Ethereum L2 MegaETH mencapai 47K TPS menjelang 'uji stres global'

MegaETH akan membuka mainnet-nya untuk beberapa aplikasi yang sensitif terhadap latensi sebagai bagian dari pengujian, menargetkan 11 miliar transaksi selama seminggu saat dalam kondisi beban tinggi.

Data menunjukkan Ethereum layer 2 MegaETH mencapai kecepatan jaringan hingga 47.000 transaksi per detik dalam pengujian saat proyek mempersiapkan stress test menjelang peluncuran mainnet-nya.

Dalam postingan X pada hari Senin, MegaETH mengatakan akan meluncurkan "stress test global" pada hari Kamis, dengan peluncuran resmi yang akan menyusul.

"Pada 22 Januari, kami membuka mainnet kepada pengguna untuk beberapa aplikasi yang sensitif terhadap latensi saat chain berada di bawah beban yang intens dan berkelanjutan," kata MegaETH, menambahkan:

