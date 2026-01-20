BursaDEX+
Postingan Charles Hoskinson mengkritik CEO Ripple Brad Garlinghouse karena mendukung CLARITY Act yang cacat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin-Poin Utama Charles Hoskinson

Charles Hoskinson mengkritik CEO Ripple Brad Garlinghouse karena mendukung CLARITY Act yang cacat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 10:21
Poin-Poin Penting

  • Charles Hoskinson mengkritik Brad Garlinghouse dari Ripple karena mendukung CLARITY Act, yang menurutnya cacat.
  • Hoskinson berargumen bahwa meloloskan legislasi yang dikompromikan dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang pada industri kripto.

Charles Hoskinson secara terbuka menantang CEO Ripple Brad Garlinghouse atas dukungannya terhadap rancangan CLARITY Act, menyebut RUU tersebut sebagai kompromi berbahaya daripada kejelasan regulasi yang sebenarnya.

Pendiri Cardano tersebut berargumen selama siaran langsung baru-baru ini bahwa versi RUU saat ini, yang berusaha menetapkan kerangka regulasi komprehensif untuk aset digital sambil mempromosikan inovasi, akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada regulator dan merusak prinsip-prinsip inti kripto.

Hoskinson mengklaim bahwa legislasi tersebut, setelah 137 amandemen, secara efektif menyerahkan "seluruh kunci kerajaan cryptocurrency" kepada SEC, mengharuskan proyek untuk mencari pengecualian daripada beroperasi dengan bebas.

Hoskinson secara langsung menantang sikap pragmatis Garlinghouse terhadap RUU tersebut.

Pendiri Cardano mempertanyakan apakah meloloskan legislasi yang cacat dapat diperbaiki, dengan mengutip Securities Exchange Act tahun 1933.

Hoskinson membingkai oposisinya dalam istilah ideologis, menyatakan dia "mendaftar untuk kebebasan" dan "sebuah revolusi," bukan sistem di mana "semuanya adalah dompet kustodian" dan "setiap transaksi adalah KYC."

Dia menuduh para pemimpin industri menerima legislasi yang dikompromikan sebagai imbalan untuk kekuasaan, kekayaan, dan status elit, meninggalkan cita-cita revolusi kripto.

Hoskinson menjadi semakin vokal menentang pendekatan pemerintahan Trump terhadap kripto.

Dia sebelumnya berargumen bahwa peluncuran koin meme yang didukung Trump pada awal 2025 merusak momentum lintas partai, mengatakan legislasi seperti CLARITY Act mendapat dukungan kuat dari kedua partai sebelum langkah tersebut.

Baru-baru ini, dia mengkritik David Sacks, mengatakan bahwa czar AI dan kripto Gedung Putih gagal pada industri dengan membiarkan upaya regulasi terhenti.

Sumber: https://cryptobriefing.com/hoskinson-criticizes-clarity-act/

