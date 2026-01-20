Xplore Meningkatkan Standar Keunggulan Layanan Dari Tahun ke Tahun

Xplore merayakan tahun kelima berturut-turut pengurangan keluhan sementara keluhan industri secara keseluruhan meningkat, menurut laporan tahunan CCTS.

MARKHAM, ON, 19 Jan. 2026 /CNW/ – Xplore Inc., perusahaan broadband serat optik dan 5G Kanada untuk kehidupan pedesaan, sekali lagi menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Untuk tahun kelima berturut-turut, Xplore telah mencapai pengurangan keluhan pelanggan dari tahun ke tahun, mencapai rekor terendah baru, menurut laporan tahunan terbaru dari Commission for Complaints for Telecom-television Services (CCTS).

Sementara industri secara keseluruhan mengalami peningkatan keluhan sebesar 17% dari tahun ke tahun, Xplore adalah salah satu dari hanya tiga penyedia yang mengalami peningkatan, mencapai penurunan keluhan sebesar 13%. Peningkatan berkelanjutan ini menyoroti dedikasi Xplore kepada masyarakat pedesaan Kanada dan fokusnya dalam memberikan layanan yang luar biasa.

"Hasil ini mencerminkan dedikasi tim kami dan investasi yang telah kami lakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan," kata Brent Johnston, CEO Xplore. "Kami bangga memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dengan tim berbasis Kanada 100% kami sambil terus memperluas jaringan serat optik dan 5G kami. Tujuan kami sederhana: menyediakan Internet yang cepat, andal, dan layanan luar biasa kepada masyarakat pedesaan Kanada."

Laporan tahunan CCTS melacak keluhan di seluruh sektor telekomunikasi dan TV Kanada dan mengkonfirmasi tren lima tahun Xplore dalam peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Xplore dan untuk memeriksa ketersediaan layanan, kunjungi xplore.ca atau hubungi 1-877-969-3152.

Tentang Xplore Inc.

Didirikan di Woodstock, New Brunswick, Xplore Inc. adalah perusahaan broadband serat optik dan 5G Kanada untuk kehidupan pedesaan. Xplore berkomitmen pada pengejaran tanpa henti untuk pengalaman broadband yang lebih baik bagi semua warga Kanada. Xplore membangun jaringan nirkabel serat optik dan 5G kelas dunia untuk memungkinkan layanan broadband inovatif demi kehidupan pedesaan sehari-hari yang lebih baik, untuk saat ini dan generasi mendatang.

SUMBER Xplore Inc.