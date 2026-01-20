Dompet Memindahkan BTC untuk Pertama Kalinya dalam 13 Tahun: Apa yang Terjadi?

Sebuah dompet Bitcoin BTC $91 206 Volatilitas 24j: 2.1% Kapitalisasi pasar: $1,82 T Vol. 24j: $39,71 B yang berasal dari era Satoshi mentransfer seluruh saldo sebesar 909,38 BTC ke alamat yang baru dibuat pada 19 Januari. Dengan harga saat ini, perpindahan tersebut bernilai sekitar $84,6 juta.

Data onchain dari Arkham Intelligence menunjukkan dompet tersebut pertama kali menerima Bitcoin pada tahun 2013, ketika BTC diperdagangkan di bawah $7. Transfer tersebut menandai keuntungan sekitar 13.900 kali dari nilai awal.

Yang perlu dicatat, tidak ada koin yang dikirim ke exchange pada saat perpindahan tersebut. Analis menyarankan bahwa transfer tersebut bisa jadi merupakan restrukturisasi dompet daripada penjualan langsung.

Pakar kripto Jacob King mengatakan dompet baru tersebut mungkin digunakan untuk penyelesaian off-chain atau penjualan eksposur sintetis.

Dompet Tidak Aktif Terus Diaktifkan

Transfer ini terjadi di tengah tren yang lebih luas dari dompet Bitcoin yang lama tidak aktif menjadi aktif kembali. Data onchain menunjukkan bahwa dompet yang tidak aktif selama lebih dari lima tahun memindahkan BTC senilai lebih dari $50 miliar hanya pada tahun 2025.

Sebagian besar koin tersebut kemudian dijual, baik melalui exchange atau transaksi pribadi. Trader cenderung mengamati peristiwa ini dengan seksama karena risiko pasokan baru memasuki pasar.

Namun, tidak semua perpindahan dompet lama mengarah pada penjualan. Banyak pemegang awal masih memilih untuk menahan meskipun telah mendapat keuntungan besar.

King mencatat bahwa gelombang aktivitas dompet tidak aktif baru-baru ini bisa jadi disebabkan oleh pola yang telah lama dipegang di antara pemegang Bitcoin awal. Dia berpendapat bahwa investor awal kemungkinan membagi saldo besar menjadi ratusan dompet terpisah bertahun-tahun yang lalu. Ini memungkinkan setiap dompet untuk diam dan menua dengan sendirinya.

Strategi ini membuat sulit untuk menghubungkan aktivitas kembali ke pemilik tunggal dan memungkinkan koin untuk bergerak tanpa menarik perhatian, jelas pakar tersebut.

Kekhawatiran Keamanan Mungkin Menjadi Faktor

Penting untuk dicatat bahwa beberapa pemegang Bitcoin awal mungkin memindahkan koin karena alasan keamanan daripada waktu pasar. Dompet yang lebih lama sering menggunakan UTXO yang telah mengekspos kunci publik.

Sementara itu, peneliti memperingatkan tentang risiko masa depan dari serangan komputasi kuantum pada sistem tanda tangan Bitcoin saat ini. Meskipun sebagian besar pakar mengatakan ancaman semacam itu masih bertahun-tahun lagi, diskusi seputar peningkatan masa depan terus berkembang.

Bagi pemegang yang menambang atau menerima BTC di tahun-tahun awal, memindahkan koin ke dompet yang lebih baru dapat mengurangi risiko jangka panjang.

Sementara dompet lama bergerak, pembelian Bitcoin oleh pemegang besar terus berlanjut. Data dari CryptoQuant menunjukkan dompet yang memegang antara 100 dan 1.000 BTC telah meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 33% selama dua tahun terakhir.

