Paystack merayakan 10 tahun, meluncurkan perusahaan induk baru The Stack Group

Perusahaan fintech Nigeria, Paystack, merayakan hari jadinya yang ke-10 dengan pembentukan The Stack Group (TSG) sebagai perusahaan induk barunya, menandakan strategi ekspansi di luar fokus saat ini pada pembayaran online dan solusi fintech.

Perusahaan pembayaran yang dibeli oleh Stripe pada tahun 2020 mengumumkan struktur organisasi baru. Struktur ini akan mengelola berbagai layanan yang berkembang, termasuk aplikasi pembayaran konsumen Zap, Paystack Microfinance Bank, dan TSG Labs, divisi inovasinya.

Shola Akinlade, Pendiri dan CEO, akan terus memimpin grup tersebut, dengan Stripe, karyawannya, dan Akinlade sebagai pemegang saham pendiri perusahaan baru.

Struktur lebih besar untuk ambisi lebih besar

Struktur perusahaan baru Paystack dengan The Stack Group

Paystack menyatakan bahwa perubahan ini mencerminkan perubahan signifikan yang telah dialami perusahaan sejak hari-hari awalnya membantu bisnis menerima pembayaran kartu. Kini melayani lebih dari 300.000 bisnis di lima negara Afrika, dengan persetujuan regulasi di Mesir dan Rwanda, mencakup hampir setengah dari PDB Afrika.

Perusahaan mengumumkan bahwa kini secara keseluruhan telah menguntungkan. Ini adalah pencapaian signifikan bagi perusahaan teknologi finansial Afrika yang beroperasi dalam skala besar, terutama setelah lebih dari sepuluh tahun pertumbuhan di berbagai pasar, dengan berbagai produk, dan di bawah peraturan yang berbeda.

CEO Paystack Shola Akinlade

"Struktur baru ini memungkinkan kami membangun lebih banyak produk di berbagai domain sambil tetap fokus pada keandalan dan dampak jangka panjang," kata Akinlade. "Kami ingin mendukung bisnis Afrika tidak hanya dengan pembayaran, tetapi dengan rangkaian lengkap alat yang mereka butuhkan untuk berkembang."

Baca juga: Dua perusahaan, satu merek: Di dalam langkah hati-hati Paystack memasuki perbankan.

Restrukturisasi ini juga mencerminkan perubahan dalam kepemimpinan dan kepemilikan. Khususnya, mantan co-founder dan CTO Paystack, Ezra Olubi, tidak tercantum di antara pemegang saham pendiri yang baru, menunjukkan pembaruan yang lebih luas setelah kepergiannya dari perusahaan pada tahun 2025.

Apa yang berubah untuk Paystack dan penggunanya

Dengan struktur TSG yang baru, Paystack akan tetap fokus pada pembayaran merchant. Zap akan mengelola transaksi konsumen, Paystack Microfinance Bank akan mengerjakan layanan perbankan, dan TSG Labs akan meneliti teknologi baru seperti stablecoin dan kecerdasan buatan.

Perusahaan menjelaskan bahwa pengaturan baru ini akan membantu setiap unit bisnis bergerak lebih cepat, sambil tetap berbagi infrastruktur, sistem kepatuhan, dan dukungan operasional di seluruh grup.

Pada awalnya, merchant dan developer tidak akan melihat perubahan langsung pada produk atau integrasi yang ada. Namun, pelanggan dapat mengantisipasi layanan finansial yang diperluas seiring perusahaan mengembangkan perbankan dan infrastrukturnya.

Sekarang Paystack menguntungkan dan memiliki lisensi baru, perusahaan tampaknya siap memainkan peran lebih besar dalam ekonomi digital Afrika. Perusahaan bertujuan untuk melampaui pembayaran dan menjadi platform teknologi finansial yang membantu membentuk bagaimana uang bergerak di seluruh benua.

