Seekor paus besar telah meraup keuntungan $7 juta dari posisi short-nya di ETH dan BTC, dan telah membuka posisi short baru di XMR serta menambah posisi short-nya di BTC.

PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, saat pasar jatuh, seekor whale yang menyetor $3 juta untuk melakukan short di pasar kini telah meraih keuntungan $7 juta dari posisi short ETH (leverage 25x) dan BTC (leverage 40x).

Whale tersebut juga membuka posisi short XMR baru (leverage 5x) dan menambah posisi short BTC: