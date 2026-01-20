Trader Legendaris Peter Brandt Memperingatkan Kejatuhan Harga Bitcoin akan Datang – Inilah Perkiraan Beliau

Seorang trader veteran yang secara akurat memprediksi kehancuran Bitcoin tahun 2018 baru saja mengeluarkan peringatan serius kepada para trader kripto.

Peter Brandt membagikan grafik di X yang menyoroti resistensi kunci untuk BTC di sekitar $102.300.

Brandt percaya Bitcoin tetap berada dalam channel menurun bearish, dan para bull akan merasakan lebih banyak kesakitan kecuali pembeli masuk dengan kuat.

Jika tidak, dia memperingatkan penurunan harga 33% hingga 37% akan datang.

"$58.000 hingga $62.000 adalah di mana menurut saya akan menuju. Jika tidak sampai ke sana, saya TIDAK akan malu, jadi saya tidak perlu melihat kalian para troll screenshot ini di masa depan.

Saya salah 50% dari waktu. Tidak masalah bagi saya untuk salah."

Sumber: X/Peter Brandt

Bitcoin dihargai pada $92.683 pada saat publikasi, turun 0,21% dalam 24 jam terakhir.

