencetak posisi terendah baru karena pembeli tetap tidak dapat merebut kembali zona nilai kunci.

Support high-time-frame $19,75 menjadi fokus

Jika level $22 tembus, target penurunan utama berikutnya menjadi $19,75, yang mewakili zona support high-time-frame dan batas bawah dari kisaran perdagangan yang lebih luas.

Ini adalah level penting karena zona support utama sering menghasilkan setidaknya reaksi sementara. Bahkan dalam downtrend yang kuat, harga umumnya berhenti sejenak atau rebound sebentar pada support high-time-frame karena aktivitas pengambilan keuntungan dan penutupan posisi short.

Namun, jika momentum bearish tetap kuat dan volume berkembang pada breakdown, level $19,75 bisa diuji secara agresif. Reaksi pada zona tersebut akan menjadi kritis untuk menentukan apakah Hyperliquid membentuk basis atau terus lebih dalam ke ekspansi bearish.

Pantulan dari $19,75 akan menunjukkan bahwa kisaran masih dihormati dan harga mungkin mencoba stabilisasi. Breakdown di bawah $19,75 akan menandakan kegagalan struktural yang lebih dalam dan meningkatkan probabilitas penurunan lebih lanjut.

Mengapa struktur pasar masih menguntungkan bears

Alasan skenario bearish ini tetap dominan adalah karena Hyperliquid belum mengubah struktur. Chart terus menunjukkan:

Lower highs (rally yang gagal)

Lower lows (kelanjutan downtrend)

Penolakan dari nilai premium (kontrol supply)

Breakdown di bawah zona support nilai (penerimaan lemah)

Sampai Hyperliquid dapat merebut kembali zona resistance kunci dan membangun higher lows, pasar tetap bearish berdasarkan struktur. Bahkan jika harga stabil sementara, kerangka kerja keseluruhan masih menguntungkan kelanjutan penurunan kecuali struktur berbalik.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Hyperliquid tetap dalam tren bearish, dan aksi harga terus menunjuk lebih rendah selama tetap dibatasi di bawah resistance dan bertahan di bawah value area low. The $22 swing low adalah level kunci berikutnya yang perlu dipantau, karena breakdown yang dikonfirmasi kemungkinan akan mempercepat pergerakan menuju support high-time-frame $19,75.

Agar skenario pembalikan bullish berkembang, Hyperliquid perlu merebut kembali level resistance utama dan mematahkan pola lower-high. Sampai itu terjadi, penjual tetap mengendalikan dan target penurunan tetap aktif.