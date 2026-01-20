BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pemegang Cardano besar mengakumulasi lebih dari 210 juta ADA dalam tiga minggu terakhir, memanfaatkan kelemahan harga yang didorong oleh tekanan pasar yang lebih luas dan pembaruanPemegang Cardano besar mengakumulasi lebih dari 210 juta ADA dalam tiga minggu terakhir, memanfaatkan kelemahan harga yang didorong oleh tekanan pasar yang lebih luas dan pembaruan

Pemegang Cardano besar mengakumulasi 210 juta token selama tiga minggu

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/20 11:28
Union
U$0.002531+4.11%
Cardano
ADA$0.3591-2.49%

Pemegang Cardano besar telah mengakumulasi lebih dari 210 juta token ADA dalam tiga minggu terakhir, menurut data blockchain yang dibagikan oleh analis Ali Martinez.

Ringkasan
  • Pemegang Cardano besar mengakumulasi lebih dari 210 juta ADA dalam tiga minggu terakhir, memanfaatkan kelemahan harga yang didorong oleh tekanan pasar yang lebih luas dan ketegangan baru antara UE–AS.
  • Secara teknis, ADA diperdagangkan di dekat batas bawah segitiga simetris jangka panjang dan zona support yang telah teruji dengan baik, meskipun masih berada di bawah EMA sembilan minggu.
  • Dari sisi fundamental, Cardano Foundation mendukung proposal baru yang dipimpin Draper yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi melalui investasi dan edukasi, dengan pengembalian mengalir ke perbendaharaan Cardano.

Akumulasi terjadi selama periode kelemahan harga untuk cryptocurrency, dengan tekanan pasar meningkat di tengah ketegangan baru antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, berkontribusi pada penurunan di seluruh aset digital.

Aktivitas pembelian oleh dompet besar terjadi saat harga tetap berada di bawah tekanan. Cadangan exchange telah menurun sedikit, menunjukkan berkurangnya pasokan yang tersedia untuk perdagangan langsung, menurut data on-chain.

Cardano saat ini diperdagangkan di dekat tepi bawah pola segitiga simetris pada grafik mingguan, diposisikan di dekat zona support yang telah lama diuji. Exponential moving average sembilan minggu diposisikan di atas harga saat ini, dengan token diperdagangkan di bawahnya. Relative strength index mingguan berada di dekat level yang secara historis terkait dengan pemulihan jangka pendek.

Data menunjukkan funding rate tertimbang open interest untuk Cardano telah berfluktuasi antara positif dan negatif dalam beberapa minggu terakhir. Funding rate negatif biasanya terjadi ketika trader memperkirakan pergerakan turun yang berkelanjutan.

Cardano Foundation mengumumkan dukungan untuk proposal dari Draper Dragon dan Draper University. Rencana tersebut melibatkan pembentukan dana yang berfokus pada perluasan adopsi Cardano melalui investasi, penyebaran modal, dan edukasi, dengan pengembalian diarahkan ke perbendaharaan Cardano.

CME Group sedang bersiap untuk memperkenalkan futures Cardano, menunggu izin regulasi. Langkah ini akan menempatkan Cardano bersama altcoin utama lainnya yang tersedia di pasar derivatif AS.

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002531
$0.002531$0.002531
+4.54%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam
Bagikan
Agbi2026/01/20 14:23
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25