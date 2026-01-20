Seekor paus besar telah meraup keuntungan $7 juta dari posisi short-nya di ETH dan BTC, dan telah membuka posisi short baru di XMR serta menambah posisi short-nya di BTC.

PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, saat pasar jatuh, seekor whale yang menyetor $3 juta untuk melakukan short di pasar kini telah meraih keuntungan $7 juta dari posisi short ETH (leverage 25x) dan BTC (leverage 40x).
Whale tersebut juga membuka posisi short XMR baru (leverage 5x) dan menambah posisi short BTC:
- 1.640,74165 BTC (senilai $149 juta).
- 31.093,37 ETH (senilai $96,35 juta);
- 823.917 XMR (senilai $482.000).
