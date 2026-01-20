BursaDEX+
Kedua alamat membuka posisi short ETH senilai $11,86 juta dan posisi long ETH senilai $30,92 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/20 18:11
PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, pertempuran antara bulls dan bears terjadi di pasar ETH selama dua jam terakhir. Sebuah address yang diawali dengan 0x4607 mendepositkan 3 juta USDC ke akun kontraknya, membuka posisi short dengan leverage 4x sebesar 3.840 ETH (senilai $11,86 juta). Sebuah address yang diawali dengan 0xfB66 juga mendepositkan 7,38 juta USDC, membuka posisi long dengan leverage 12x sebesar 10.000 ETH (senilai $30,92 juta).

Peluang Pasar
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

