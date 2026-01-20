Komunitas Injective menyetujui proposal untuk memangkas pasokan token INJ

Komunitas Injective telah menyetujui proposal tata kelola yang menggeser INJ ke fase deflasi yang lebih agresif.

Ringkasan Komunitas mendukung model deflasi yang lebih dalam untuk INJ.

Pengurangan pasokan akan menjadi fitur desain utama dari jaringan.

Pembakaran token dan perubahan penerbitan kini bekerja lebih erat.

Proposal tata kelola yang menurunkan pasokan jangka panjang token INJ dan memodifikasi ekonomi token jaringan telah disetujui oleh komunitas Injective.

Pemungutan suara berakhir pada 19 Januari setelah empat hari, dengan 99,89% pemilih yang berpartisipasi mendukung. Perubahan yang disetujui memperbarui parameter inflasi Injective (INJ), menempatkan INJ ke dalam fase yang lebih deflasi.

Setelah diterapkan, penerbitan token baru akan menurun lebih cepat, sementara mekanisme pembakaran yang ada akan tetap berlaku. Anggota Injective Foundation mengungkapkan partisipasi mereka dalam proposal yang diajukan sebagai IIP-617.

Apa arti perubahan yang disetujui untuk pasokan INJ

INJ berfungsi sebagai aset inti yang mengamankan jaringan Injective dan mengoordinasikan aktivitas di seluruh ekosistemnya.

Sejak peluncuran mainnet, Injective telah menggunakan pembakaran token berulang untuk menghapus INJ secara permanen dari sirkulasi. Hingga proposal ini, sekitar 6,85 juta INJ telah dibakar.

Kerangka kerja yang baru disetujui menyesuaikan aturan penerbitan untuk lebih membatasi pasokan baru yang masuk ke pasar. Ini beroperasi bersama Injective Community BuyBack, sebuah program yang menggunakan pendapatan yang dihasilkan ekosistem untuk membeli INJ di pasar terbuka dan membakarnya secara teratur.

Proposal ini tidak menambahkan program buyback baru. Sebaliknya, ini lebih mengandalkan apa yang sudah ada dengan memotong penerbitan langsung di tingkat protokol.

Pendekatan ini tidak muncul begitu saja. Pembaruan INJ 3.0 sebelumnya meletakkan dasar. Pada tahun 2024, tata kelola meloloskan IIP-392 dengan dukungan hampir bulat, mendorong deflasi naik 400% dan mengikat perubahan kebijakan dengan tingkat staking.

Setahun kemudian, penyesuaian lebih lanjut mengaitkan pengurangan pasokan dengan siklus halving Bitcoin (BTC), memperpanjang kontraksi selama beberapa tahun. Proposal yang baru disetujui hanya memperketat pengaturan tersebut lagi.

Tim inti Injective telah membingkai perubahan ini sebagai cara untuk mengunci deflasi ke dalam sistem itu sendiri, daripada membiarkannya bergantung pada kondisi pasar atau seberapa banyak jaringan digunakan.

Reaksi pasar dan pandangan kritis

Meski begitu, aksi harga tidak mengikuti dengan bersih. INJ telah diperdagangkan dengan volatilitas tinggi sepanjang 2025 dan hingga awal 2026 dan masih turun sekitar 75% dibandingkan setahun yang lalu. Realitas itu membuat beberapa trader berhati-hati, meskipun ada pemotongan pasokan yang lebih tajam.

Dengan beberapa tuas deflasi yang kini aktif pada saat yang sama, Injective mendorong INJ menuju profil yang lebih terbatas pasokan. Untuk saat ini, bagaimanapun, pergerakan harga terus mencerminkan sentimen kripto yang lebih luas daripada mekanika token saja.