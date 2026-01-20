Bitcoin bisa menjadi satu-satunya sekoci penyelamat Anda saat para ahli Bank of England bersiap menghadapi kekacauan pengungkapan alien

Bitcoin dapat muncul sebagai pemenang jangka panjang jika otoritas global mengonfirmasi keberadaan inteligensi non-manusia, bahkan jika dampak langsung memicu guncangan finansial yang parah.

Selama akhir pekan, muncul laporan bahwa Helen McCaw, mantan analis senior di Bank of England, mendesak Gubernur Andrew Bailey untuk mempertimbangkan perencanaan kontingensi untuk skenario di mana pemerintah AS, atau otoritas kredibel lainnya, merilis bukti definitif bahwa umat manusia tidak sendirian.

Dalam analisisnya, risikonya bukan hanya kekacauan pasar. Ini adalah guncangan kepercayaan yang bergerak cepat yang dapat menyebar dari harga aset ke infrastruktur kehidupan sehari-hari, berpotensi menyebabkan penarikan dana bank secara massal, gangguan pembayaran, dan dalam kasus terburuk, kekacauan sipil.

Guncangan ontologis

McCaw mendasarkan kasusnya pada "guncangan ontologis," istilah yang semakin sering digunakan dalam lingkaran risiko untuk menggambarkan efek destabilisasi dari pergeseran mendadak dalam realitas bersama.

Dalam skenario ini, disorientasi psikologis kolektif diterjemahkan langsung ke dalam hasil ekonomi material.

McCaw, dalam kertas putih Sol Foundation, berpendapat bahwa situasi ini dapat mengarah pada saluran ketidakstabilan finansial.

Dia menulis bahwa jika pengungkapan UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) menyiratkan "kekuatan dan kecerdasan yang lebih besar dari pemerintah mana pun," hal itu dapat merusak legitimasi dan kepercayaan yang diam-diam diandalkan oleh pasar dan sistem perbankan.

Menurutnya:

Mengingat taruhan ini, dia berpendapat Bank of England harus "mengambil tindakan" untuk mengatasi risiko stabilitas finansial terkait pengungkapan.

Meskipun premisnya menyerupai fiksi ilmiah, konteks budaya telah bergeser selama setahun terakhir.

Sebagai konteks, pembuat undang-undang AS, termasuk Senator Kirsten Gillibrand, semakin menyerukan transparansi pemerintah terkait UAP.

Namun, kemungkinan pengungkapan semacam itu dalam waktu dekat tampak kecil meskipun ada keterlibatan politik tingkat tinggi. Di Polymarket, platform pasar prediksi kripto, kontrak berjudul "Akankah AS mengonfirmasi bahwa alien ada sebelum 2027?" diperdagangkan sekitar 13 sen, yang berarti probabilitas 13%.

Meskipun demikian, argumen McCaw pada dasarnya adalah bahwa perhatian institusional yang meningkat dan konsekuensi berdampak tinggi dari konfirmasi semacam itu membenarkan perencanaan ke depan.

Dengan latar belakang itu, CryptoSlate telah memodelkan bagaimana skenario "guncangan ontologis" kemungkinan akan berlangsung untuk Bitcoin.

Efek jangka pendek

Jika peristiwa ekor ini terjadi, pertanyaan langsung bagi investor adalah: Apa yang rusak pertama kali?

McCaw mengangkat kemungkinan bahwa publik mungkin beralih ke mata uang digital seperti Bitcoin jika mereka "mempertanyakan legitimasi pemerintah" dan kehilangan kepercayaan pada aset berdaulat.

Namun, mekanika pasar menunjukkan reaksi awal yang berbeda. Pengungkapan alien pada dasarnya adalah guncangan ketidakpastian, dan guncangan ketidakpastian diperdagangkan dalam dua fase yang berbeda.

Dalam Fase 1, yang dapat berlangsung dari jam hingga hari, pasar menghadapi masalah "jual apa yang Anda bisa".

Dalam jendela pertama setelah pengumuman dengan kredibilitas tinggi yang menulis ulang realitas, pasar biasanya tidak berperilaku seperti mesin diskon rasional. Mereka berperilaku seperti manajer risiko dan pegawai margin.

Tiga alasan menunjukkan Bitcoin rentan segera, bahkan jika kemudian mendapat manfaat dari narasi "lindung nilai ketidakpercayaan".

Pertama, Bitcoin likuid 24/7, yang menjadikannya katup tekanan pertama. Ketika ekuitas ditutup, dan berita utama muncul, kripto adalah tempat di mana trader global dapat langsung memotong eksposur. Itu membuat BTC menjadi sumber "likuiditas instan" yang sering, bukan tempat berlindung yang aman secara otomatis.

Kedua, korelasi meningkat ketika semua orang mengurangi risiko bersama.

IMF telah berulang kali mendokumentasikan bahwa pasar kripto dan ekuitas telah menjadi lebih saling terhubung. Ini berarti bahwa spillover pasar dalam return dan volatilitas dapat meningkat, terutama di sekitar episode stres, merusak diversifikasi ketika Anda paling membutuhkannya.

Ketiga, volatilitas tidak dihargai untuk kejutan skala peradaban.

Pada pertengahan Januari 2026, VIX (salah satu ukuran volatilitas ekuitas AS tersirat yang paling banyak diamati pasar) berada di pertengahan belasan. Jika pengungkapan menetapkan ulang volatilitas ke atas dengan tajam, batas risiko mengencang, guncangan VaR (Value at Risk) beriak, dan posisi leverage dibatalkan.

Pada saat-saat itu, narasi "emas digital" sering kalah dengan "kurangi eksposur bruto sekarang."

Secara blak-blakan, langkah pertama kemungkinan adalah risk-off, dan Bitcoin akan diperlakukan sebagai beta tinggi oleh banyak meja makro.

Implikasi jangka panjang untuk emas dan Bitcoin

Hanya dalam Fase 2, yang berlangsung minggu hingga bulan, perdagangan mungkin bergeser ke "premi kepercayaan" yang dibayangkan McCaw.

Setelah pergulatan pertama, pertanyaan berubah dari "apa yang likuid?" menjadi "apa yang sah?"

Jika konfirmasi inteligensi non-manusia ditafsirkan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak sepenuhnya transparan atau tidak sepenuhnya dalam kendali, maka sebagian publik dan basis investor dapat mulai menuntut aset yang terasa kurang terikat pada kredibilitas negara.

Di situlah Bitcoin dapat masuk akal beralih dari "dijual untuk likuiditas" menjadi "dibeli untuk optionalitas keluar."

Dalam kasus ini, pengungkapan akan memicu ketidakpercayaan berkelanjutan pada institusi, yang dapat memaksa beberapa investor untuk mencari aset yang tanpa batas, dapat disimpan sendiri, dan bukan klaim pada bank mana pun.

Jika kontrol modal atau langkah-langkah darurat menjadi bagian dari respons politik, bahkan sebentar, narasi "resistensi sensor" menjadi lebih dari sekadar branding. Ini menjadi fitur manajemen risiko.

Namun, McCaw mengangkat poin krusial mengenai tempat berlindung aman tradisional seperti emas.

Dia menyarankan bahwa jika pasar berspekulasi bahwa kemampuan perjalanan luar angkasa dapat memperluas pasokan logam mulia (melalui penambangan asteroid atau ilmu material baru), narasi kelangkaan emas menghadapi tantangan teoretis.

Dalam konteks itu, Bitcoin tidak menghadapi risiko fisik semacam itu karena kelangkaannya ditegakkan secara matematis. Pada dasarnya, batas keras 21 juta protokol kripto teratas tetap tidak dapat diubah.

Jadi, di dunia di mana batasan fisik alam semesta tiba-tiba diperdebatkan, kepastian kode Bitcoin yang kaku dan tidak berubah dapat menghasilkan premi besar.

