Analisis Harga Ethereum (ETH): Potensi Kenaikan $3,400 vs Support $3,000

Ethereum (ETH), mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, adalah kekuatan pendorong di balik ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), token non-fungible (NFT), dan Jaringan Layer 2.

Saat ini, ETH sedang mengalami konsolidasi setelah pembersihan pasar baru-baru ini yang menghilangkan semua leverage berlebih. Pada saat berita ini ditulis, Ethereum diperdagangkan pada harga $3.218,74 dengan penurunan 3,42% selama 24 jam terakhir.

Grafik Menunjukkan Resistensi Kunci dan Pemulihan Momentum Awal

Dalam grafik harian dari TradingView, alih-alih bergerak lebih jauh ke dalam tren bullish yang terkonfirmasi, kami tetap berada di bawah Moving Average (MA) 200 hari, yang menunjukkan kehati-hatian untuk jangka menengah. Selain itu, MA 50 hari mewakili resistensi pada titik waktu ini (atau jangka pendek) untuk ETH selain level pasokan horizontal mulai dari $3.230-$3.300.

Jika ETH terus menembus area ini dan mempertahankan penembusan di atas area-area ini, maka kelanjutan di sisi bullish grafik dapat terjadi. Kedua indikator momentum mulai naik dan menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan, tetapi kami masih belum berada di titik di mana kami dapat mengkonfirmasi hasil bullish.

Sumber: TradingView

Data Likuidasi Menunjuk $3.400 sebagai Zona Tekanan Kenaikan

Analis pasar Ted Pillows telah memberikan estimasi likuidasi dalam pembaruan terbarunya di X, menunjukkan bahwa jika ETH diperdagangkan hingga $3.400, sekitar $3,48 miliar dari posisi short saat ini akan dilikuidasi.

Di sisi bawah, jika ETH turun ke $3.000, sekitar $2,5 miliar posisi long akan dilikuidasi. Pembersihan buku besar ETH baru-baru ini menunjukkan bagaimana perbedaan dalam posisi ini dapat menciptakan potensi daya tarik harga yang lebih besar untuk zona likuiditas kenaikan dalam jangka pendek.

Kesimpulannya, ETH saat ini berada di antara dua area harga yang sangat likuid, sehingga penembusan berikutnya kemungkinan akan sangat berdampak. Selama harga bertahan di atas $3.000, masih ada potensi untuk skenario kasus bullish.

Namun, jika ETH mendekati $3.400, situasi ini mungkin dipercepat karena peningkatan likuidasi posisi short. Volume perdagangan dan sinyal konfirmasi harus diamati dengan cermat saat volatilitas harga terus berkembang.

