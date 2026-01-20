Lonjakan Pengguna Harian Avalanche C-Chain Mencatatkan Rekor Baru

Poin Utama: C-Chain Avalanche mencatat 1.379.136 alamat aktif harian

Pertumbuhan signifikan dari jumlah pengguna sebelumnya antara 300.000 dan 600.000

Implikasi terhadap peningkatan keterlibatan pengguna dan utilitas jaringan

Alamat aktif harian C-Chain Avalanche dilaporkan melonjak ke rekor 1,38 juta pada 13 Januari 2026, menurut sumber yang belum diverifikasi, menandakan peningkatan aktivitas jaringan.

Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya minat dan potensi pertumbuhan dalam ekosistem Avalanche, meskipun kurang konfirmasi sumber utama langsung dari saluran resmi.

C-Chain Avalanche Memecahkan Rekor Pengguna Harian

Lonjakan aktivitas terbaru pada C-Chain Avalanche disebabkan oleh penyebaran data resmi, yang mencerminkan peningkatan keterlibatan jaringan. Kenaikan substansial dalam alamat aktif harian menandakan pemulihan yang mencolok dalam aktivitas ekosistem chain. Aktivitas alamat sebelumnya pada C-Chain menunjukkan keterlibatan pengguna yang stabil berkisar antara 300.000 dan 600.000 pengguna.

Pertumbuhan yang diamati ini menunjukkan kemungkinan minat yang dihidupkan kembali dalam penggunaan chain Avalanche, yang berpotensi mempengaruhi interaksi on-chain di masa depan. Namun, tanpa pernyataan langsung atau wawasan tambahan dari pendiri atau eksekutif Avalanche, data yang dilaporkan tetap tanpa verifikasi resmi lebih lanjut.

Reaksi dari dalam komunitas kripto dan para ahli industri menyarankan pendekatan yang berhati-hati dalam menafsirkan lonjakan data ini. Tidak adanya komentar atau konfirmasi langsung dari kepemimpinan Avalanche meninggalkan pertanyaan terbuka mengenai pendorong dan keberlanjutan tingkat aktivitas yang meningkat ini.

Volatilitas Harga dan Kehati-hatian Komunitas di Tengah Lonjakan

Tahukah Anda? Peningkatan aktivitas C-Chain Avalanche, yang ditandai dengan lonjakan ke lebih dari 1,37 juta alamat harian, adalah salah satu pergerakan keterlibatan jaringan terbesar yang tercatat dalam sejarah kripto terkini.

Kinerja pasar Avalanche saat ini menunjukkan AVAX dihargai $12,81 dengan kapitalisasi pasar $5,52 miliar. Selama 24 jam terakhir, volume perdagangan melonjak 160,83%, menyoroti aktivitas perdagangan yang meningkat. Penyesuaian harga terkini mengungkapkan AVAX mengalami penurunan 6,22% dalam 24 jam dan kontraksi signifikan 37,45% selama 90 hari, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap.

Avalanche(AVAX), grafik harian, screenshot pada CoinMarketCap pukul 19:37 UTC pada 19 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Menurut riset Coincu, lonjakan substansial dalam alamat C-Chain Avalanche mungkin mempengaruhi adopsi teknologi masa depan, keterlibatan pengguna, dan prospek skalabilitas jaringan. Data historis menunjukkan fluktuasi adalah hal yang umum, dan faktor regulasi serta teknologi dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang dalam ekosistem Avalanche.