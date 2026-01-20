CEO CryptoQuant Laporkan Permintaan Institusional yang Kuat untuk Bitcoin

Permintaan institusional untuk bitcoin tetap tinggi, kata CEO CryptoQuant.

Selama setahun terakhir, dompet-dompet ini telah menambahkan 577.000 BTC.

Namun, beberapa investor mengunci kerugian untuk pertama kalinya sejak Oktober 2023.

Investor institusional terus aktif membeli bitcoin. CEO CryptoQuant Ki Young Ju melaporkan hal ini.

Menurutnya, dompet berbasis AS yang bukan milik bursa atau penambang dan menyimpan antara 100 hingga 1.000 BTC telah mengakumulasi lebih dari 577.000 BTC selama setahun terakhir. Nilai estimasi dari jumlah yang dibeli melebihi $53 miliar. Namun, angka ini mencakup aset exchange-traded fund (ETF), catat Ju.

Grafik akumulasi bitcoin oleh investor yang memegang 100–1.000 BTC. Sumber: CryptoQuant.

Anggota tim CryptoQuant lainnya menunjukkan tren yang berlawanan. Kepala riset perusahaan, Julio Moreno, mencatat bahwa investor telah mulai mengunci kerugian untuk pertama kalinya dalam tiga bulan. Namun, ahli tersebut tidak merinci kelompok investor mana yang dimaksud.

Keuntungan/kerugian terealisasi investor. Sumber: CryptoQuant.

Sebagai pengingat, pada November 2025, alamat yang mengakumulasi bitcoin membeli lebih dari 375.000 BTC hanya dalam 30 hari, mencetak rekor. Pada 5 November saja, pembelian melebihi 50.000 BTC. Namun, pada saat itu, cryptocurrency terkemuka diperdagangkan di atas angka $100.000. Pada saat penulisan, harganya sekitar $91.000:

Grafik BTC/USDT di bursa Binance. Data: TradingView.