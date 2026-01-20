BursaDEX+
Postingan Paradex Melaporkan Gangguan Layanan, Membatalkan Pesanan Terbuka muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pembaruan 19 Jan, 1:44 pm UTC: Artikel ini telah diperbarui untuk menambahkan

Paradex Laporkan Gangguan Layanan, Membatalkan Pesanan Terbuka

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 08:59
Pembaruan 19 Januari, pukul 1:44 siang UTC: Artikel ini telah diperbarui untuk menambahkan informasi dari saluran Telegram Paradex.

Bursa derivatif kripto Paradex melaporkan gangguan layanan di seluruh platform pada hari Senin, membuat antarmuka perdagangan dan infrastruktur pendukungnya tidak tersedia saat tim menyelidiki masalah tersebut. 

Menurut halaman status publiknya, gangguan tersebut memengaruhi beberapa layanan bisnis, termasuk antarmuka pengguna, layanan cloud dan API, komponen blockchain, bridge, block explorer, dan proxy remote procedure call. 

Paradex mengatakan sedang mengerjakan proses rollback dan pemulihan, tetapi tidak memberikan penyebab gangguan atau jadwal untuk pemulihan penuh. 

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Paradex mengatakan akan membatalkan secara paksa semua pesanan terbuka kecuali pesanan take-profit dan stop-loss (TPSL). Bursa tersebut mengatakan akan memberikan pembaruan lebih lanjut seiring berlanjutnya penyelidikan. 

Cointelegraph menghubungi akun X resmi Paradex untuk meminta komentar, tetapi belum menerima tanggapan hingga publikasi.

Halaman status resmi Paradex. Sumber: Paradex Status

Paradex beroperasi sebagai bursa futures perpetual terdesentralisasi, yang memungkinkan pengguna memperdagangkan derivatif kripto dengan leverage tanpa memberikan hak asuh dana kepada perantara terpusat. 

Platform ini telah berkembang menjadi tempat signifikan untuk perdagangan derivatif onchain. Data dari DefiLlama menunjukkan bahwa bursa tersebut berada di peringkat kedelapan dalam volume perdagangan 30 hari di seluruh ruang, dengan lebih dari $37 miliar dalam aktivitas perdagangan yang dilaporkan selama sebulan terakhir. 

Terkait: Volume bursa terdesentralisasi melonjak pada lonjakan perdagangan memecoin: CoinGecko

Paradex memperingatkan pengguna tentang akun dukungan palsu

Selama gangguan, Paradex memposting peringatan resmi terhadap akun dukungan palsu yang menyamar sebagai timnya. DEX tersebut menyarankan para trader untuk hanya mengandalkan saluran komunikasi resminya. 

Paradex menegaskan kembali bahwa platform tidak akan pernah meminta kunci pribadi pengguna dan mengatakan bahwa pesan yang tidak diminta yang mengklaim menawarkan dukungan harus diperlakukan sebagai penipuan. 

Sumber: Paradex

Pada saat penulisan, Paradex belum mengungkapkan penyebab gangguan dan mengatakan pembaruan akan dibagikan melalui halaman status resmi dan akun terverifikasinya. 

Anggota komunitas merespons gangguan tersebut di X, dengan satu pengguna X mendesak platform untuk membagikan postingan resmi tentang bursa yang down.

Pengguna lain menyatakan kekhawatiran atas durasi gangguan, mengutip keberadaan posisi leverage terbuka di platform.

Dalam postingan Telegram, Clement Ho, direktur teknik Paradex, mengatakan bahwa tim telah mengidentifikasi masalah tersebut dan akan mengembalikan status chain mereka ke blok 1604710. 

Dalam pembaruan yang diposting pada pukul 10:14 pagi UTC, tim Paradex mengatakan upaya pemulihan sedang berlangsung dan mengonfirmasi bahwa semua dana pengguna tetap aman. 

Dalam pembaruan berikutnya pada pukul 1:24 siang UTC, Paradex mengatakan platform dan penarikan vault-nya telah diaktifkan kembali sebagai bagian dari prosedur pemulihan pasca-insiden. Namun, bursa mencatat bahwa deposit dan penarikan Gigavault akan tetap dijeda sementara hingga 24 jam. 

Majalah: Pengguna Tiongkok beralih ke 'kartu U' untuk menghindari aturan kripto: Asia Express

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/paradex-service-outage-open-orders-cancelled?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

