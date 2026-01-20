Peter Brandt Membagikan Prediksi Bearish Bitcoin di Januari

Trader veteran Peter Brandt telah memperkirakan bahwa Bitcoin (BTC) dapat turun menuju zona $58.000–$62.000, yang mengimplikasikan koreksi 33–37% dari level harga saat ini sekitar $92.400.

Prediksinya muncul saat Bitcoin terus menunjukkan berbagai sinyal bearish, dengan analis lain juga menandai risiko penurunan lebih lanjut.

Peter Brandt Memperingatkan Bitcoin Mungkin Turun Berdasarkan Pola Teknis

Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter), Brandt menyatakan bahwa Bitcoin dapat bergerak lebih rendah ke kisaran $58.000 hingga $62.000. Grafik yang menyertainya menunjukkan bahwa pandangannya didasarkan pada pola rising wedge yang telah berkembang selama 2 bulan terakhir.

Peter Brandt's Bitcoin Price Prediction. Source: X/Peter Brandt

Formasi rising wedge muncul ketika harga berkonsolidasi di antara dua garis tren yang naik dan menyempit, dengan garis tren bawah naik lebih curam daripada yang atas.

Pola ini sering menandakan melemahnya momentum dan kemungkinan lebih tinggi untuk pergerakan ke bawah, meskipun analisis teknis tidak menjamin hasil. Brandt juga mengakui ketidakpastian yang melekat pada perkiraan pasar, dengan menyatakan:

Selain Brandt, beberapa pengamat pasar telah menyoroti skenario bearish tambahan. Seorang analis menunjukkan kesamaan antara struktur harga Bitcoin saat ini dengan siklus pasar 2022, dengan berargumen bahwa aset tersebut "mengulangi fraktal 2022 secara persis."

Analis tersebut membagikan perbandingan berdampingan, mencatat bahwa dalam kedua kasus Bitcoin mengadakan reli pemulihan yang terhenti di bawah resistance horizontal. Pergerakan ini akhirnya membentuk bull trap sebelum harga menembus di bawah support yang naik.

Pada tahun 2022, hilangnya support tersebut menyebabkan akselerasi tajam ke bawah. Menurut analis tersebut, dinamika serupa mungkin sekarang sedang terjadi, dengan momentum ke bawah yang terus membangun.

Bitcoin 2022 vs 2026. Source: Linton Worm

Terakhir, BeInCrypto juga telah mengidentifikasi 5 sinyal bearish utama untuk Bitcoin, yang semakin memperkuat kemungkinan pergerakan ke bawah. Meskipun demikian, beberapa analis telah mengambil sikap sebaliknya.

Analis Ted Pillows mencatat bahwa pertumbuhan likuiditas AS year-over-year mencapai titik terendah pada November 2025, yang juga bertepatan dengan titik terendah lokal untuk Bitcoin.

Menurut Pillows, kondisi likuiditas AS sejak itu telah mulai membaik, faktor yang ia yakini dapat mendukung reli kripto.

Whale Bitcoin OG Muncul Kembali di Tengah Pandangan Pasar yang Terbagi

Saat indikator teknis dan makro mengirimkan sinyal yang beragam, data on-chain menunjukkan bahwa holder jangka panjang juga menjadi lebih aktif. Platform analitik blockchain Lookonchain melaporkan bahwa whale Bitcoin OG yang lama tidak aktif telah memindahkan 909,38 BTC, senilai sekitar $84,62 juta, ke dompet baru setelah 13 tahun.

Ketika diterima, setiap BTC bernilai kurang dari $7, yang mewakili apresiasi sekitar 13.900 kali lipat dari nilai sebelumnya. Pergerakan whale semacam itu sering menarik perhatian dengan menandakan potensi penjualan atau reposisi strategis oleh adopter awal.

Dalam pembaruan terpisah, Lookonchain mengidentifikasi OG lain yang telah melepas kepemilikan. Whale tersebut memperoleh 5.000 BTC masing-masing seharga $332 12 tahun yang lalu. Holder ini baru-baru ini menjual 500 BTC senilai $47,77 juta, memperpanjang pola penjualan sistematis yang dimulai pada Desember 2024.

Dengan demikian, Bitcoin saat ini berada di persimpangan jalan. Sementara pola teknis dan fraktal historis menunjukkan risiko koreksi yang lebih dalam, kondisi likuiditas AS yang membaik menunjukkan bahwa angin tail makro pada akhirnya dapat mendukung reli yang diperbarui. Apa yang akhirnya terwujud masih harus dilihat.