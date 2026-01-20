Kerugian Tidak Terealisasi Bitcoin Berlanjut untuk Pemegang Jangka Pendek

Poin Utama: Glassnode menyoroti kerugian pemegang Bitcoin jangka pendek sejak November 2025.

Harga Bitcoin perlu naik untuk mencapai profitabilitas.

Potensi tekanan jual akibat kerugian yang terus berlanjut.

Investor Bitcoin jangka pendek telah menghadapi kerugian tidak terealisasi sejak November 2025, menurut metrik STH-NUPL Glassnode, yang menunjukkan profitabilitas memerlukan harga Bitcoin di atas ~$98.000.

Pemegang Bitcoin jangka pendek mengalami kerugian tidak terealisasi, menurut laporan Januari 2026 Glassnode dari media sosialnya, dengan angka menunjukkan masalah yang terus berlanjut sejak November 2025.

Data Terbaru dari Glassnode

Data terbaru dari Glassnode mengungkapkan bahwa investor Bitcoin jangka pendek telah mengalami kerugian tidak terealisasi sejak November 2025. Laporan tersebut menekankan bahwa harga Bitcoin harus melebihi $98.000 agar investor ini dapat merealisasikan keuntungan.

Menurut Glassnode, kerugian ini telah dikuantifikasi menggunakan metrik STH-NUPL. Metrik ini mengevaluasi keuntungan dan kerugian tidak terealisasi bersih dari investor yang memegang Bitcoin selama kurang dari satu tahun.

Dinamika Pasar dan Dampak Potensial

Berlanjutnya kerugian tidak terealisasi bagi pemegang Bitcoin jangka pendek dapat menyebabkan peningkatan tekanan jual. Hal ini dapat memengaruhi harga pasar dan sentimen investor, yang berpotensi berdampak pada pasar cryptocurrency yang lebih luas.

Meskipun tren saat ini menimbulkan risiko, data historis dari pasar bearish sebelumnya menunjukkan pola yang serupa. Khususnya, pasar bearish 2018 melihat dampak signifikan pada pemegang jangka pendek dengan mencapai titik terendah aksi spekulatif.

Keputusan Strategis di Tengah Volatilitas

Kerugian tidak terealisasi yang terus berlanjut menyoroti volatilitas dalam investasi cryptocurrency. Kondisi seperti ini memerlukan keputusan strategis oleh investor, terutama mereka yang memiliki perspektif jangka pendek.

Jika tren saat ini terus berlanjut, analis menyarankan bahwa dinamika keuangan dan pasar dapat menekan pemegang jangka pendek untuk melikuidasi posisi. Pengamatan dari pasar bearish 2022 menggambarkan potensi rebound setelah kerugian yang signifikan. Menggunakan data historis membantu memahami potensi lintasan.

Berdasarkan informasi yang diberikan, tidak ada kutipan langsung dari individu atau perwakilan resmi terkait berita dari Glassnode mengenai investor Bitcoin jangka pendek yang mengalami kerugian tidak terealisasi bersih sejak November 2025. Analisis terutama merangkum temuan media sosial Glassnode tanpa mengaitkan kutipan pada tokoh atau organisasi industri tertentu.