Paus Ethereum 0x81D Mengakuisisi 65.700 stETH Dengan Pinjaman USDT

Poin Utama: Paus Ethereum 0x81D menggunakan pinjaman $155M USDT untuk 65.700 stETH.

Total kepemilikan kini 142.777 ETH, senilai $460,11M.

Pergerakan spekulatif pasar menunjukkan berkurangnya tekanan jual ETH.

Pada 19 Januari, paus Ethereum 0x81D meminjam 155 juta USDT dan membeli 65.700 stETH, mengumpulkan 142.777 ETH senilai $460,11 juta melalui kepemilikan multi-wallet.

Akuisisi signifikan ini menunjukkan potensi sentimen bullish dalam sektor DeFi, mempengaruhi ETH dan mengurangi tekanan jual spot, sebagaimana dipantau oleh Onchain Lens melalui Arkham Intelligence.

Langkah $155M Paus Menunjukkan Strategi Pasokan ETH

Dalam langkah signifikan, paus Ethereum "0x81D" mendapat perhatian dengan meminjam $155 juta USDT. Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi 65.700 stETH, meningkatkan total kepemilikan paus menjadi 142.777 ETH senilai $460,11 juta. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan melalui layanan pemantauan Onchain Lens, mengonfirmasi alamat yang terlibat.

Transaksi ini telah mempengaruhi pasar, terutama berdampak pada aset ETH dan stETH. Dengan memanfaatkan Aave V3 untuk akuisisi signifikan tersebut, aktivitas paus berpotensi meningkatkan pasar staking, menunjukkan strategi untuk mengurangi tekanan pasokan ETH di bursa.

Status Pasar Ethereum dan Implikasi Paus

Tahukah Anda? Akumulasi ETH signifikan di masa lalu, seperti yang dilakukan oleh "0x81D", dapat menandakan posisi pasar strategis, yang secara historis menghasilkan berkurangnya tekanan jual dan memperkuat stabilitas harga ETH, mencerminkan sentimen bullish jangka panjang.

Harga Ethereum berada di $3.210,74 dengan kapitalisasi pasar $387,52 miliar. Volume perdagangan telah mengalami peningkatan 158,43% dalam 24 jam terakhir. Pergerakan harga menunjukkan penurunan 4,45% dalam jangka waktu yang sama, sementara 90 hari terakhir mengungkapkan penurunan 19,41%, menurut CoinMarketCap. ETH mempertahankan dominasi pasar 12,33%, mendukung status pasar penting.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 18:37 UTC tanggal 19 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan bahwa tindakan paus semacam itu dapat memiliki implikasi lebih lanjut pada struktur pasar Ethereum. Penyesuaian likuiditas, khususnya dalam derivatif staking, dapat mendorong pertimbangan regulasi dan mempengaruhi penyelarasan strategis protokol DeFi dalam mendorong stabilitas jaringan.