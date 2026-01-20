Otoritas Zona Bebas Misurata Menandatangani KPS Senilai $2,7 Miliar untuk Mentransformasi Pelabuhan Zona Bebas Misurata menjadi Gerbang Mediterania Terkemuka dan Hub Transshipment

MISURATA, Libya, 19 Januari 2026 /PRNewswire/ — Misurata Free Zone (MFZ) menandatangani kemitraan publik-swasta yang bersejarah untuk memodernisasi, mengelola, mengembangkan, dan memperluas Pelabuhan Misurata Free Zone, gerbang kontainer utama Libya dan pusat maritim paling aktif secara komersial di negara tersebut. Perjanjian ini menandai proyek infrastruktur Kemitraan Publik-Swasta besar pertama di luar sektor energi Libya, menandakan fase baru dalam pemulihan ekonomi negara tersebut dan kemampuan untuk menarik operator dan investor global yang bereputasi.

Berdasarkan persyaratan kemitraan, MFZ akan berkolaborasi dengan Maha Capital Partners (MCP), investor infrastruktur internasional yang berkantor pusat di Doha, dan Terminal Investment Limited (TIL), operator pelabuhan MSC, jalur pelayaran kontainer terbesar di dunia. Bersama-sama, para mitra bertujuan untuk mengubah Pelabuhan Misurata menjadi fasilitas modern, efisien, dan berkapasitas tinggi yang memperkuat peran Libya dalam perdagangan regional dan global.

Berbicara pada upacara penandatanganan, Abdulhamid Aldabiba Perdana Menteri Libya menyatakan: "Kemitraan ini merupakan tonggak penting dalam pemulihan ekonomi dan modernisasi infrastruktur Libya. Ini menunjukkan komitmen kami untuk membangun kembali aset strategis melalui kerja sama publik-swasta yang terstruktur dan untuk menciptakan kondisi bagi pertumbuhan berkelanjutan, investasi, dan kepercayaan internasional."

Ketua MFZ Muhsin M. Sigutri menambahkan: "Kemitraan ini mencerminkan tekad Misurata untuk membangun infrastruktur modern dan kompetitif secara internasional yang dapat membuka industri baru, mendukung lapangan kerja lokal, dan memperkuat posisi Libya dalam rantai pasokan regional dan global. MFZ diciptakan untuk menjadi gerbang investasi dan pertumbuhan, hari ini kami mengambil langkah tegas menuju realisasi visi tersebut."

Didirikan pada tahun 2000 sebagai zona bebas pertama dan terbesar Libya, MFZ mengawasi area ekonomi seluas 2.576 hektar, dengan rencana mencapai 20.000 hektar, dan mengelola pelabuhan yang menangani sekitar 60–65% dari semua perdagangan kontainer Libya.

Kemitraan ini mencakup:

Perluasan kapasitas penanganan kontainer untuk mengakomodasi kapal yang lebih besar dan mendukung rantai logistik yang kompleks.

Integrasi dengan ekosistem industri MFZ, meningkatkan peluang bagi UKM, manufaktur, dan layanan bernilai tambah.

Penerapan peralatan terminal dan sistem digital yang canggih.

Peningkatan standar keselamatan, kinerja, dan lingkungan, menyelaraskan operasi dengan tolok ukur kelas dunia.

Penciptaan lapangan kerja jangka panjang.

Kemitraan ini juga menetapkan fondasi bagi evolusi Misurata menjadi pelabuhan laut dalam, ambisi utama untuk daya saing Libya di Mediterania. Pengembangan masa depan ini merupakan bagian dari program investasi yang lebih luas untuk diterapkan secara bertahap.

Peningkatan ini memperkuat peran historis Misurata sebagai salah satu pusat komersial paling dinamis di Libya dan simbol ketahanan sejak 2011.

