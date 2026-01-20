BursaDEX+
Harga Solana membentuk pola bullish langka saat metrik jaringan utama melonjak

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/20 04:00
Harga Solana turun selama dua hari berturut-turut pada hari Senin, mencapai titik terendah sejak 3 Januari, karena sentimen risk-off menyebar di seluruh pasar keuangan setelah Donald Trump mengancam tarif baru pada anggota NATO utama.

Ringkasan
  • Harga Solana telah membentuk pola cup-and-handle pada grafik harian.
  • Penurunan yang sedang berlangsung adalah bagian dari pembentukan bagian handle.
  • Data pihak ketiga menunjukkan bahwa transaksi Solana melonjak.

Token Solana (SOL) turun ke posisi terendah $130, turun 10% dari titik tertingginya tahun ini. Penurunan ini membawa kapitalisasi pasarnya menjadi $80 miliar, menjadikannya cryptocurrency terbesar keenam di industri ini.

Di sisi positif, Solana memiliki teknikal dan fundamental yang kuat yang dapat membantu mendukung pemulihannya dalam waktu dekat. Misalnya, data Nansen menunjukkan bahwa ini adalah blockchain yang paling aktif digunakan di industri kripto.

Blockchain ini menangani lebih dari 1,86 miliar transaksi dalam 30 hari terakhir, meningkat 1,8%. Biaya transaksinya jauh lebih tinggi daripada jaringan lain seperti Ethereum, BNB Chain, Tron, dan Polygon digabungkan.

Solana juga memiliki lebih dari 72 juta alamat aktif dalam periode ini, meningkat 18%. Alamat aktifnya jauh lebih tinggi daripada chain populer lainnya. 

Solana active addresses

Selain itu, volume DEX Solana melonjak menjadi lebih dari $114 miliar dalam 30 hari terakhir, jauh lebih tinggi daripada Ethereum, Base, dan BSC Chain digabungkan. Semua metrik ini menyebabkan lonjakan biaya jaringan, yang naik menjadi $18,5 juta.

Solana juga menjadi chain populer di area selain meme coin. Misalnya, telah menjadi pemain utama di industri saham tokenisasi, dengan total nilai terkunci naik menjadi lebih dari $1,6 miliar.

Pertumbuhan ini kemungkinan akan berakselerasi setelah jaringan meluncurkan peningkatan Alpenglow di kuartal ini. Peningkatan ini akan memperkenalkan kemampuan baru dan kecepatan yang lebih tinggi.

Sementara itu, ETF spot Solana telah melanjutkan aliran masuk mereka tahun ini. Mereka telah menambahkan lebih dari $97 juta aliran masuk pada bulan Januari, dengan total aset naik menjadi $1,2 miliar.

Analisis teknikal harga Solana 

solana price

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa token Solana mundur tajam setelah mencapai level resistance kunci di $146, yang berada beberapa poin di bawah level Fibonacci Retracement 23,6%.

Penarikan ini kemungkinan merupakan bagian dari bagian handle dari pola cup-and-handle, pola kelanjutan bullish yang umum. Koin tetap di zona hijau, tanda bahwa rebound tetap utuh.

Oleh karena itu, koin kemungkinan akan rebound ke level Fibonacci Retracement 50% di $185, peningkatan 40% dari level saat ini.

