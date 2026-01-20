BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Menurut laporan Glassnode Januari 2026, pemegang Bitcoin jangka pendek terus menghadapi kerugian yang belum direalisasi. Data utama menunjukkan tantangan yang terus berlanjut sejak NovemberMenurut laporan Glassnode Januari 2026, pemegang Bitcoin jangka pendek terus menghadapi kerugian yang belum direalisasi. Data utama menunjukkan tantangan yang terus berlanjut sejak November

Kerugian Tidak Terealisasi Bitcoin Berlanjut untuk Pemegang Jangka Pendek

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/20 10:59
Pemegang Bitcoin Jangka Pendek Mengalami Kerugian Tidak Terealisasi: Laporan Glassnode Januari 2026
Poin Utama:
  • Glassnode menyoroti kerugian pemegang Bitcoin jangka pendek sejak November 2025.
  • Harga Bitcoin perlu naik untuk mencapai profitabilitas.
  • Potensi tekanan jual akibat kerugian yang terus berlanjut.

Investor Bitcoin jangka pendek telah menghadapi kerugian tidak terealisasi sejak November 2025, menurut metrik STH-NUPL Glassnode, yang menunjukkan profitabilitas memerlukan harga Bitcoin di atas ~$98.000.

Pemegang Bitcoin jangka pendek mengalami kerugian tidak terealisasi, menurut laporan Januari 2026 Glassnode dari media sosialnya, dengan angka menunjukkan masalah yang terus berlanjut sejak November 2025.

Data Terbaru dari Glassnode

Data terbaru dari Glassnode mengungkapkan bahwa investor Bitcoin jangka pendek telah mengalami kerugian tidak terealisasi sejak November 2025. Laporan tersebut menekankan bahwa harga Bitcoin harus melebihi $98.000 agar investor ini dapat merealisasikan keuntungan.

Menurut Glassnode, kerugian ini telah dikuantifikasi menggunakan metrik STH-NUPL. Metrik ini mengevaluasi keuntungan dan kerugian tidak terealisasi bersih dari investor yang memegang Bitcoin selama kurang dari satu tahun.

Dinamika Pasar dan Dampak Potensial

Berlanjutnya kerugian tidak terealisasi bagi pemegang Bitcoin jangka pendek dapat menyebabkan peningkatan tekanan jual. Hal ini dapat memengaruhi harga pasar dan sentimen investor, yang berpotensi berdampak pada pasar cryptocurrency yang lebih luas.

Meskipun tren saat ini menimbulkan risiko, data historis dari pasar bearish sebelumnya menunjukkan pola yang serupa. Khususnya, pasar bearish 2018 melihat dampak signifikan pada pemegang jangka pendek dengan mencapai titik terendah aksi spekulatif.

Keputusan Strategis di Tengah Volatilitas

Kerugian tidak terealisasi yang terus berlanjut menyoroti volatilitas dalam investasi cryptocurrency. Kondisi seperti ini memerlukan keputusan strategis oleh investor, terutama mereka yang memiliki perspektif jangka pendek.

Jika tren saat ini terus berlanjut, analis menyarankan bahwa dinamika keuangan dan pasar dapat menekan pemegang jangka pendek untuk melikuidasi posisi. Pengamatan dari pasar bearish 2022 menggambarkan potensi rebound setelah kerugian yang signifikan. Menggunakan data historis membantu memahami potensi lintasan.

Berdasarkan informasi yang diberikan, tidak ada kutipan langsung dari individu atau perwakilan resmi terkait berita dari Glassnode mengenai investor Bitcoin jangka pendek yang mengalami kerugian tidak terealisasi bersih sejak November 2025. Analisis terutama merangkum temuan media sosial Glassnode tanpa mengaitkan kutipan pada tokoh atau organisasi industri tertentu.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam
Bagikan
Agbi2026/01/20 14:23
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25