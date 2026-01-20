BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dash kini telah resmi terdaftar di Hyperliquid, sehingga meningkatkan jangkauannya di pasar keuangan terdesentralisasi. Dengan pendaftarannya untuk perdagangan perpetual, traderDash kini telah resmi terdaftar di Hyperliquid, sehingga meningkatkan jangkauannya di pasar keuangan terdesentralisasi. Dengan pendaftarannya untuk perdagangan perpetual, trader

DASH Membidik Rally $112 Setelah Listing Baru di Hyperliquid dan Aster_Dex

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 09:00
DASH
DASH$74.95-7.42%
Nowchain
NOW$0.0007+16.66%
Overtake
TAKE$0.04747+0.76%

Dash kini telah resmi terdaftar di Hyperliquid, sehingga meningkatkan jangkauannya di pasar keuangan terdesentralisasi. Dengan pencatatannya untuk perdagangan perpetual, trader kini dapat memanfaatkan kemampuan untuk berspekulasi pada aksi harga DASH tanpa batasan waktu. Pencatatan ini akan membuat Dash terintegrasi ke platform terkemuka lainnya di Aster_Dex.

Dengan ketersediaan Dash di Hyperliquid dan Aster_Dex, likuiditas dan adopsi token di pasar perpetual yang berkembang diperkirakan akan meningkat. Platform perdagangan ini efisien dan mudah dinavigasi, sehingga menarik bagi trader profesional maupun pemula. Kemunculan jaringan di DEX ini merepresentasikan masa depan cerah bagi token di pasar DeFi.

Baca Juga: Adopsi DASH Meroket, Teknikal Mengisyaratkan Potensi Rally $6.800

DASH Siap untuk Pertumbuhan saat Kondisi Menjadi Menguntungkan

Namun, analis crypto, LAURA VERSE, menyoroti bahwa DASH sedang mendapatkan momentum, karena titik resistensi utamanya turun secara bertahap. Dengan harga saat ini $86,02, altcoin ini juga menunjukkan tanda-tanda kuat eskalasi.

Dengan momentum pasar secara keseluruhan mendukungnya, target berikutnya dalam jangka pendek juga mudah dicapai di $92. Dengan lebih banyak investor yang tertarik pada titik breakout yang mungkin ini, sepertinya altcoin ini siap untuk bergerak ke level yang lebih tinggi segera.

Sumber: X

Sementara di atas $92, level $100 lah yang menyebabkan kehebohan, yang mungkin saja masuk lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan level volume meningkat kuat dan level resistensi tertembus, sepertinya token ini siap untuk membuat pergerakan kuat. Dengan harga mendapatkan momentum, trader berspekulasi tentang altcoin mencapai level tertinggi baru segera.

DASH Siap untuk Breakout dengan $112 dalam Pandangan

Selain itu, data dari Token Talk mengungkapkan bahwa aset tersebut telah melakukan breakout sempurna dengan melesat ke atas setelah fase konsolidasi dalam bentuk pola bull flag dan descending channel. Pola teknikal ini membuat banyak trader dalam kondisi gugup; namun, mata uang ini telah menembus level resistensi atas dan dengan demikian memulai pergerakan kuat ke atas.

Sumber: X

Trader yang mengamati formasi saat ini berada dalam situasi ideal karena harga token terus naik. Sekarang setelah breakout dikonfirmasi, minat terletak pada apakah ini adalah awal tren naik baru di pasar. Seiring momentum terus berkembang, trader memperhatikan level resistensi sekitar $112 yang dapat menentukan harga masa depan aset tersebut.

Baca Juga: DASH Dapat Menargetkan Zona $106–$115 jika Momentum Bertahan

Peluang Pasar
Logo DASH
Harga DASH(DASH)
$74.95
$74.95$74.95
-4.80%
USD
Grafik Harga Live DASH (DASH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Harga Ethereum hari ini naik seiring lonjakan transaksi, harga XRP terkonsolidasi di dekat support, dan desain AI yang mengutamakan privasi ZKP serta lelang presale menciptakan posisi awal
Bagikan
coinlineup2026/01/20 09:00
Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Mata uang kripto terkemuka gagal menguat pada hari Senin karena ketegangan geopolitik terkait Greenland meredam selera risiko investor.baca selengkapnya
Bagikan
Coinstats2026/01/20 10:05
Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Artikel One Year After Gensler's exit, SEC's Crypto Playbook Looks Very Different muncul di BitcoinEthereumNews.com. Satu tahun yang lalu pada hari Selasa, Gary Gensler mengundurkan diri
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 09:53