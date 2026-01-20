Mogul Real Estate Grant Cardone Membeli Bitcoin Saat Turun dengan $10 Juta

TLDR

Cardone Capital membeli Bitcoin senilai $10 juta saat harga turun ke sekitar $93.000

Perusahaan kini memegang sekitar 1.000 BTC dalam treasurinya

Pembelian didanai oleh pendapatan sewa dari properti real estat multifamily, bukan utang

Cardone Capital mengelola aset real estat senilai $5,3 miliar di seluruh Amerika Serikat

Perusahaan sebelumnya meluncurkan dana hybrid yang menggabungkan akuisisi real estat senilai $235 juta dengan alokasi Bitcoin senilai $100 juta

Cardone Capital menambahkan Bitcoin senilai $10 juta ke kepemilikannya saat cryptocurrency diperdagangkan mendekati $93.000. Pembelian ini diumumkan oleh CEO Grant Cardone di platform media sosial X. Perusahaan menggunakan pendapatan sewa dari portofolio real estatnya untuk mendanai pembelian Bitcoin daripada mengambil utang.

Akuisisi terbaru ini membawa total kepemilikan Bitcoin Cardone Capital mendekati 1.000 BTC. Pembelian terjadi saat Bitcoin turun 2% dalam 24 jam. Cryptocurrency tersebut telah turun dari sekitar $95.000 selama akhir pekan menyusul pengumuman tarif 10% pada delapan negara Eropa.

Cardone Capital mengoperasikan model investasi hybrid yang menggabungkan real estat multifamily institusional dengan aset digital. Perusahaan mengelola sekitar $5,3 miliar aset real estat di seluruh Amerika Serikat. Properti-properti ini menghasilkan pendapatan sewa yang digunakan untuk membeli Bitcoin selama penurunan pasar.

Perusahaan sebelumnya melakukan pemesanan untuk 935 Bitcoin pada November 2025. Ini menandai salah satu pembelian Bitcoin individu terbesar oleh investor real estat. Sejak itu, Cardone Capital terus mengarahkan pendapatan sewa untuk akumulasi Bitcoin saat harga turun.

Strategi Pendanaan Cardone Capital

Pendekatan Cardone Capital berbeda dari perusahaan lain yang membangun treasury Bitcoin. Perusahaan mengandalkan arus kas dari properti multifamily AS alih-alih menerbitkan utang. Metode ini memungkinkan pembelian Bitcoin yang stabil terlepas dari kondisi pasar.

Pada tahun 2025, Cardone Capital meluncurkan dana hybrid yang menggabungkan akuisisi multifamily senilai $235 juta dengan alokasi Bitcoin senilai $100 juta. Dana tersebut mencakup properti 366 unit di Boca Raton, Florida. Properti ini menghasilkan sekitar $10 juta pendapatan operasional bersih tahunan, yang seluruhnya digunakan untuk pembelian Bitcoin.

Cardone menggambarkan sistem ini sebagai model akumulasi mekanis. Perusahaan mengkonversi arus kas menjadi Bitcoin secara berulang. Depresiasi yang menguntungkan pajak dari kepemilikan real estat mendukung alokasi modal yang konsisten tanpa memerlukan penjualan aset.

Rencana Masa Depan dan Konteks Pasar

Cardone mengatakan kepada pembawa acara podcast David Gokhshtein pada bulan Desember bahwa ia berencana meluncurkan perusahaan publik yang berfokus pada Bitcoin pada tahun 2026. Entitas tersebut akan mendanai pembelian Bitcoin secara eksklusif melalui pendapatan sewa dari properti real estat.

Strategy, yang dipimpin oleh ketua eksekutif Michael Saylor, juga menandakan pembelian Bitcoin tambahan minggu lalu. Perusahaan sebelumnya membentuk cadangan $1,4 miliar untuk pembayaran dividen dan bunga di masa depan. Cadangan ini mengatasi kekhawatiran tentang potensi penjualan Bitcoin paksa jika harga terus menurun.

Bitcoin telah turun sekitar 30% sejak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada awal Oktober. Saham Strategy telah turun lebih dari 50% selama periode yang sama.

Cardone Capital mempertahankan strategi holding jangka panjang untuk posisi Bitcoinnya. Perusahaan tidak berencana menjual aset digitalnya dalam waktu dekat. Perusahaan terus menggunakan pendapatan operasional dari properti sewa untuk menambah Bitcoin selama penurunan pasar sambil mempertahankan operasi real estat intinya.

Postingan Real Estate Mogul Grant Cardone Buys the Bitcoin Dip with $10 Million pertama kali muncul di CoinCentral.