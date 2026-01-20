BursaDEX+
Harga Solana (SOL) Turun di Bawah $130—Apakah $120 Menjadi Support Berikutnya yang Perlu Diperhatikan?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/20 18:56
Solana
SOL$128.52-3.78%
Mengapa Harga Solana Turun Lebih Keras Daripada Bitcoin Selama Kejatuhan Pasar Baru-baru Ini Akankah Mencapai $100

Postingan Harga Solana (SOL) Merosot di Bawah $130—Apakah $120 Support Berikutnya yang Perlu Diperhatikan? muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Solana (SOL) mengalami tekanan tajam setelah turun lebih dari 10% hanya dalam beberapa hari, mendorong harga di bawah $130 ke zona support krusial. Penurunan ini menunjukkan penjual masih mengendalikan pasar, sementara pembeli dipaksa mempertahankan level kunci untuk menghindari penurunan lebih dalam. Dengan sentimen pasar yang berubah hati-hati dan volatilitas yang meningkat, trader memperhatikan apakah harga SOL dapat stabil di sini dan memantul atau apakah penurunan berlanjut menuju area support utama berikutnya.  

Harga kembali mengalami tekanan setelah kehilangan area $130, menempatkan sorotan pada zona support kunci yang telah bertahan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir. Grafik harian menunjukkan tren turun yang lebih luas dari tertinggi akhir 2025, dengan rebound gagal merebut kembali resistance utama. Harga sekarang meluncur di bawah SMA 50 hari, sementara volume tetap stabil, menunjukkan penjual masih memiliki kendali. Dengan indikator momentum melemah lagi, beberapa sesi berikutnya dapat menentukan aksi harga selanjutnya. 

harga sol

SOL sedang menguji zona permintaan yang disorot sekitar $122–$126, setelah menembus kembali di bawah $130. SMA 50 hari di $132,6 adalah resistance di atas, dan harga kesulitan untuk ditutup di atasnya, menjaga tren tetap bearish. Selain itu, MACD berguling dan mendekati crossover bearish, mengisyaratkan momentum penurunan yang diperbarui. Jika $122 gagal, target berikutnya berada di dekat $120, kemudian $112–$110. Pantulan membutuhkan perebutan kembali $132–$135, membuka $145–$150 selanjutnya.

Secara kolektif, pullback terakhir tampaknya menyebabkan lebih banyak kerugian pada reli harga Solana. Setiap kali token terjun di bawah MA 50 hari, bear mulai mendominasi reli dan memangkas harga dengan keras. Oleh karena itu, lebih penting bagi bull untuk menutup perdagangan hari di atas level ini untuk menjaga harapan bullish tetap hidup. Di sisi lain, MACD yang mengalami crossover bearish tampaknya terjun kembali ke zona negatif, di bawah 0. Ini dapat membatalkan tesis bullish, membuka jalan untuk koreksi lebih dalam di bawah $120. 

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

