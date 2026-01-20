CryptoQuant: Indeks Fear and Greed Menandakan Potensi Rally

CryptoQuant telah mencatat "golden cross" pada indeks ketakutan dan keserakahan.

Pola historis menandakan potensi kelanjutan tren bullish

Rata-rata 30 hari naik di atas rata-rata 90 hari untuk pertama kalinya sejak Mei 2025.

Ini menunjukkan pergeseran sentimen jangka pendek di tengah skeptisisme pasar.

Analis CryptoQuant melaporkan terbentuknya sinyal pasar yang berpotensi penting. Mereka merujuk pada "golden cross" dalam moving average dari indeks ketakutan dan keserakahan bitcoin.

Menurut mereka, untuk pertama kalinya sejak Mei 2025, moving average 30 hari melewati di atas moving average 90 hari, yang secara historis menunjukkan pergeseran sentimen menuju kondisi "bullish".

Indeks ketakutan dan keserakahan. Data: CryptoQuant.

Seperti yang dicatat para ahli, perilaku semacam ini menunjukkan bahwa sentimen jangka pendek membaik lebih cepat daripada tren jangka panjang. Ini tidak menunjukkan euforia. Sebaliknya — sinyal biasanya terbentuk di tengah skeptisisme, volatilitas yang terus-menerus tinggi, dan kepercayaan pasar yang rapuh, demikian pernyataan tersebut.

CryptoQuant menekankan bahwa yang penting bukanlah tingkat absolut ketakutan atau keserakahan, tetapi momentum sentimen relatif terhadap tren yang mendasarinya.

Menurut para analis, sinyal menjadi lebih kuat jika persilangan disertai dengan pembentukan "higher lows" pada grafik harga dan tidak adanya tekanan jual yang agresif.

Para ahli percaya bahwa kesenjangan yang melebar antara moving average 30 hari dan 90 hari menunjukkan awal dari tren naik, sementara persilangan menandakan risiko penjualan defensif yang didorong oleh optimisme yang dangkal.

Perlu dicatat, pada saat penulisan, Indeks Ketakutan dan Keserakahan berada di 32 poin, menunjukkan "ketakutan" di antara para trader. Sebelumnya, indikator mencapai level tertingginya sejak keruntuhan pasar pada Oktober.