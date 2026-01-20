Prediksi Harga XRP: XRP Berkonsolidasi di Bawah $2,30 saat Pola Segitiga Menurun Menentukan Pergerakan Pasar Selanjutnya

Aksi harga terkini menunjukkan XRP bergerak dalam kerangka teknis terukur daripada bereaksi terhadap perubahan sentimen jangka pendek. Struktur grafik, perilaku likuiditas, dan transparansi yang meningkat seputar distribusi token secara kolektif membentuk diskusi tentang prospek jangka pendek XRP saat mendekati level $2,30 yang dipantau ketat.

Harga XRP Hari Ini Mencerminkan Konsolidasi di Dekat Resistensi Kunci

Harga XRP saat ini sebagian besar tetap terkandung antara $2,00 dan $2,10 setelah pullback dari level tertinggi baru-baru ini. Pada pertengahan Januari 2026, harga XRP hari ini mencerminkan konsolidasi daripada akselerasi arah, menurut beberapa penilaian struktur pasar.

XRP sedang dalam pendinginan jangka pendek dalam struktur mingguan bullish, kemungkinan berkonsolidasi kecuali momentum stabil. Sumber: Dinjin di TradingView

Periode volatilitas berkurang dan candlestick yang tumpang tindih biasanya menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Namun, fase seperti itu dapat bergerak ke arah mana pun. Tanpa partisipasi baru dari pembeli spot, konsolidasi dapat bertahan lebih lama dari yang diharapkan banyak trader, terutama setelah pergerakan impulsif yang kuat.

Pola Descending Triangle Membawa Fokus ke Level $2,30

Grafik TradingView yang dibagikan oleh trader Turki Can Özsüer menyoroti formasi descending triangle pada grafik futures perpetual XRP/USDT, menarik perhatian pada resistensi di dekat $2,30.

Grafik TradingView menunjukkan XRP/USDT membentuk descending triangle di dekat $2,30, menunjukkan potensi breakout di tengah keuntungan YTD 13% dan potensi kenaikan terkait IPO. Sumber: Can Özsüer via X

Özsüer, yang berfokus terutama pada struktur pasar altcoin, memberi anotasi pada setup dengan support yang naik dan zona permintaan yang jelas, menunjukkan akumulasi daripada distribusi. Meskipun pola seperti itu dapat menawarkan konteks yang berguna, teknisi menekankan bahwa descending triangle tidak menyiratkan hasil dengan sendirinya.

Secara historis, formasi serupa telah bergerak lebih tinggi hanya ketika disertai dengan volume spot yang meningkat dan penerimaan berkelanjutan di atas resistensi. Tanpa kondisi tersebut, harga sering tetap terikat dalam kisaran atau mengunjungi kembali support sebelum kelanjutan arah apa pun.

Dinamika Likuiditas Menunjukkan Ekspansi Kenaikan Bersyarat

Data perdagangan jangka pendek dari sesi New York pada 18 Januari menunjukkan XRP secara singkat membersihkan likuiditas sisi jual sebelum mencoba kelanjutan ke atas. Menurut tinjauan perdagangan, harga mempertahankan level bawah selama sesi Asia dan Eropa sebelum menunjukkan perubahan struktural di kemudian hari.

Sesi NY 15 menit menunjukkan setup XRP sisi beli pada level diskon, menargetkan likuiditas premium dengan risiko rendah. Sumber: davidjulien369 di TradingView

Seorang trader yang meninjau setup mencatat bahwa target kenaikan yang diproyeksikan di dekat $2,41 selaras dengan likuiditas sisi beli di atas level tertinggi baru-baru ini. Namun, analis memperingatkan bahwa model kelanjutan berbasis likuiditas cenderung berkinerja terbaik selama kondisi trending. Dalam rezim volatilitas rendah atau transisi, setup serupa secara historis telah bergerak ke dalam kisaran yang diperpanjang daripada breakout yang bersih.

Kegagalan untuk mempertahankan penerimaan di atas level yang direbut kembali akan melemahkan interpretasi bullish dan meningkatkan probabilitas konsolidasi berkelanjutan.

Tren Mingguan Tetap Bullish Meskipun Reset Jangka Pendek

Sementara indikator jangka pendek telah menunjukkan tekanan bearish intermiten, struktur mingguan yang lebih luas tetap konstruktif. Osilator momentum menunjukkan pencernaan setelah kenaikan tajam daripada breakdown struktural.

Teknisi pasar mencatat bahwa reset seperti itu dapat mendahului kelanjutan hanya jika momentum stabil dan low yang lebih tinggi dipertahankan. Kehilangan support mingguan, dikombinasikan dengan volume bearish yang meningkat, akan menunjukkan bahwa kerangka bullish yang lebih luas memerlukan penilaian ulang.

Perbedaan ini sangat penting saat mengevaluasi perkiraan harga XRP apa pun, karena kelemahan jangka pendek tidak secara otomatis membatalkan struktur jangka panjang.

Berita XRP Hari Ini Menghidupkan Kembali Perbandingan 2017, Dengan Hati-hati

Komentar media sosial baru-baru ini telah menghidupkan kembali perbandingan antara struktur XRP saat ini dan siklus harga 2017-nya. Akun analis SacredWEB3 melapisi grafik historis, menyoroti kesamaan dalam perilaku konsolidasi sebelum rally XRP sebelumnya.

Harga XRP saat ini di dekat $2,00 mencerminkan pola konsolidasi 2017-nya, tetapi para ahli memperingatkan bahwa kesamaan teknis masa lalu tidak menjamin pengulangan bull run. Sumber: Sacred via X

Namun, analis secara konsisten memperingatkan terhadap ekstrapolasi historis langsung. Siklus 2017 terjadi dalam lingkungan regulasi dan pasar yang sangat berbeda. Kejelasan hukum XRP setelah kemenangan parsial Ripple melawan SEC pada 2023, bersama dengan peningkatan partisipasi institusional dan pasar derivatif yang lebih matang, secara material mengubah konteksnya.

Berita Ripple XRP Menyoroti Transparansi yang Berkembang

Di luar aksi harga, transparansi seputar distribusi pasokan XRP telah meningkat. Dashboard XRP Radar yang baru diluncurkan oleh DigiToolBuilder kini melacak seluruh 100 miliar pasokan XRP menggunakan data XRPSCAN.

Postingan Neil Tolbert memperkenalkan dashboard XRP Radar, menyediakan pelacakan harian transparan dari 100 miliar pasokan XRP, termasuk alokasi escrow, exchange, dan retail. Sumber: Neil via X

Menurut dashboard, sekitar 34,2% XRP tetap dalam escrow Ripple, sementara 65,8% beredar. Sekitar 15,1% dipegang di exchange, dengan dompet retail menyumbang sekitar 20%. Alokasi yang lebih kecil dikaitkan dengan ETF dan pool likuiditas terdesentralisasi.

Alat seperti itu tidak memberikan sinyal arah tetapi membantu mengontekstualisasikan dinamika aliran dan faktor risiko konsentrasi yang semakin relevan bagi trader jangka pendek dan pengamat jangka panjang.

Konteks Lebih Luas untuk Prediksi Harga XRP 2025

Diskusi seputar prediksi harga XRP 2025 semakin meluas melampaui pola teknis saja. Analis menunjuk pada perluasan kemitraan pembayaran Ripple, dialog berkelanjutan seputar struktur ETF XRP potensial, dan laporan tentang perusahaan treasury terkait XRP yang menjajaki IPO Nasdaq pada 2026.

Namun, pelaku pasar menekankan bahwa perkembangan ini tetap bersyarat. Narasi terkait ETF, khususnya, tidak memiliki garis waktu yang jelas dan kejelasan regulasi. Oleh karena itu, mereka paling baik dipandang sebagai latar belakang kontekstual daripada pendorong harga jangka pendek.

Apresiasi harga yang berkelanjutan, menurut analis, akan memerlukan pertumbuhan penggunaan yang konsisten, kedalaman likuiditas, dan kontinuitas regulasi daripada ketergantungan pada katalis spekulatif.

Melihat ke Depan: Momentum Membangun, Tetapi Konfirmasi Tetap Kunci

Struktur XRP saat ini mencerminkan pengujian resistensi pasar daripada mengonfirmasi ekspansi. Kompresi teknis di dekat $2,30, transparansi yang meningkat, dan struktur timeframe yang lebih tinggi yang konstruktif memberikan konteks yang mendukung, tetapi tidak satu pun dari elemen ini secara independen mengonfirmasi breakout.

XRP diperdagangkan sekitar $1,95, turun 4,84% dalam 24 jam terakhir saat berita ini ditulis. Sumber: Harga XRP via Brave New Coin

Saat berita XRP hari ini terus berkembang, perhatian tetap terfokus pada apakah harga dapat mencapai penerimaan berkelanjutan di atas resistensi dengan volume spot yang menyertainya. Sampai saat itu, setup mewakili skenario bersyarat—yang memerlukan konfirmasi daripada asumsi—dalam pasar XRP yang semakin berbasis data.