Yen Jepang diperdagangkan datar di atas 158,00 di tengah ketakutan perang dagang

Pasangan USD/JPY bertahan stabil di dekat 158,15 selama sesi awal Asia pada hari Selasa. Pasangan ini stabil karena arus safe-haven mengimbangi spekulasi bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi mungkin segera mengadakan pemilihan mendadak. Para trader menunggu laporan mingguan ADP pada hari Selasa nanti untuk dorongan baru.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif impor tambahan 10% mulai 1 Februari pada barang-barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia dan Inggris (UK) hingga Amerika Serikat (AS) diizinkan membeli Greenland. Berita utama ini menimbulkan kekhawatiran akan perang dagang besar karena Eropa bersiap untuk melawan setelah Trump mengancam tarif yang meningkat pada sekutu, yang mungkin mendorong mata uang safe-haven seperti Yen Jepang (JPY) terhadap Greenback.

Para trader akan memantau dengan cermat kemungkinan bahwa Takaichi dapat mengadakan pemilihan mendadak bulan depan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Preferensinya yang dipersepsikan terhadap kebijakan fiskal ekspansif dan stimulus skala besar menimbulkan kekhawatiran tentang keuangan publik Jepang dan dapat semakin melemahkan Yen Jepang dan menciptakan angin balik untuk pasangan ini.

Keputusan suku bunga Bank of Japan (BoJ) akan menjadi sorotan pada hari Jumat. Bank sentral Jepang diperkirakan akan membiarkan suku bunga utama tidak berubah di sekitar 0,75%. Bank ini menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan terakhir di bulan Desember.