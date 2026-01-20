BursaDEX+
Bitcoin (BTC) mengalami penarikan tajam selama

Bitcoin Turun ke $92K Mengatur Ulang Leverage, Membersihkan Optimisme Investor yang Tidak Sehat

Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 09:50
Bitcoin (BTC) mengalami penurunan tajam saat pembukaan pasar Asia, mengguncang posisi leverage tanpa merusak struktur pasarnya. Meskipun sentimen mendingin dengan cepat, data onchain dan derivatif menunjukkan bahwa pergerakan ini menyerupai reset struktural daripada pembalikan tren yang lebih dalam.

Poin-poin penting:

  • Likuidasi long Bitcoin senilai $233 juta membersihkan leverage sementara penjualan spot tetap tenang, menunjukkan reset, bukan distribusi panik.

  • Sentimen anjlok ke 45% dari 80% saat open interest turun ke $28 miliar, mengkonfirmasi pelepasan risk-off yang ringan.

Penurunan Bitcoin membersihkan leverage saat sentimen mendingin

Bitcoin turun ke $91.800 dari $95.300, penurunan 3,7%, saat pembukaan pasar Asia pada hari Senin, memicu sekitar $233 juta likuidasi long selama 24 jam terakhir. Pergerakan ini mengikuti periode posisi bullish yang meningkat, meninggalkan pasar terbuka untuk penurunan.

Peneliti Bitcoin Axel Adler Jr. mencatat bahwa Bitcoin Advanced Sentiment Index turun tajam ke 44,9% dari 80%. Indeks, yang mengintegrasikan volume-weighted average price (VWAP), net taker volume, open interest dan volume delta, telah mencapai level bullish ekstrem Selasa-Kamis, selaras dengan tinggi lokal mendekati $97.000.

Bitcoin Advanced Sentiment Index. Sumber: Axel Adler Jr./X

Penurunan di bawah ambang batas netral 50% menandakan pergeseran menuju kondisi risiko yang lebih lemah. Menurut Adler, stabilisasi harga akan memerlukan pemulihan berkelanjutan di atas 50%, sementara penurunan lebih lanjut menuju zona 20% dapat meningkatkan kemungkinan koreksi yang lebih dalam.

Open interest BTC juga menurun kembali ke level pembukaan tahunan mendekati $28 miliar. Ini menunjukkan bahwa posisi leverage dibuka daripada short baru secara agresif memasuki pasar. Aggregated futures cumulative volume delta (CVD) tetap sedikit meningkat relatif terhadap open interest, sementara spot CVD tetap datar, menunjukkan tekanan jual yang didorong spot terbatas.

Harga Bitcoin, open interest, aggregated futures CVD dan spot CVD. Sumber: Coinalyze

Terkait: Bitcoin futures OI rebound 13% saat analis melihat kembalinya selera risiko dengan hati-hati

Akankah trader cut and run, atau buy the dip?

Dari sudut pandang teknis, Bitcoin terus mencetak higher high dan higher low pada grafik harian. Wilayah $92.000 hingga $93.000 selaras dengan zona permintaan order block harian dan retest dukungan VWAP bulanan bergulir, menjadikannya area higher-low yang masuk akal sebelum upaya kenaikan lainnya menuju $100.000.

Grafik Bitcoin satu hari. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Data Hyblock Capital juga menunjukkan bahwa sekitar $250 juta posisi long bersih diisi mendekati $92.000 selama sehari terakhir, menunjukkan permintaan dip daripada kapitulasi.

Dalam jangka pendek, aksi harga mungkin melengkapi dalam rentang order block ini, asalkan Bitcoin bertahan di atas $90.000. Dengan pasar ekuitas AS ditutup pada hari Senin, tekanan arah yang lebih jelas mungkin muncul pada hari Selasa, berpotensi memungkinkan bulls untuk menegaskan kembali kontrol.

Posisi long bersih BTC. Sumber: Hyblock Capital

Terkait: BTC vs. 'liquidity grab' $80K baru: 5 hal yang perlu diketahui di Bitcoin minggu ini

Artikel ini tidak berisi nasihat atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah trading melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan riset mereka sendiri saat membuat keputusan. Meskipun kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-holds-dollar93k-proving-bulls-see-a-buy-the-dip-opportunity?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

