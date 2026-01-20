Yen Jepang diperdagangkan datar di atas 158,00 di tengah ketakutan perang dagang

Pasangan USD/JPY bertahan stabil di dekat 158,15 selama sesi awal Asia pada hari Selasa. Pasangan ini stabil karena arus safe-haven mengimbangi spekulasi bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi mungkin segera mengadakan pemilihan mendadak. Para trader menunggu laporan mingguan ADP pada hari Selasa nanti untuk dorongan baru.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif impor tambahan 10% mulai 1 Februari pada barang-barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia dan Inggris (UK) hingga Amerika Serikat (AS) diizinkan membeli Greenland. Berita utama ini menimbulkan kekhawatiran akan perang dagang besar karena Eropa bersiap untuk melawan setelah Trump mengancam tarif yang meningkat pada sekutu, yang mungkin mendorong mata uang safe-haven seperti Yen Jepang (JPY) terhadap Greenback.
Para trader akan memantau dengan cermat kemungkinan bahwa Takaichi dapat mengadakan pemilihan mendadak bulan depan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Preferensinya yang dipersepsikan terhadap kebijakan fiskal ekspansif dan stimulus skala besar menimbulkan kekhawatiran tentang keuangan publik Jepang dan dapat semakin melemahkan Yen Jepang dan menciptakan angin balik untuk pasangan ini.
Keputusan suku bunga Bank of Japan (BoJ) akan menjadi sorotan pada hari Jumat. Bank sentral Jepang diperkirakan akan membiarkan suku bunga utama tidak berubah di sekitar 0,75%. Bank ini menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan terakhir di bulan Desember.
FAQ Yen Jepang
Yen Jepang (JPY) adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Nilainya secara luas ditentukan oleh kinerja ekonomi Jepang, tetapi lebih khusus lagi oleh kebijakan Bank of Japan, selisih antara imbal hasil obligasi Jepang dan AS, atau sentimen risiko di antara trader, di antara faktor-faktor lain.
Salah satu mandat Bank of Japan adalah kontrol mata uang, sehingga langkah-langkahnya menjadi kunci bagi Yen. BoJ terkadang melakukan intervensi langsung di pasar mata uang, umumnya untuk menurunkan nilai Yen, meskipun sering kali menahan diri untuk melakukannya karena kekhawatiran politik dari mitra dagang utamanya. Kebijakan moneter ultra-longgar BoJ antara 2013 dan 2024 menyebabkan Yen terdepresiasi terhadap mata uang utama lainnya karena divergensi kebijakan yang meningkat antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya. Baru-baru ini, pelonggaran bertahap dari kebijakan ultra-longgar ini telah memberikan dukungan untuk Yen.
Selama dekade terakhir, sikap BoJ untuk tetap pada kebijakan moneter ultra-longgar telah menyebabkan divergensi kebijakan yang melebar dengan bank sentral lain, terutama dengan Federal Reserve AS. Ini mendukung pelebaran selisih antara obligasi AS dan Jepang 10 tahun, yang menguntungkan Dolar AS terhadap Yen Jepang. Keputusan BoJ pada tahun 2024 untuk secara bertahap meninggalkan kebijakan ultra-longgar, ditambah dengan pemotongan suku bunga di bank sentral utama lainnya, mempersempit selisih ini.
Yen Jepang sering dilihat sebagai investasi safe-haven. Ini berarti bahwa di saat stres pasar, investor lebih cenderung menempatkan uang mereka dalam mata uang Jepang karena keandalan dan stabilitasnya yang dianggap. Masa-masa bergejolak kemungkinan akan memperkuat nilai Yen terhadap mata uang lain yang dianggap lebih berisiko untuk diinvestasikan.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-trades-flat-above-15800-amid-trade-war-fears-202601192320