BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harap antisipasi volatilitas kripto dalam beberapa hari ke depan terkait berita tarif Trump, demikian peringatan seorang eksekutif Kraken.Harap antisipasi volatilitas kripto dalam beberapa hari ke depan terkait berita tarif Trump, demikian peringatan seorang eksekutif Kraken.

Bitcoin Stabil di $93.000 saat Pasar Bersiap Menghadapi Pekan Bergejolak dengan Retorika Perang Dagang dari Davos

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/20 06:40
Polytrade
TRADE$0.05359-2.70%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.003+1.07%
Seorang eksekutif Kraken memperingatkan, harapkan volatilitas kripto dalam beberapa hari ke depan terkait berita tarif Trump.
Peluang Pasar
Logo Polytrade
Harga Polytrade(TRADE)
$0.05359
$0.05359$0.05359
-0.57%
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Harga Ethereum hari ini naik seiring lonjakan transaksi, harga XRP terkonsolidasi di dekat support, dan desain AI yang mengutamakan privasi ZKP serta lelang presale menciptakan posisi awal
Bagikan
coinlineup2026/01/20 09:00
Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Mata uang kripto terkemuka gagal menguat pada hari Senin karena ketegangan geopolitik terkait Greenland meredam selera risiko investor.baca selengkapnya
Bagikan
Coinstats2026/01/20 10:05
Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Artikel One Year After Gensler's exit, SEC's Crypto Playbook Looks Very Different muncul di BitcoinEthereumNews.com. Satu tahun yang lalu pada hari Selasa, Gary Gensler mengundurkan diri
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 09:53