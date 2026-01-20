Kedua alamat membuka posisi short ETH senilai $11,86 juta dan posisi long ETH senilai $30,92 juta.

PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, pertempuran antara bulls dan bears terjadi di pasar ETH selama dua jam terakhir. Sebuah address yang diawali dengan 0x4607 mendepositkan 3 juta USDC ke akun kontraknya, membuka posisi short dengan leverage 4x sebesar 3.840 ETH (senilai $11,86 juta). Sebuah address yang diawali dengan 0xfB66 juga mendepositkan 7,38 juta USDC, membuka posisi long dengan leverage 12x sebesar 10.000 ETH (senilai $30,92 juta).

