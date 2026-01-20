Matrix AI Network Memperluas Jalur dan Jalan melalui Kesepakatan Strategis

Beranda > Berita > Bisnis > Matrix AI Network memperluas kehadiran Belt and Road melalui perjanjian strategis baru yang besar

Era baru kerja sama untuk mendorong peningkatan industri dan penerapan kota pintar di seluruh Belt and Road.

Matrix AI Network, pemimpin dalam kecerdasan buatan terdesentralisasi dan infrastruktur blockchain, hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis dengan Asosiasi Promosi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Barat. Asosiasi ini didedikasikan untuk pengembangan regional dan peningkatan industri di Tiongkok Barat. Asosiasi ini berfungsi sebagai jembatan vital untuk kerja sama lintas batas, koordinasi, dan pembangunan kapasitas untuk kota dan industri di sepanjang Belt and Road.

Perjanjian ini mencerminkan tujuan bersama: memajukan digitalisasi, sistem cerdas, dan peningkatan industri di seluruh Tiongkok barat dan wilayah mitra Belt and Road. Asosiasi Promosi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Barat telah lama berfokus pada pengembangan regional, kerja sama lintas batas, dan pembangunan kapasitas untuk kota dan industri di sepanjang Belt and Road. Melalui kemitraan ini, Matrix akan memperdalam partisipasinya dalam inisiatif terkait dan mendapatkan akses ke saluran koordinasi dan kerja sama yang lebih luas.

Menurut perjanjian tersebut, kedua belah pihak bermaksud membangun kerja sama berkelanjutan di bidang termasuk penerapan industri cerdas, sistem kota pintar, pengembangan ekonomi digital, dan mekanisme kolaborasi internasional. Matrix akan memberikan pengalamannya dalam infrastruktur kecerdasan buatan, sistem data berbasis blockchain, dan arsitektur teknis, dengan penekanan pada solusi dan standar yang dapat diterapkan yang dapat diadaptasi di berbagai wilayah.

Fokus utama dari kerja sama ini adalah penciptaan model pengembangan cerdas yang dapat direplikasi. Daripada mengejar proyek percontohan satu kali, kedua belah pihak bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang dapat diperluas ke berbagai kota dan zona industri, mendukung sektor seperti energi, manufaktur, transportasi, keuangan, dan pertanian saat mereka menjalani transformasi cerdas. "Keterlibatan Matrix dalam inisiatif Belt and Road bukanlah hal baru, tetapi perjanjian ini mewakili evolusi signifikan dalam strategi kami," kata Owen, CEO Matrix AI Network. "Dengan menyelaraskan arsitektur teknis kami dengan keahlian regional Asosiasi, kami bergerak melampaui proyek percontohan satu kali untuk menciptakan model yang berkelanjutan dan dapat direplikasi untuk ekonomi digital."

Pilar utama dari perjanjian ini adalah peningkatan tata kelola digital. Kedua belah pihak menyadari bahwa infrastruktur data yang kuat dan interoperabilitas sistem sangat penting untuk memodernisasi layanan publik. Melalui kerja sama ini, Matrix akan memberikan pengalamannya dalam arsitektur teknis yang didorong oleh AI untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan transparan untuk tata kelola regional.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Matrix AI Network, kunjungi

Website: https://www.matrix.io

X: https://x.com/MatrixAINetwork

Telegram: https://t.me/matrixainetwork