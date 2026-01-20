Pendle Meluncurkan Token Tata Kelola untuk Mendorong Adopsi Luas

Pendle, sebuah platform hasil DeFi, sedang merombak arsitektur tata kelola dan hadiah dengan mengganti vePENDLE dengan token staking likuid baru bernama sPENDLE. Langkah ini dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan adopsi dan memperluas partisipasi di seluruh basis pengguna protokol, mengatasi hambatan yang telah lama ada dalam desain sebelumnya.

Dalam postingan hari Senin, Pendle mengumumkan bahwa sPENDLE akan menjadi token tata kelola utama protokol saat vePENDLE dihapus secara bertahap. Proyek ini menggambarkan sPENDLE sebagai instrumen staking likuid yang menggabungkan akumulasi biaya dengan partisipasi tata kelola, sambil mengintegrasikan jendela penarikan 14 hari yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan likuiditas dengan stabilitas bagi para staker dan pemilih.

Staking dengan sPENDLE akan diluncurkan pada hari Selasa, dengan penguncian vePENDLE dijadwalkan untuk dijeda pada 29 Januari. Snapshot saldo vePENDLE pengguna kemudian akan diambil untuk memfasilitasi peralihan, setelah itu struktur tata kelola baru di bawah sPENDLE akan diluncurkan secara penuh. Pendle telah menggambarkan peningkatan ini sebagai evolusi alami dalam tokenomik yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan sebelumnya dan membuka peluang baru bagi pemegang PENDLE dan ekosistem yang lebih luas.

Data dari DeFi Llama menempatkan Pendle di antara protokol DeFi terbesar berdasarkan total nilai terkunci, menempati peringkat sebagai platform terbesar ke-13 dengan hampir $3,5 miliar dalam TVL. Statistik ini menggarisbawahi posisi Pendle yang kuat dalam lanskap DeFi dan menjadi panggung untuk bagaimana kerangka tata kelola yang dirancang ulang dapat memengaruhi pola penggunaan dan arus likuiditas di seluruh pasarnya.

Tokenomik yang lebih baik kemungkinan berkah bagi pengguna Pendle

Pendle mencatat bahwa bahkan dengan pertumbuhan platform yang kuat selama bertahun-tahun, vePENDLE menciptakan hambatan yang signifikan untuk adopsi yang lebih luas. Periode penguncian yang panjang berarti banyak pengguna tidak dapat mengambil dana sampai waktu yang ditentukan berlalu, yang meredam likuiditas dan membatasi partisipasi dinamis dalam tata kelola. Meskipun model vePENDLE dimaksudkan untuk mendorong loyalitas jangka panjang, model ini tidak sepenuhnya mewujudkan tujuan tersebut.

Desain baru dengan sPENDLE mengatasi ini dengan memungkinkan penarikan setelah periode pembukaan 14 hari, atau penarikan segera dengan biaya 5%. Dengan memperkenalkan likuiditas ke dalam token tata kelola, Pendle bertujuan untuk menurunkan hambatan yang sebelumnya menghalangi pengguna biasa untuk terlibat dalam proses pemungutan suara dan hadiah. Langkah ini juga merespons kritik bahwa token lama tidak cukup interoperabel; vePENDLE tidak dapat ditransfer, membatasi utilitasnya di platform DeFi lainnya.

Untuk meningkatkan utilitas lintas platform, sPENDLE akan diintegrasikan dengan berbagai ekosistem DeFi, memungkinkan penggunaan seperti restaking dan partisipasi yang lebih luas dalam strategi multi-protokol. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperluas penerapan token di luar vault dan strategi hasil Pendle sendiri, menyelaraskan insentif tata kelola dengan aktivitas DeFi dunia nyata. Untuk konteks yang lebih luas, tema restaking semakin banyak ditampilkan dalam diskusi DeFi karena platform berusaha mengunci keamanan jangka panjang sambil menyediakan likuiditas kepada pengguna di tempat lain dalam ekosistem.

Perubahan kunci lainnya adalah kompleksitas tata kelola. Sistem lama memerlukan keterlibatan mingguan aktif untuk mendapatkan hadiah tata kelola, struktur yang digambarkan Pendle sebagai rumit dan eksklusif. Dalam praktiknya, hadiah cenderung terkonsentrasi di antara pemegang vePENDLE yang memiliki pengetahuan untuk menavigasi mekanik pemungutan suara dan dinamika pasar, meninggalkan sebagian besar pengguna di luar. Di bawah kerangka baru, hadiah tata kelola bergantung pada partisipasi dalam Pendle Protocol Proposals (PPP) "kritis". Jika tidak ada PPP untuk dipilih, pemegang tetap memenuhi syarat secara otomatis. Ketika PPP ada, pendukung yang memilih memenuhi syarat untuk hadiah, tetapi penekanannya adalah pada partisipasi yang bermakna daripada keterlibatan konstan dan bernilai rendah.

Selain penyederhanaan, Pendle berencana untuk menerapkan mekanisme pembelian kembali: hingga 80% dari pendapatan protokol dapat dialokasikan untuk membeli kembali token PENDLE untuk didistribusikan sebagai hadiah tata kelola. Pendekatan ini berusaha untuk menyeimbangkan kembali insentif, memastikan bahwa tata kelola tetap dapat diakses sambil mempertahankan jalur yang didukung pendapatan yang bersih untuk mendistribusikan nilai kepada pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, transisi ini menandakan aspirasi yang lebih luas dalam Pendle: untuk menyeimbangkan ketelitian tata kelola dengan kegunaan, memperluas partisipasi tanpa mengorbankan integritas insentif protokol. Peningkatan ini dirancang untuk membuka potensi lintas rantai dan lintas platform untuk ekosistem Pendle, mengurangi hambatan masuk bagi pengguna baru, dan memposisikan protokol untuk menangkap bagian yang lebih besar dari lanskap tata kelola DeFi yang berkembang. Seperti halnya perubahan tokenomik besar apa pun, hasil yang tepat akan terungkap selama beberapa bulan mendatang saat pengguna mengonversi saldo vePENDLE, berpartisipasi dalam pemungutan suara PPP, dan terlibat dengan peluang restaking dan likuiditas yang dimungkinkan oleh sPENDLE.

