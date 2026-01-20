XRP Menguji Ulang Resistensi Falling Wedge saat Bulls Mencari Konfirmasi

XRP mendapatkan perhatian pasar setelah menguji ulang zona teknis kunci yang terkait dengan formasi falling wedge. Ini adalah struktur yang sering diamati oleh investor untuk kemungkinan pergeseran tren.

Pergerakan nilai terkini menunjukkan bahwa token sedang mempertimbangkan kembali resistensi wedge sebelumnya, menimbulkan pertanyaan apakah level ini sekarang dapat bertindak sebagai support. Hasil dari pengujian ulang ini diamati dengan cermat karena dapat mempengaruhi arah jangka pendek token.

Menurut CoinMarketCap, pada saat penulisan, koin diperdagangkan pada $2,02 dengan penurunan tingkat 1,33%. Kapitalisasi pasar koin telah melampaui $122,77 miliar, dan volume token adalah $4,12 miliar.

Sumber: CoinMarketCap

Memahami Struktur Falling Wedge XRP

Falling wedge terjadi ketika nilai bergerak lebih rendah dalam dua garis tren menurun yang menyatu, menunjukkan penurunan sedikit dalam momentum bearish. Dalam kasus token, model berkembang selama beberapa minggu karena higher low dan lower low menekan pergerakan harga.

Formasi seperti itu biasanya terselesaikan ketika harga menembus di atas batas atas, yang berarti peluang perubahan tren daripada kelanjutan penurunan.

Konversi Support dalam Fokus

Pertanyaan teknis kunci adalah apakah resistensi falling wedge lama dapat beradaptasi menjadi support. Konversi support yang berhasil biasanya akan dibedakan oleh stabilitas harga di atas level dan penurunan tekanan jual pada pullback.

Jika cryptocurrency mempertahankan area ini, itu akan meyakinkan rasionalitas breakout dan memperkuat formasi teknis bullish. Namun, kegagalan untuk mempertahankan dapat membantah breakout dan mengalihkan fokus kembali ke level support yang lebih rendah.

Indikator momentum telah menunjukkan sinyal campuran selama zona pengujian ulang. Sementara rally penurunan kurang agresif dibandingkan selama penurunan sebelumnya, rally bullish belum menunjukkan pertumbuhan yang menentukan.

Volume perdagangan juga moderat, yang berarti bahwa investor dan trader menunggu konfirmasi yang lebih jelas sebelum melakukan posisi yang lebih besar. Kondisi seperti itu sejalan dengan tahap konsolidasi pasca-breakout.

Sampai pergerakan menentukan terjadi, aksi harga XRP menunjukkan pasar yang mencari konfirmasi daripada yang didorong oleh keyakinan arah yang kuat.

