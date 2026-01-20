Jika Bitcoin Tidak Bergerak Segera, Pergerakan Berikutnya Bisa Lebih Penting

Setelah awal tahun yang positif, momentum kenaikan Bitcoin mengalami koreksi yang terlihat jelas selama dua hari terakhir. BTC mencoba menembus di atas level krusial $95K pada 14 Januari, namun sejak itu mengalami enam hari merah berturut-turut, turun sekitar 7% dari puncak lokal $97,900.

Sekitar $100 miliar telah terhapus dari total kapitalisasi pasar kripto selama 48 jam terakhir. Kapitalisasi pasar altcoin, yang diukur oleh grafik TOTAL2 tidak termasuk stablecoin, juga mengalami penurunan sekitar 3,5% dalam periode yang sama.

Setelah gagal merebut kembali level $95K pada kerangka waktu mingguan, BTC kini kembali ke dalam kisaran konsolidasi yang telah dialaminya sejak pertengahan November. Jika tekanan penurunan meningkat, perhatian beralih ke level support kunci yang perlu dipertahankan untuk menjaga struktur pasar jangka panjang yang lebih luas.

Apa yang Menyebabkan Penjualan?

Penjualan sebagian besar dipicu oleh ketidakpastian makro seputar desakan Trump yang diperbarui untuk mencaplok pulau Arktik Greenland yang disertai dengan ancaman tarif luas pada delapan negara Eropa hingga apa yang ia sebut sebagai pembelian lengkap dan total dinegosiasikan. Meskipun perkembangan ini masih sangat spekulatif dan bermuatan politis, berita utama semacam itu meningkatkan ketidakpastian seputar ketegangan perdagangan global dan diplomasi.

Akibatnya, investor telah beralih untuk mengurangi risiko portofolio mereka, keluar dari aset seperti BTC demi posisi yang lebih aman. Rotasi risk-off ini tercermin dalam kinerja komoditas seperti emas dan perak yang sangat kuat, yang saat ini diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa dan telah naik masing-masing 9,59% dan 31% YTD.

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan

Level kunci pertama yang perlu dipertahankan BTC dan di mana banyak trader berpotensi memposisikan diri mereka untuk peluang rebound adalah pada Simple Moving Average (SMA) 50 hari. Ini saat ini berada di $90,400 dan bertemu dengan garis tren naik yang berasal dari posisi terendah $80,5K yang tercatat pada November tahun lalu.

Di luar SMA 50 hari, perhatian beralih ke pembukaan tahunan mendekati $87,5K, yang selaras dengan retracement Fibonacci 0,5. Tepat di bawah ini, golden pocket Fibonacci (~$86K) mewakili zona kunci yang perlu dipertahankan untuk menjaga struktur konsolidasi yang lebih luas.

Apa yang Dapat Mengonfirmasi Pergerakan Selanjutnya

Selain level harga, konfirmasi pergerakan arah berikutnya akan memerlukan peningkatan volume. Volume bursa harian agregat telah meruncing sejak 16 Januari, menandakan berkurangnya keyakinan di balik aksi harga baru-baru ini. Volume yang berkurang menunjukkan bahwa kita melihat pasar yang saat ini sedang mengoreksi pada likuiditas yang menipis daripada niat arah yang kuat. Oleh karena itu, untuk tren yang berkelanjutan, naik atau turun, volume perlu meningkat, karena pergerakan volume rendah cenderung rapuh dan rentan terhadap pembalikan daripada kelanjutan.

Ke depan, partisipasi dan aktivitas institusional bisa menjadi variabel kunci yang perlu diperhatikan. Dengan pasar AS tutup kemarin, aliran ETF spot BTC di minggu mendatang akan memberikan wawasan yang lebih jelas apakah permintaan institusional dapat mengimbangi tekanan jual baru-baru ini atau memperkuatnya. Pada akhirnya, latar belakang saat ini sangat bergantung pada perkembangan makro yang lebih luas. Karena retorika geopolitik dan ketidakpastian terkait perdagangan terus membentuk selera risiko, pergerakan BTC selanjutnya kemungkinan akan didorong oleh sinyal makro sama seperti level teknikal, membuat minggu mendatang sangat penting untuk arah pasar.