Eropa memegang aset AS senilai $12,6 triliun, tetapi sebagian besar dimiliki secara pribadi dan tidak dapat dijadikan senjata

Eropa duduk di atas tumpukan aset AS senilai $12,6 triliun yang sangat besar, lebih banyak dari gabungan seluruh dunia... dua kali lipat. Obligasi, ekuitas, semuanya ada.

Kedengarannya seperti leverage yang nyata, bukan? Yah... ternyata tidak. Karena dalam hal perang dagang, memiliki modal Amerika sebanyak itu tidak berarti Anda benar-benar bisa melakukan apa pun dengannya.

Pembicaraan dimulai lagi setelah Donald Trump membuka kembali omong kosong Greenland, menantang Eropa atas kedaulatan wilayah tersebut.

Bersamaan dengan itu datang ancaman tarif yang diperkirakan kemungkinan kosong. Seperti yang bisa diprediksi, para pemimpin Eropa mulai bersikap. Emmanuel Macron dan Kaja Kallas marah.

Ahli strategi menjelaskan mengapa obral besar-besaran dari Eropa tidak akan berhasil

Beberapa investor berbisik tentang kemungkinan Eropa melepas surat utang dan saham AS. Logikanya sederhana. Amerika mengalami defisit besar dan sangat bergantung pada modal luar. Jika Eropa, pemberi pinjaman terbesarnya, memutuskan untuk menarik diri, biaya pinjaman AS bisa melonjak, dan harga saham bisa anjlok.

Namun bahkan orang-orang yang melontarkan teori itu mengakui bahwa tidak sesederhana itu. Sebagian besar dari $12,6 triliun itu tidak berada di tangan pemerintah. Aset itu ada di portofolio swasta dan dana investasi. Seperti yang dikatakan George Saravelos dari Deutsche Bank, "Eropa memiliki Greenland. Eropa juga memiliki banyak surat utang." Tapi bahkan dia tahu ini akan lebih merugikan Eropa daripada membantu.

Saravelos memperkirakan $8 triliun dari aset tersebut dipegang langsung oleh investor Eropa. Sisanya mengalir melalui kustodian dan kendaraan investasi yang berbasis di kawasan tersebut tetapi mungkin dimiliki oleh pihak luar. Bagaimanapun, pemerintah tidak bisa begitu saja memaksa pemegang swasta untuk menjual. Dan bahkan jika mereka bisa, itu akan menjadi bunuh diri ekonomi.

Pasar sudah menunjukkan kegelisahannya. Setelah putaran tarif terbaru Trump, futures ekuitas AS turun. Saham Eropa tidak jauh lebih baik. Dolar melemah. Sementara itu, aset safe-haven seperti emas, euro, dan franc Swiss semuanya naik. Sama seperti yang terjadi pada April tahun lalu, ketika Trump meluncurkan tarif "Liberation Day" dan perdagangan Jual Amerika dimulai.

Uni Eropa menimbang tarif, pembekuan kesepakatan dagang sebagai opsi langsung

Sejauh ini, jawaban paling realistis Eropa adalah menunda kesepakatan dagang Juli dengan Washington. Ada juga pembicaraan untuk membalas dengan tarif balasan senilai €93 miliar (sekitar $108 miliar) terhadap barang-barang AS. Pejabat Jerman mendorong langkah-langkah sekuat mungkin. Tapi bahkan mereka tahu bahwa membuang aset akan melewati batas berbahaya.

Mempersenjatai kepemilikan akan menyeret kebuntuan ke pasar keuangan. Ini bukan lagi pertarungan dagang sederhana balas-membalas. Ini akan menjadi perang modal. Saravelos lagi: "Dalam lingkungan di mana stabilitas geoekonomi aliansi barat terganggu secara eksistensial, tidak jelas mengapa orang Eropa akan bersedia memainkan peran ini."

Dana kekayaan negara Norwegia adalah pemegang publik terbesar (dengan sekitar $2,1 triliun), tetapi itu masih kecil dibandingkan dengan semua modal swasta yang terikat dalam aset AS di seluruh Eropa. Ingin tahu sesuatu yang benar-benar lucu? Beberapa kepemilikan itu bahkan bukan milik Eropa pada akhirnya.

Tidak ada yang bisa menyerap kepemilikan Eropa, bahkan Asia

Dan ini hal lucu lainnya: bahkan jika Eropa ingin menjual, siapa yang membeli? Maksud saya, setiap penjual membutuhkan pembeli, kan?

Saat ini, total kapitalisasi pasar MSCI All-Country Asian Index sekitar $13,5 triliun, dan bagian Asia dari FTSE World Government Bond Index bernilai $7,3 triliun, menurut data dari Bloomberg.

Jadi kepemilikan Eropa hampir menelan seluruh alam semesta yang dapat diinvestasikan di Asia. Matematikanya tidak cocok.

Ini khayalan untuk berpikir Eropa akan menukar Nvidia dengan obligasi Jepang dalam semalam. Dan industri investasi AS? Tentu, mereka besar. Mungkin mereka akan mengambil sebagian beban jika harganya tepat. Tapi AS berada pada posisi investasi internasional bersih negatif sebesar $27 triliun. "Harga yang tepat" di sini mungkin berarti dolar menjadi jauh lebih tidak berharga.

Analis Rabobank menjelaskannya dengan tepat: pasar AS terlalu dalam, terlalu luas, terlalu likuid. "Sementara defisit transaksi berjalan AS yang besar menunjukkan bahwa secara teori ada potensi USD turun jika penabung internasional melakukan penarikan massal dari aset AS, besarnya pasar modal AS menunjukkan bahwa exit seperti itu mungkin tidak layak mengingat keterbatasan pasar alternatif."

Ada juga logika Perang Dingin. Pikirkan kehancuran yang saling terjamin. China sudah mendengar lagu ini sebelumnya. Setiap kali situasi menjadi tegang, seseorang menyarankan Beijing harus membuang surat utang. Jinping tidak pernah melakukannya. Mengapa? Karena melakukannya akan meledakkan sistem mereka sendiri. Paul Getty mengatakannya dengan baik: "Jika Anda berhutang ke bank $100, Anda punya masalah. Jika Anda berhutang ke bank $100 juta, bank yang punya masalah."

Kebijakan mata uang lemah China (yang sebelumnya saya jelaskan secara ekstensif di sini) berarti mereka harus menimbun dolar. Seiring waktu, lebih banyak cadangan tersebut berakhir di tangan swasta untuk menyembunyikan totalnya. Analis Brad Setser memperkirakan "cadangan bayangan" China sekitar $3 triliun pada tahun 2023.

Jadi Anda lihat, jika Jinping benar-benar membuangnya, mereka akan menghancurkan pasar mereka sendiri terlebih dahulu.