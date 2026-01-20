Volcano Engine mendorong ekspansi cloud ByteDance dalam persaingan infrastruktur AI China

Pertarungan China untuk infrastruktur AI semakin intensif karena strategi bytedance cloud menantang para pesaing yang sudah mapan dalam komputasi perusahaan dan layanan data.

ByteDance menargetkan keunggulan Alibaba di cloud AI

Perusahaan di balik TikTok sedang melakukan dorongan serius ke pasar komputasi cloud China, bertaruh bahwa teknologi kecerdasan buatannya dapat mendiversifikasi bisnisnya di luar media sosial. Melalui unit Volcano Engine, ByteDance telah meningkatkan perekrutan tim penjualan dan memangkas harga pesaing dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut staf, klien, dan pesaing, ByteDance menawarkan kepada pelanggan korporat alat-alat yang memanfaatkan kumpulan data dan infrastruktur komputasi yang luas. Selain itu, perusahaan mempromosikan asisten AI khusus yang dibangun dengan modelnya sendiri, yang terintegrasi erat dengan produk konsumen dan sistem iklan yang ada.

Meraih pangsa di pasar cloud AI China

Strategi ini mengguncang industri senilai miliaran dolar yang telah lama didominasi oleh Alibaba, Tencent, dan Huawei. Berdasarkan angka 2025 dari IDC, Volcano Engine telah menjadi penyedia infrastruktur dan perangkat lunak terkait AI nomor dua di China, hanya di bawah Alibaba.

Dalam enam bulan pertama 2025, ByteDance menguasai hampir 13 persen pendapatan dari layanan cloud AI di China, menghasilkan $390 juta. Hanya Alibaba yang berkinerja lebih baik, dengan 23 persen dari segmen tersebut. Namun, ByteDance masih hanya menguasai sekitar 3 persen dari keseluruhan pasar cloud negara tersebut.

Analis mengatakan perusahaan tetap maju dengan cepat dalam layanan yang berfokus pada AI, bagian dengan pertumbuhan tercepat di sektor ini. Meski demikian, kehadiran cloud-nya secara keseluruhan masih sederhana dibandingkan dengan pemain lama yang membangun skala lebih awal pada dekade terakhir.

Data, GPU, dan penetapan harga yang agresif

"Lintasan pertumbuhan ByteDance dan strategi yang dipimpin AI menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjadi salah satu pemain dominan ketika permintaan AI meningkat," kata Charlie Dai, wakil presiden dan analis utama di Forrester. "Perusahaan telah memanfaatkan kekayaan datanya dan infrastruktur GPU yang besar untuk mengembangkan alat AI bagi pelanggan, dikombinasikan dengan penetapan harga yang agresif dan integrasi mendalam dengan ekosistem konsumennya."

Grup ini telah membangun portofolio konsumen yang tangguh, termasuk TikTok, padanan China-nya Douyin, editor video CapCut, dan aplikasi berita Toutiao. Penjualan dan periklanan dari platform-platform ini masih menghasilkan sebagian besar pendapatan ByteDance, yang mencapai $50 miliar pada kuartal ketiga 2025, menurut angka yang ditunjukkan kepada investor.

Langkah-langkah sebelumnya ke perangkat lunak perusahaan, seperti Lark, produk obrolan tempat kerja dan produktivitas yang mirip dengan Slack, belum menghasilkan aliran pendapatan besar. Namun, ekspansi cloud yang berpusat pada AI perusahaan dapat menghidupkan kembali antusiasme untuk pencatatan saham potensial yang telah diantisipasi investor selama bertahun-tahun.

Volcano Engine dan dorongan HiAgent

ByteDance telah secara agresif mengkomersialkan tumpukan AI-nya melalui Volcano Engine, berkonsentrasi pada layanan unggulan HiAgent. Produk ini menciptakan asisten AI yang disesuaikan untuk klien bisnis, memanfaatkan model dan infrastruktur milik ByteDance, menurut anggota staf dan calon pelanggan yang mengetahui penawaran tersebut.

Peluncuran ini bergantung pada investasi besar dalam daya komputasi. ByteDance termasuk di antara pembeli perangkat keras AI teratas China dan merupakan pelanggan China terbesar Nvidia pada 2024. Selain itu, perusahaan dilaporkan telah mengalokasikan Rmb85 miliar untuk prosesor AI tahun ini untuk mempertahankan pelatihan dan penerapan modelnya.

Financial Times melaporkan bahwa ByteDance ingin mengakuisisi chip H200 Nvidia dalam jumlah besar, tergantung pada persetujuan regulasi China untuk akses. Meski demikian, pengetatan aturan ekspor atau lokal apa pun dapat memperlambat pembelian H200 ini dan memperumit peta jalan infrastruktur jangka panjangnya.

Pesaing mundur saat ByteDance maju

Keputusan oleh raksasa teknologi China lainnya menciptakan peluang bagi ByteDance. Tencent telah mengatakan akan memprioritaskan kapasitas GPU-nya untuk proyek internal, daripada memperluas layanan cloud untuk pelanggan eksternal. Pada saat yang sama, Huawei telah mengurangi ambisi cloud AI-nya selama setahun terakhir, lebih memilih untuk menjual chip Ascend-nya langsung kepada pembeli.

Baik Tencent maupun Huawei menyerahkan sebagian kecil pangsa pasar cloud AI mereka pada paruh pertama 2025, menurut IDC. Namun, pengurangan mereka telah memungkinkan ByteDance bergerak lebih cepat dalam mendaftarkan klien perusahaan yang mencari infrastruktur AI yang dapat diskalakan dan layanan lapisan aplikasi.

Meskipun momentum ini, munculnya perusahaan sebagai penyedia AI terkemuka di China telah menarik lebih sedikit perhatian internasional dibandingkan kelompok seperti DeepSeek dan Alibaba. Pesaing-pesaing tersebut telah merilis model "terbuka" populer yang dapat digunakan tanpa biaya, sambil mempublikasikan detail tentang metode pelatihan dan arsitektur mereka.

Model tertutup dan strategi AI profil rendah

Sebaliknya, bisnis bytedance cloud menjaga model paling canggihnya tetap bersifat kepemilikan, menawarkan akses hanya melalui layanan cloud berbayar. Pendekatan tertutup ini berarti kemajuan perusahaan dalam model bahasa besar kurang terlihat oleh pengembang dan peneliti yang memeriksa sistem terbuka dengan cermat.

Karena modelnya tidak bersumber terbuka secara luas, mereka menarik lebih sedikit pengawasan teknis dan pembandingan komunitas dibandingkan alternatif publik. Selain itu, pengembang tidak dapat dengan bebas menyesuaikan atau meng-hosting sendiri model tingkat atas ByteDance, melainkan mengandalkan infrastruktur terkelola dan API komersialnya.

Seorang anggota tim model bahasa besar ByteDance menggambarkan sikap perusahaan sebagai sengaja rendah hati. "Kami fokus pada pelatihan model terbaik... untuk produk dan pelanggan kami, bukan pada perlombaan sumber terbuka," kata orang ini, menekankan kinerja produk daripada pengakuan penelitian publik.

Singkatnya, ByteDance menuangkan miliaran renminbi ke dalam chip AI, model milik sendiri, dan layanan yang menghadap perusahaan saat berusaha menantang pemimpin cloud China yang sudah lama berdiri. Jika mempertahankan pertumbuhan cepat dalam infrastruktur dan perangkat lunak AI sementara pesaing mundur, perusahaan dapat memperkuat peran sentral dalam fase transformasi digital berikutnya negara tersebut.