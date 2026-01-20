BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Xplore merayakan tahun kelima berturut-turut penurunan keluhan sementara keluhan industri secara keseluruhan meningkat, menurut laporan tahunan CCTS. MARKHAM, ON, 19 Januari,Xplore merayakan tahun kelima berturut-turut penurunan keluhan sementara keluhan industri secara keseluruhan meningkat, menurut laporan tahunan CCTS. MARKHAM, ON, 19 Januari,

Xplore Meningkatkan Standar Keunggulan Layanan Dari Tahun ke Tahun

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/20 03:15
FC Barcelona FT
BAR$0.5696-3.24%
RISE
RISE$0.005676-3.82%
WorldAssets
INC$0.7278-32.28%

Xplore merayakan tahun kelima berturut-turut pengurangan keluhan sementara keluhan industri secara keseluruhan meningkat, menurut laporan tahunan CCTS.

MARKHAM, ON, 19 Jan. 2026 /CNW/ – Xplore Inc., perusahaan broadband serat optik dan 5G Kanada untuk kehidupan pedesaan, sekali lagi menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Untuk tahun kelima berturut-turut, Xplore telah mencapai pengurangan keluhan pelanggan dari tahun ke tahun, mencapai rekor terendah baru, menurut laporan tahunan terbaru dari Commission for Complaints for Telecom-television Services (CCTS).

Sementara industri secara keseluruhan mengalami peningkatan keluhan sebesar 17% dari tahun ke tahun, Xplore adalah salah satu dari hanya tiga penyedia yang mengalami peningkatan, mencapai penurunan keluhan sebesar 13%. Peningkatan berkelanjutan ini menyoroti dedikasi Xplore kepada masyarakat pedesaan Kanada dan fokusnya dalam memberikan layanan yang luar biasa.

"Hasil ini mencerminkan dedikasi tim kami dan investasi yang telah kami lakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan," kata Brent Johnston, CEO Xplore. "Kami bangga memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dengan tim berbasis Kanada 100% kami sambil terus memperluas jaringan serat optik dan 5G kami. Tujuan kami sederhana: menyediakan Internet yang cepat, andal, dan layanan luar biasa kepada masyarakat pedesaan Kanada."

Laporan tahunan CCTS melacak keluhan di seluruh sektor telekomunikasi dan TV Kanada dan mengkonfirmasi tren lima tahun Xplore dalam peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Xplore dan untuk memeriksa ketersediaan layanan, kunjungi xplore.ca atau hubungi 1-877-969-3152.

Tentang Xplore Inc.
Didirikan di Woodstock, New Brunswick, Xplore Inc. adalah perusahaan broadband serat optik dan 5G Kanada untuk kehidupan pedesaan. Xplore berkomitmen pada pengejaran tanpa henti untuk pengalaman broadband yang lebih baik bagi semua warga Kanada. Xplore membangun jaringan nirkabel serat optik dan 5G kelas dunia untuk memungkinkan layanan broadband inovatif demi kehidupan pedesaan sehari-hari yang lebih baik, untuk saat ini dan generasi mendatang.

SUMBER Xplore Inc.

Peluang Pasar
Logo FC Barcelona FT
Harga FC Barcelona FT(BAR)
$0.5696
$0.5696$0.5696
-0.36%
USD
Grafik Harga Live FC Barcelona FT (BAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk buyback dan
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 04:20
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30