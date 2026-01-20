Trove Mengejutkan Investor: Dana ICO $9,4 Juta Ditahan, Token Anjlok 95% Setelah Beralih ke Solana

Trove Markets mendapat sorotan ketat setelah mengonfirmasi akan mempertahankan sekitar $9,4 juta dari penjualan token yang awalnya dipasarkan untuk integrasi yang direncanakan dengan Hyperliquid, meskipun mengalihkan DEX perps-nya ke Solana hanya beberapa hari sebelum peluncuran tokennya.

Hal ini menyebabkan token TROVE yang baru diluncurkan anjlok lebih dari 95% beberapa menit setelah perdagangan dimulai.

TROVE diluncurkan dengan kapitalisasi pasar yang diharapkan sekitar $20 juta, tetapi dalam sepuluh menit setelah diluncurkan, token tersebut anjlok menjadi sekitar $0,0008, memangkas valuasinya menjadi di bawah $2 juta, seperti yang ditunjukkan oleh data DEXScreener.

Sumber: DEXScreener

Pada saat penulisan, TROVE diperdagangkan mendekati $0,000703, dengan kapitalisasi pasar sekitar $703.000.

Penurunan mendadak tersebut menyusul meningkatnya frustrasi dari kontributor yang mengatakan proyek tersebut telah mengubah arah terlalu terlambat dalam proses penggalangan dana.

Penarikan Likuiditas Memicu Pergeseran Trove dari Hyperliquid ke Solana

Trove telah mengumpulkan lebih dari $11,5 juta melalui penjualan token publik yang terkait dengan pembangunan bursa terdesentralisasi perpetual menggunakan infrastruktur Hyperliquid.

Namun, hanya beberapa hari sebelum acara token generation event, tim mengumumkan akan beralih ke Solana.

Pergeseran tersebut segera menimbulkan pertanyaan apakah dana yang dikumpulkan untuk pembangunan Hyperliquid harus dikembalikan.

Sebaliknya, Trove mengatakan akan mempertahankan $9.397.403 untuk melanjutkan pengembangan di Solana, menggambarkan langkah tersebut sebagai satu-satunya cara yang layak untuk menjaga produk tetap hidup.

Salah satu pembuat Trove, yang dikenal sebagai Unwise, mengaitkan perubahan mendadak tersebut dengan penarikan mitra likuiditas utama, yang sebelumnya mendukung jalur Hyperliquid dengan posisi sekitar 500.000 token HYPE.

Dengan dukungan tersebut hilang, tim mengatakan tidak lagi masuk akal untuk terus membangun di jalur Hyperliquid dan memilih untuk membangun kembali bursa perps di Solana dari awal.

Trove mengatakan keputusan tersebut secara fundamental mengubah batasannya dan memaksa dilakukannya reset daripada melanjutkan dengan apa yang digambarkannya sebagai pengaturan yang tidak pasti.

Trove mengakui di X bahwa penanganan ICO dan keputusan selanjutnya menyebabkan kebingungan, frustrasi, dan runtuhnya kepercayaan.

Trove mengatakan telah mengembalikan sekitar $2,44 juta sebagai bagian dari pembersihan partisipasi dan perlindungan integritas distribusi, dengan tambahan $100.000 dijadwalkan untuk dikembalikan secara otomatis kepada peserta ICO.

Dana yang tersisa, kata pihaknya, telah dihabiskan atau dialokasikan untuk gaji pengembang, infrastruktur frontend dan backend, chief technology officer, layanan konsultasi, pemasaran, dan biaya operasional.

Trove di Bawah Tekanan saat Komunitas Mempertanyakan Pelaksanaan Penggalangan Dana

Meskipun ada penjelasan tersebut, para kritikus terus mempertanyakan penanganan penggalangan dana.

Di X, beberapa pengguna menuduh proyek tersebut melanggar ekspektasi penggalangan dana, dengan berargumen bahwa uang yang dikumpulkan untuk membangun di Hyperliquid tidak boleh dialihkan setelah perubahan di menit-menit terakhir.

Yang lain melangkah lebih jauh, menyerukan pengembalian dana, mengancam tindakan hukum, atau menuduh situasi tersebut dapat menghasilkan gugatan hukum.

Analisis on-chain tambahan menambah kontroversi dengan data yang dibagikan oleh Bubblemap menunjukkan bahwa satu entitas tampaknya mengendalikan sekitar 12% dari pasokan TROVE, tersebar di puluhan dompet baru yang didanai melalui bursa yang sama dan dikelompokkan dalam jendela waktu yang ketat.

Bubblemap mengatakan tidak menemukan bukti yang secara langsung menghubungkan dompet tersebut dengan tim Trove tetapi mencatat bahwa pola tersebut menimbulkan pertanyaan terbuka tentang perilaku presale.

Kekacauan ini mengikuti proses ICO yang sudah kacau pada awal Januari.

Trove awalnya mengumumkan penjualan telah melampaui $11,5 juta, jauh di atas target $2,5 juta, dan menjanjikan pengembalian dana pro-rata. Kemudian secara singkat mengumumkan perpanjangan lima hari, hanya untuk membalikkan keputusan tersebut beberapa jam kemudian, dengan alasan kesalahan.