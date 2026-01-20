Pemegang Cardano besar mengakumulasi 210 juta token selama tiga minggu

Pemegang Cardano besar telah mengakumulasi lebih dari 210 juta token ADA dalam tiga minggu terakhir, menurut data blockchain yang dibagikan oleh analis Ali Martinez.

Ringkasan Pemegang Cardano besar mengakumulasi lebih dari 210 juta ADA dalam tiga minggu terakhir, memanfaatkan kelemahan harga yang didorong oleh tekanan pasar yang lebih luas dan ketegangan baru antara UE–AS.

Secara teknis, ADA diperdagangkan di dekat batas bawah segitiga simetris jangka panjang dan zona support yang telah teruji dengan baik, meskipun masih berada di bawah EMA sembilan minggu.

Dari sisi fundamental, Cardano Foundation mendukung proposal baru yang dipimpin Draper yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi melalui investasi dan edukasi, dengan pengembalian mengalir ke perbendaharaan Cardano.

Akumulasi terjadi selama periode kelemahan harga untuk cryptocurrency, dengan tekanan pasar meningkat di tengah ketegangan baru antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, berkontribusi pada penurunan di seluruh aset digital.

Aktivitas pembelian oleh dompet besar terjadi saat harga tetap berada di bawah tekanan. Cadangan exchange telah menurun sedikit, menunjukkan berkurangnya pasokan yang tersedia untuk perdagangan langsung, menurut data on-chain.

Cardano saat ini diperdagangkan di dekat tepi bawah pola segitiga simetris pada grafik mingguan, diposisikan di dekat zona support yang telah lama diuji. Exponential moving average sembilan minggu diposisikan di atas harga saat ini, dengan token diperdagangkan di bawahnya. Relative strength index mingguan berada di dekat level yang secara historis terkait dengan pemulihan jangka pendek.

Data menunjukkan funding rate tertimbang open interest untuk Cardano telah berfluktuasi antara positif dan negatif dalam beberapa minggu terakhir. Funding rate negatif biasanya terjadi ketika trader memperkirakan pergerakan turun yang berkelanjutan.

Cardano Foundation mengumumkan dukungan untuk proposal dari Draper Dragon dan Draper University. Rencana tersebut melibatkan pembentukan dana yang berfokus pada perluasan adopsi Cardano melalui investasi, penyebaran modal, dan edukasi, dengan pengembalian diarahkan ke perbendaharaan Cardano.

CME Group sedang bersiap untuk memperkenalkan futures Cardano, menunggu izin regulasi. Langkah ini akan menempatkan Cardano bersama altcoin utama lainnya yang tersedia di pasar derivatif AS.