Harga Ethereum Semakin Dekat ke Penembusan $4,000 saat Whale ETH Melakukan Aksi Beli Besar-besaran

Wawasan Utama:

Dompet ETH besar sedang membeli, staking, dan menggunakan strategi DeFi, menunjukkan kepercayaan jangka panjang terhadap harga Ethereum.

ETF Ethereum telah mencatat minggu penuh pertama arus masuk sejak Juni 2025, menambah permintaan yang stabil.

Harga Ethereum diperdagangkan di dekat level kunci saat pasar mengamati pergerakan $4.000.

Harga Ethereum kembali menjadi fokus saat pemegang besar meningkatkan pembelian dan staking, dan arus masuk ETF kembali setelah berbulan-bulan aktivitas lemah.

Khususnya, aksi harga ETH mengencang di sekitar level teknis kunci yang dapat membentuk pergerakan besar berikutnya menuju area $4.000.

Paus Ethereum Meningkatkan Aktivitas Pembelian Dan Staking

Harga Ethereum telah mendapat dukungan segar dari data on-chain yang menunjukkan minat baru dari pemegang besar.

Satu dompet yang baru dibuat baru-baru ini menarik 10.057 ETH, senilai sekitar $33,68 juta, dari Binance.

Alih-alih membiarkan dana menganggur, dompet tersebut memindahkan ETH ke Lido dan melakukan staking untuk menerima stETH.

Perlu dicatat bahwa aktivitas tidak berakhir dengan staking, karena dompet yang sama menyetor stETH ke Aave, kemudian meminjam 45 juta USDT.

Jumlah pinjaman tersebut digunakan untuk membeli 13.461 stETH lainnya, yang juga dikirim kembali ke Aave.

Khususnya, jenis pengaturan ini sering digunakan oleh pemain pasar berpengalaman yang mengharapkan harga Ethereum tetap stabil atau naik dari waktu ke waktu.

Pergerakan Paus dan Staking Ethereum | Sumber: Lookonchain

Pergerakan seperti ini mengurangi jumlah ETH yang tersedia di bursa. Ketika pasokan di platform perdagangan turun, hal itu dapat mendukung harga selama periode permintaan.

Ini juga menunjukkan kepercayaan, karena staking dengan leverage membawa risiko jika harga ETH turun tajam.

Aktivitas paus tidak menggerakkan pasar sendiri, tetapi sering bertindak sebagai sinyal awal.

Dalam kasus ini, skala transaksi dan pilihan untuk melakukan staking daripada menjual menunjukkan posisi jangka panjang daripada perdagangan jangka pendek.

Arus Masuk ETF Kembali Saat Harga ETH Menemukan Dukungan

Harga Ethereum juga mendapat dorongan dari minat yang diperbarui pada ETF Ethereum spot.

Setelah beberapa bulan arus campuran, ETF mencatat minggu penuh arus masuk bersih positif. Ini adalah pertama kalinya rangkaian seperti itu muncul sejak Juni 2025.

Selama lima hari perdagangan, sekitar $479,2 juta mengalir ke produk ETF Ethereum.

Ini penting karena permintaan ETF biasanya mencerminkan modal yang stabil dari dana dan institusi, bukan uang cepat yang mengejar pergerakan singkat.

Selain itu, ketika jenis modal ini memasuki pasar, cenderung mendukung harga selama penarikan.

Kembalinya arus masuk ETF menunjukkan pergeseran sentimen. Untuk sebagian besar tahun lalu, ETF Ethereum berjuang untuk menarik permintaan yang konsisten.

Tampilan ETF Arus Masuk Ethereum | Sumber: Joseph Young

Sekali lagi, perubahan baru-baru ini menunjukkan kepercayaan yang berkembang, terutama karena aktivitas staking dan penggunaan jaringan tetap kuat.

Pembelian ETF juga membantu menyerap tekanan jual ketika harga ETH mandek di dekat resistensi.

Saat harga Ethereum diperdagangkan dekat dengan rata-rata bergerak utama, permintaan stabil ini dapat memainkan peran dalam menjaga penurunan tetap dangkal.

Prospek Harga Ethereum Dan Kinerja Bulanan

Dari sudut pandang teknis, harga Ethereum baru-baru ini gagal menembus rata-rata bergerak eksponensial 200 hari di dekat $3.336.

Setelah penolakan itu, harga turun hampir tiga persen dan sekarang menguji EMA 50 hari di sekitar $3.166.

Jika harga Ethereum ditutup di bawah level ini secara harian, dukungan berikutnya berada di dekat $3.017.

Indikator momentum seperti RSI dan MACD menunjukkan bahwa kekuatan pembelian telah mereda, yang menjelaskan perlambatan saat ini.

Jika EMA 50 hari bertahan, harga bisa melakukan lari lain menuju EMA 200 hari. Penembusan bersih di atas level itu akan membawa area $4.000 kembali terlihat, terutama jika arus masuk ETF dan aktivitas paus berlanjut.

Melihat kinerja terbaru, harga Ethereum telah bergerak dalam siklus, dengan Januari 2026 naik 8,17% sejauh ini.

Pada tahun 2025, Ethereum ditutup turun 1,28%. Tahun 2024 ditutup sedikit lebih tinggi di 0,13%, sementara 2023 memberikan kenaikan kuat 32,7%.

Penurunan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan kerugian 27%, sementara 2021 mencatat kenaikan 73,9%.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa harga Ethereum sering berhenti sebelum pergerakan yang lebih besar.

Dengan paus mengakumulasi, ETF menarik dana, dan harga bertahan di dekat level kunci, pasar tampaknya mendekati titik keputusan.