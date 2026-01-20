Kantor Hukum Frank R. Cruz Mengumumkan Investigasi terhadap Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) atas Nama Investor

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–The Law Offices of Frank R. Cruz sedang menyelidiki potensi klaim terhadap dewan direksi Cogent Communications Holdings, Inc. ("Cogent" atau "Perusahaan") (NASDAQ: CCOI) terkait apakah dewan telah melanggar kewajiban fidusia mereka kepada pemegang saham.

Jika Anda adalah pemegang saham, klik di sini untuk berpartisipasi.

Pada Agustus 2025, JPMorgan dan RBC Capital menyita saham Cogent senilai $82 juta yang telah dijaminkan oleh CEO Dave Schaeffer sebagai jaminan untuk pinjaman.

Penyelidikan kami berkaitan dengan apakah dewan direksi Perusahaan melanggar kewajiban fidusia mereka kepada pemegang saham dan/atau salah mengelola Perusahaan secara besar-besaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran di atas.

Jika Anda masih memegang saham Cogent yang dibeli sebelum Agustus 2025 dan ingin mendiskusikan masalah ini dengan kami, atau memiliki pertanyaan mengenai hak dan kepentingan Anda terkait masalah ini, silakan hubungi Frank R. Cruz, dari The Law Offices of Frank R. Cruz, 2121 Avenue of the Stars, Suite 800, Los Angeles, California 90067 di 310-914-5007, melalui email ke [email protected], atau kunjungi website kami di www.frankcruzlaw.com. Jika Anda menghubungi melalui email, harap sertakan alamat surat, nomor telepon, dan jumlah saham yang dibeli.

Siaran pers ini dapat dianggap sebagai Iklan Pengacara di beberapa yurisdiksi berdasarkan hukum dan aturan etika yang berlaku.

