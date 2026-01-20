BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Shiba Inu (SHIB) saat ini diperdagangkan pada harga $0,057891, mencerminkan penurunan 5,78% selama 24 jam terakhir. Meskipun terjadi penurunan ini, aktivitas perdagangan telah meningkat,Shiba Inu (SHIB) saat ini diperdagangkan pada harga $0,057891, mencerminkan penurunan 5,78% selama 24 jam terakhir. Meskipun terjadi penurunan ini, aktivitas perdagangan telah meningkat,

Breakout Shiba Inu Sudah Dekat: Para Ahli Membidik Target $0,0000139

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 03:30
BitShiba
SHIBA$0.0000000004404-2.35%
SHIBAINU
SHIB$0.000008048-3.25%

Shiba Inu (SHIB) saat ini diperdagangkan pada harga $0,057891, mencerminkan penurunan 5,78% selama 24 jam terakhir. Meskipun mengalami penurunan ini, aktivitas perdagangan semakin intensif, dengan volume perdagangan 24 jam mencapai $37,07 juta, peningkatan yang mengesankan sebesar 104,24%. Selama seminggu terakhir, harga SHIB sedikit turun menjadi $0,057886, menandai penurunan 6,56%.

Sumber: CoinMarketCap

Analis pasar menyarankan bahwa tekanan penurunan ini mungkin terkait dengan sentimen yang lebih luas di pasar cryptocurrency, serta faktor teknis yang mempengaruhi pola perdagangan SHIB. Investor jangka pendek memantau dengan cermat tanda-tanda stabilisasi, karena volatilitas terus mendominasi pasar.

Trader Harus Memperhatikan Konfirmasi Breakout

Menurut analis kripto Profit Demon, SHIB saat ini diperdagangkan dalam pola "falling wedge" pada grafik 3 hari, formasi yang sering dikaitkan dengan potensi pembalikan bullish. Analis mencatat bahwa jika SHIB berhasil melakukan breakout dari pola ini, pembeli dapat merebut kembali dominasi, mendorong token menuju level target yang lebih tinggi. Pencapaian harga potensial termasuk $0,0000100, $0,0000130, $0,0000160, dan $0,0000195.

Pola falling wedge menunjukkan konsolidasi dalam rentang yang menyempit, menunjukkan bahwa momentum investor sementara terbatas. Jika sentimen pasar bergeser secara positif, pola ini dapat memfasilitasi pemulihan harga yang cepat. Trader disarankan untuk memantau tren volume dan level resistance kunci untuk konfirmasi breakout apa pun.

Sumber: X

Baca Juga | Shiba Inu (SHIB) Breakout Setup Menargetkan Rentang $0,00000885 hingga $0,00001210

Prediksi Harga SHIB untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, SHIB dapat mendekati $0,0000139. Cryptocurrency tersebut sebelumnya mencapai level terendah pada awal Januari 2026, turun di bawah level signifikan untuk pertama kalinya sejak 2021. Analis dan pemimpin pasar mengindikasikan bahwa sebelum mencapai nilai yang diproyeksikan ini, SHIB mungkin melampaui rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $0,0000884, akhirnya mengkonsolidasi antara $0,0000121 dan $0,0000139.

Investor tetap terbagi, menyeimbangkan volatilitas jangka pendek terhadap potensi jangka panjang. Sementara beberapa pelaku pasar melihat SHIB sebagai aset spekulatif yang mampu menghasilkan keuntungan cepat, yang lain memperingatkan bahwa tekanan pasar eksternal dapat membatasi pertumbuhan segera. Meskipun demikian, kombinasi pola teknis dan proyeksi jangka panjang mendukung pandangan optimis yang hati-hati untuk Shiba Inu pada 2026.

Baca Juga | Shiba Inu (SHIB) Valentine's Day Surge: Harapan Harga 16%

Peluang Pasar
Logo BitShiba
Harga BitShiba(SHIBA)
$0.0000000004404
$0.0000000004404$0.0000000004404
+0.43%
USD
Grafik Harga Live BitShiba (SHIBA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk buyback dan
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 04:20
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30