Pendapatan Pump.fun Mencapai Rekor Tertinggi Mingguan $7,6 Juta di Tengah Pemulihan Singkat Pasar Memecoin

Pendapatan mingguan Pump.fun melonjak menjadi $7,6 juta dari kisaran stabil $4 juta-$6 juta selama reli memecoin singkat

Pendapatan rolling 30 hari platform meningkat dari $21,6 juta menjadi $24,8 juta meskipun minat memecoin menurun

Pump Fund baru akan mendukung 12 proyek dengan masing-masing $250 ribu melalui partisipasi komunitas berbasis pasar

Metrik pendapatan menunjukkan sensitivitas platform terhadap pergeseran aktivitas trading spekulatif yang sederhana sekalipun

Pump.fun telah mencatat pendapatan mingguan sekitar $7,6 juta, menandai kinerja terkuat platform sejak September 2025.

Lonjakan ini mengikuti reli memecoin singkat yang memicu aktivitas trading yang diperbarui di seluruh peluncur token berbasis Solana.

Ini merupakan lompatan yang signifikan dari kisaran stabilisasi platform baru-baru ini sebesar $4 juta hingga $6 juta per minggu.

Pemulihan ini menunjukkan sensitivitas platform terhadap pergeseran sentimen spekulatif dalam pasar memecoin.

Sumber: Cryptoquant

Metrik Pendapatan Mencerminkan Volatilitas Pasar yang Persisten

Kinerja platform baru-baru ini menunjukkan seberapa cepat metrik dapat bergeser dengan kondisi pasar. Pendapatan mingguan naik secara substansial setelah berminggu-minggu konsolidasi di kisaran yang lebih rendah.

Jumlah rolling 30 hari meningkat dari $21,6 juta menjadi $24,8 juta selama periode ini.

Angka-angka ini muncul meskipun ada hambatan pasar yang lebih luas yang mempengaruhi minat memecoin. Platform mempertahankan generasi pendapatan bahkan ketika selera spekulatif secara keseluruhan tampak mereda.

Volume trading merespons dengan cepat terhadap kembalinya perilaku pengambilan risiko di antara para peserta.

Keberlanjutan angka-angka ini tetap terikat pada siklus sentimen pasar. Pola pendapatan di Pump.fun cenderung mencerminkan tren yang lebih luas dalam trading token spekulatif.

Meskipun demikian, platform terus menangkap lonjakan aktivitas ketika para trader kembali ke pasar. Bahkan peningkatan kecil dalam aktivitas trading diterjemahkan menjadi perubahan pendapatan yang substansial untuk protokol.

Peluncuran Pump Fund Memperkenalkan Model Pendanaan Alternatif

Pump.fun mengumumkan pembuatan Pump Fund, sebuah inisiatif investasi baru. Platform ini secara bersamaan meluncurkan hackathon Build in Public senilai $3 juta. Program ini akan mendukung 12 proyek dengan masing-masing $250.000 pada valuasi $10 juta.

Mekanisme pendanaan berbeda dari pendekatan modal ventura tradisional. Partisipasi pasar akan mendorong keputusan investasi daripada proses seleksi VC konvensional. Struktur ini sejalan dengan fokus platform pada peluncuran token berbasis komunitas dan trading.

Hackathon ini merupakan ekspansi di luar infrastruktur trading inti Pump.fun. Proyek yang dipilih melalui inisiatif ini akan menerima dukungan berdasarkan metrik keterlibatan komunitas.

Ketahanan pendapatan terjadi sementara minat terhadap token kreator dan fitur langsung telah menurun di seluruh platform. Korelasi antara reli memecoin dan pendapatan platform tetap kuat di berbagai siklus pasar.

