BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
MISURATA, Libya, 19 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Misurata Free Zone (MFZ) menandatangani kemitraan publik-swasta yang bersejarah untuk memodernisasi, mengelola, mengembangkan, dan memperluasMISURATA, Libya, 19 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Misurata Free Zone (MFZ) menandatangani kemitraan publik-swasta yang bersejarah untuk memodernisasi, mengelola, mengembangkan, dan memperluas

Otoritas Zona Bebas Misurata Menandatangani KPS Senilai $2,7 Miliar untuk Mentransformasi Pelabuhan Zona Bebas Misurata menjadi Gerbang Mediterania Terkemuka dan Hub Transshipment

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/20 04:15
FreeRossDAO
FREE$0.0001164+0.06%
PUBLIC
PUBLIC$0.01878-0.63%
Major
MAJOR$0.11673-1.82%

MISURATA, Libya, 19 Januari 2026 /PRNewswire/ — Misurata Free Zone (MFZ) menandatangani kemitraan publik-swasta yang bersejarah untuk memodernisasi, mengelola, mengembangkan, dan memperluas Pelabuhan Misurata Free Zone, gerbang kontainer utama Libya dan pusat maritim paling aktif secara komersial di negara tersebut. Perjanjian ini menandai proyek infrastruktur Kemitraan Publik-Swasta besar pertama di luar sektor energi Libya, menandakan fase baru dalam pemulihan ekonomi negara tersebut dan kemampuan untuk menarik operator dan investor global yang bereputasi.

Berdasarkan persyaratan kemitraan, MFZ akan berkolaborasi dengan Maha Capital Partners (MCP), investor infrastruktur internasional yang berkantor pusat di Doha, dan Terminal Investment Limited (TIL), operator pelabuhan MSC, jalur pelayaran kontainer terbesar di dunia. Bersama-sama, para mitra bertujuan untuk mengubah Pelabuhan Misurata menjadi fasilitas modern, efisien, dan berkapasitas tinggi yang memperkuat peran Libya dalam perdagangan regional dan global.

Berbicara pada upacara penandatanganan, Abdulhamid Aldabiba Perdana Menteri Libya menyatakan: "Kemitraan ini merupakan tonggak penting dalam pemulihan ekonomi dan modernisasi infrastruktur Libya. Ini menunjukkan komitmen kami untuk membangun kembali aset strategis melalui kerja sama publik-swasta yang terstruktur dan untuk menciptakan kondisi bagi pertumbuhan berkelanjutan, investasi, dan kepercayaan internasional."

Ketua MFZ Muhsin M. Sigutri menambahkan: "Kemitraan ini mencerminkan tekad Misurata untuk membangun infrastruktur modern dan kompetitif secara internasional yang dapat membuka industri baru, mendukung lapangan kerja lokal, dan memperkuat posisi Libya dalam rantai pasokan regional dan global. MFZ diciptakan untuk menjadi gerbang investasi dan pertumbuhan, hari ini kami mengambil langkah tegas menuju realisasi visi tersebut."

Didirikan pada tahun 2000 sebagai zona bebas pertama dan terbesar Libya, MFZ mengawasi area ekonomi seluas 2.576 hektar, dengan rencana mencapai 20.000 hektar, dan mengelola pelabuhan yang menangani sekitar 60–65% dari semua perdagangan kontainer Libya.

Kemitraan ini mencakup:

  • Perluasan kapasitas penanganan kontainer untuk mengakomodasi kapal yang lebih besar dan mendukung rantai logistik yang kompleks.
  • Integrasi dengan ekosistem industri MFZ, meningkatkan peluang bagi UKM, manufaktur, dan layanan bernilai tambah.
  • Penerapan peralatan terminal dan sistem digital yang canggih.
  • Peningkatan standar keselamatan, kinerja, dan lingkungan, menyelaraskan operasi dengan tolok ukur kelas dunia.
  • Penciptaan lapangan kerja jangka panjang.

Kemitraan ini juga menetapkan fondasi bagi evolusi Misurata menjadi pelabuhan laut dalam, ambisi utama untuk daya saing Libya di Mediterania. Pengembangan masa depan ini merupakan bagian dari program investasi yang lebih luas untuk diterapkan secara bertahap.

Peningkatan ini memperkuat peran historis Misurata sebagai salah satu pusat komersial paling dinamis di Libya dan simbol ketahanan sejak 2011.

Image Sept:     
Leslie Jung / Marie-Luce Skraburski
[email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2864652/Misurata_Free_Zone.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2864651/5724341/Misurata_Free_Zone_Logo.jpg

Cision Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/misurata-free-zone-authority-signs-2-7-billion-landmark-ppp-to-transform-misurata-free-zone-port-into-a-leading-mediterranean-gateway-and-transhipment-hub-302664726.html

SOURCE Misurata Free Zone

Peluang Pasar
Logo FreeRossDAO
Harga FreeRossDAO(FREE)
$0.0001164
$0.0001164$0.0001164
-0.49%
USD
Grafik Harga Live FreeRossDAO (FREE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk buyback dan
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 04:20
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30