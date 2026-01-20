BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
TLDR Cardone Capital membeli Bitcoin senilai $10 juta saat harga turun ke sekitar $93,000. Perusahaan kini memegang sekitar 1,000 BTC di treasury mereka.TLDR Cardone Capital membeli Bitcoin senilai $10 juta saat harga turun ke sekitar $93,000. Perusahaan kini memegang sekitar 1,000 BTC di treasury mereka.

Mogul Real Estate Grant Cardone Membeli Bitcoin Saat Turun dengan $10 Juta

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/20 15:21
Bitcoin
BTC$91,229.99-1.97%
Ucan fix life in1day
1$0.013122+53.90%
Notcoin
NOT$0.0005456+2.03%

TLDR

  • Cardone Capital membeli Bitcoin senilai $10 juta saat harga turun ke sekitar $93.000
  • Perusahaan kini memegang sekitar 1.000 BTC dalam treasurinya
  • Pembelian didanai oleh pendapatan sewa dari properti real estat multifamily, bukan utang
  • Cardone Capital mengelola aset real estat senilai $5,3 miliar di seluruh Amerika Serikat
  • Perusahaan sebelumnya meluncurkan dana hybrid yang menggabungkan akuisisi real estat senilai $235 juta dengan alokasi Bitcoin senilai $100 juta

Cardone Capital menambahkan Bitcoin senilai $10 juta ke kepemilikannya saat cryptocurrency diperdagangkan mendekati $93.000. Pembelian ini diumumkan oleh CEO Grant Cardone di platform media sosial X. Perusahaan menggunakan pendapatan sewa dari portofolio real estatnya untuk mendanai pembelian Bitcoin daripada mengambil utang.

Akuisisi terbaru ini membawa total kepemilikan Bitcoin Cardone Capital mendekati 1.000 BTC. Pembelian terjadi saat Bitcoin turun 2% dalam 24 jam. Cryptocurrency tersebut telah turun dari sekitar $95.000 selama akhir pekan menyusul pengumuman tarif 10% pada delapan negara Eropa.

Cardone Capital mengoperasikan model investasi hybrid yang menggabungkan real estat multifamily institusional dengan aset digital. Perusahaan mengelola sekitar $5,3 miliar aset real estat di seluruh Amerika Serikat. Properti-properti ini menghasilkan pendapatan sewa yang digunakan untuk membeli Bitcoin selama penurunan pasar.

Perusahaan sebelumnya melakukan pemesanan untuk 935 Bitcoin pada November 2025. Ini menandai salah satu pembelian Bitcoin individu terbesar oleh investor real estat. Sejak itu, Cardone Capital terus mengarahkan pendapatan sewa untuk akumulasi Bitcoin saat harga turun.

Strategi Pendanaan Cardone Capital

Pendekatan Cardone Capital berbeda dari perusahaan lain yang membangun treasury Bitcoin. Perusahaan mengandalkan arus kas dari properti multifamily AS alih-alih menerbitkan utang. Metode ini memungkinkan pembelian Bitcoin yang stabil terlepas dari kondisi pasar.

Pada tahun 2025, Cardone Capital meluncurkan dana hybrid yang menggabungkan akuisisi multifamily senilai $235 juta dengan alokasi Bitcoin senilai $100 juta. Dana tersebut mencakup properti 366 unit di Boca Raton, Florida. Properti ini menghasilkan sekitar $10 juta pendapatan operasional bersih tahunan, yang seluruhnya digunakan untuk pembelian Bitcoin.

Cardone menggambarkan sistem ini sebagai model akumulasi mekanis. Perusahaan mengkonversi arus kas menjadi Bitcoin secara berulang. Depresiasi yang menguntungkan pajak dari kepemilikan real estat mendukung alokasi modal yang konsisten tanpa memerlukan penjualan aset.

Rencana Masa Depan dan Konteks Pasar

Cardone mengatakan kepada pembawa acara podcast David Gokhshtein pada bulan Desember bahwa ia berencana meluncurkan perusahaan publik yang berfokus pada Bitcoin pada tahun 2026. Entitas tersebut akan mendanai pembelian Bitcoin secara eksklusif melalui pendapatan sewa dari properti real estat.

Strategy, yang dipimpin oleh ketua eksekutif Michael Saylor, juga menandakan pembelian Bitcoin tambahan minggu lalu. Perusahaan sebelumnya membentuk cadangan $1,4 miliar untuk pembayaran dividen dan bunga di masa depan. Cadangan ini mengatasi kekhawatiran tentang potensi penjualan Bitcoin paksa jika harga terus menurun.

Bitcoin telah turun sekitar 30% sejak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada awal Oktober. Saham Strategy telah turun lebih dari 50% selama periode yang sama.

Cardone Capital mempertahankan strategi holding jangka panjang untuk posisi Bitcoinnya. Perusahaan tidak berencana menjual aset digitalnya dalam waktu dekat. Perusahaan terus menggunakan pendapatan operasional dari properti sewa untuk menambah Bitcoin selama penurunan pasar sambil mempertahankan operasi real estat intinya.

Postingan Real Estate Mogul Grant Cardone Buys the Bitcoin Dip with $10 Million pertama kali muncul di CoinCentral.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$91,229.99
$91,229.99$91,229.99
-1.97%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Pertumbuhan AS Di Bawah Pengawasan Meski Sedikit Meningkat, Pasar Kripto Bereaksi Sedikit

Prakiraan Pertumbuhan AS Di Bawah Pengawasan Meski Sedikit Meningkat, Pasar Kripto Bereaksi Sedikit

Dana Moneter Internasional (IMF) telah menerbitkan prakiraan pertumbuhan terbaru untuk tahun 2026, yang menampilkan beberapa ekonomi maju dan berkembang. Namun, yang
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/20 14:38
Peraturan Kripto SEC Nigeria Dijelaskan: Apakah Bursa Lokal Berisiko?

Peraturan Kripto SEC Nigeria Dijelaskan: Apakah Bursa Lokal Berisiko?

Postingan Nigeria SEC Crypto Rules Explained: Are Local Exchanges at Risk? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Industri kripto Nigeria menghadapi kenyataan yang sulit
Bagikan
CoinPedia2026/01/20 18:32
Pelatih kepala Phoenix baru Charles Tiu akan terus membimbing Benilde

Pelatih kepala Phoenix baru Charles Tiu akan terus membimbing Benilde

Pelatih kepala baru Phoenix Charles Tiu berusaha menyeimbangkan dua peran saat ia menerima posisi pelatih kepala PBA pertamanya
Bagikan
Rappler2026/01/20 17:42