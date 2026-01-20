Strategi Mingguan ZRO: Uji Resistensi dalam Tren Naik Kuat dan Poin Penting yang Perlu Diperhatikan (19 Januari 2026)

ZRO mempertahankan struktur uptrend yang kuat dengan keuntungan mingguan lebih dari 3%, sementara RSI di 74 memberikan sinyal overbought dan resistance $1,99 menjadi titik uji kritis. Untuk position trader, integritas tren, korelasi BTC, dan confluence multi-timeframe akan menjadi penentu.

ZRO dalam Ringkasan Pasar Mingguan

ZRO diperdagangkan dalam rentang $1,61-$1,79 minggu lalu, ditutup positif pada 3,08% dan saat ini berada di posisi $1,78. Profil volume menunjukkan struktur yang mendukung pada $40,19M, tetapi indikator momentum memberikan sinyal campuran. RSI di 73,99 berada di wilayah overbought, sementara MACD mengkonfirmasi momentum bullish dengan histogram positif. Harga bertahan di atas EMA20 jangka pendek ($1,54) mempertahankan uptrend secara keseluruhan, meskipun filter tren menunjuk ke resistance $1,99 sebagai batas atas bearish. Tidak ada aliran berita signifikan dalam konteks makro, tetapi ZRO yang mempertahankan kekuatan relatif meskipun penurunan BTC sebesar 2,62% menonjol sebagai tanda positif dalam rotasi altcoin. Minggu ini, struktur pasar menandakan transisi dari fase akumulasi ke markup, tetapi uji resistance akan menentukan nasib tren.

Struktur Tren dan Fase Pasar

Analisis Tren Jangka Panjang

Struktur tren jangka panjang menunjukkan karakter uptrend yang jelas pada timeframe mingguan dan bulanan. Harga didukung oleh formasi higher highs dan higher lows dalam beberapa bulan terakhir; $1,61 bertindak sebagai swing low yang kuat. Dengan tren primer didefinisikan sebagai uptrend, cluster moving average (EMA20, EMA50, dan EMA200) selaras dalam kondisi bullish. Namun, sinyal bearish filter tren menyoroti resistance pada band atas sekitar $1,99 – tanpa menembus level ini, konsolidasi mungkin diperlukan untuk progresi uptrend jangka panjang yang sehat. Dalam hal siklus pasar, ZRO diposisikan dalam fase markup awal dalam ekosistem kripto yang lebih luas; dominasi BTC yang tinggi menekan altcoin, tetapi kinerja relatif ZRO yang lebih baik patut diperhatikan.

Analisis Akumulasi/Distribusi

Pola akumulasi/distribusi terkonsentrasi dalam rentang $1,61-$1,7150 menurut profil volume mingguan. Area ini membawa karakteristik fase akumulasi dengan node volume tinggi – harga rebound dari sini ke $1,79. Sinyal distribusi muncul pada resistance $1,7990 ke atas; penurunan volume dan wick di sini mungkin mengindikasikan pola distribusi. Menurut metodologi Wyckoff, ZRO telah menyelesaikan fase uji sekunder dengan risiko markdown rendah, dan uji spring pada $1,6127 berhasil dilalui. Fase keseluruhan: Akumulasi akhir ke markup awal, tetapi RSI overbought meningkatkan risiko profit-taking. Position trader dapat mempertahankan bias long dengan melacak volume akumulasi.

Confluence Multi-Timeframe

Tampilan Chart Harian

Pada chart harian, harga menunjukkan hold yang kuat di atas EMA20 ($1,54) dan histogram MACD mengembang. Dari 11 level kuat, timeframe harian memiliki 2 support (sekitar $1,7150 dan $1,6127) dan 3 resistance ($1,7990, $1,8665, $1,9450) confluence. Tidak ada divergensi RSI, tetapi level 73,99 memperingatkan pullback jangka pendek. Struktur pasar menunjukkan formasi bullish flag dengan internal liquidity sweep – breakout dapat mengarah ke $1,9450. Confluence support tinggi (skor 77/100 pada $1,7150), ideal untuk dip buyer.

Tampilan Chart Mingguan

Dari perspektif mingguan, uptrend tetap utuh; harga berada di dekat EMA50 mingguan dan candle body menunjukkan pola bullish engulfing. Pada timeframe 1W, breakdown 2S/2R dengan $1,6127 sebagai support utama, $1,9450 sebagai resistance pivot. Band atas channel tren bertepatan dengan $1,99, skor confluence tinggi. Timeframe ini menyediakan filter strategis untuk position trader: Jika penutupan mingguan tetap di atas $1,7150, objektif upside $2,6070 menjadi realistis. Dalam skenario bearish, band bawah channel membawa risiko downside $1,1670.

Poin Keputusan Kritis

Level kunci yang menentukan arah pasar: Support utama $1,7150 (skor 77/100, confluence tinggi), $1,6127 (71/100, swing low). Resistance $1,7990 (69/100, uji pertama), $1,8665-$1,9450 (target jangka menengah), $1,99 (batas bearish filter tren). Rasio R/R antara level ini menarik: Upside ke $2,6070 (skor 4, target agresif), downside ke $1,1670 (skor 28). Confluence breakout harus dipantau – break $1,7990 membawa konfirmasi timeframe lebih tinggi; kehilangan $1,7150 memperingatkan redistribusi. Periksa peta level lengkap untuk ZRO dan analisis lainnya.

Rekomendasi Strategi Mingguan

Dalam Kasus Bullish

Skenario bullish diaktifkan dengan penutupan mingguan di atas $1,7990: Posisi long ditambahkan dari support $1,7150, target pertama $1,9450, ekstensi $2,6070. Stop-loss di bawah $1,6127 (R/R 1:4+). Sementara tren tetap utuh, pendekatan scale-in direkomendasikan – fase markup dikonfirmasi dengan peningkatan volume. Level entry detail dapat diikuti melalui Analisis Spot ZRO. BTC di atas $94k mendukung.

Dalam Kasus Bearish

Breakdown $1,7150 sebagai pemicu bearish: Peluang short dari $1,7990, target $1,6127 dan $1,1670. Stop di atas $1,8665. Profit-taking diharapkan dengan RSI overbought dan kehati-hatian BTC, tetapi short taktis kecuali uptrend primer terputus. Strategi leverage untuk Analisis Futures ZRO dapat ditinjau. Zona $1,61 dipantau untuk re-akumulasi.

Korelasi Bitcoin

ZRO menunjukkan korelasi tinggi dengan BTC (0,85+); BTC pada $92.969 dalam uptrend tetapi penurunan 24j -2,62% dan sinyal bearish Supertrend menaikkan bendera peringatan untuk altcoin. Jika support kunci BTC $92.918-$90.927-$88.311 gagal, ZRO menguji $1,7150. Sebaliknya, break resistance BTC $94.151 memicu upside ZRO – penurunan dominasi mempercepat rotasi alt. Position trader harus memantau BTC di bawah $90k meningkatkan risiko bias short ZRO.

Kesimpulan: Poin Kunci untuk Minggu Depan

Fokus minggu depan: Hold support $1,7150 dan uji resistance $1,7990. Jika penutupan mingguan tetap dalam rentang ini, konsolidasi diharapkan; break mengarah ke pergerakan terarah. Ikuti pendinginan RSI dan profil volume; BTC di bawah $92k menekan ZRO. Pertahankan bias strategis pada uptrend, tetapi manajemen risiko di garis depan. Saat fase pasar berkembang ke markup, level confluence akan membentuk keputusan posisi.

Analisis ini menggunakan pandangan pasar dan metodologi dari Chief Analyst Devrim Cacal.