Pendle Mengumumkan Peningkatan Token saat Platform Yield DeFi-nya Berkembang

[SIARAN PERS – Singapura, Singapura, 20 Januari 2026]
Pendle, platform perdagangan yield kripto terbesar di dunia, telah mengumumkan peningkatan token aslinya dengan memperkenalkan sPENDLE. Pembaruan ini dimaksudkan untuk membuka likuiditas yang lebih dalam, mendiversifikasi aliran pendapatan, dan memperkuat posisi Pendle dalam segmen yield dan rates on-chain. Didukung oleh metrik kinerja terbaru dari Pendle dan Boros, peningkatan ini menggarisbawahi tujuan jangka panjang platform dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan memperluas pasar terkait.
Kinerja Rekor 2025 dan Dominasi Protokol
Pada tahun 2025, Pendle mencapai pencapaian besar di berbagai metrik jaringan dan keuangan utama, menggambarkan penggunaan yang kuat dan penguasaan pasar yang berkelanjutan dalam perdagangan yield:
Data tersebut mencerminkan posisi Pendle sebagai tempat perdagangan yield dan funding rates yang tertoken yang menonjol, dengan biaya terealisasi yang dilaporkan dan kedalaman likuiditas melebihi beberapa platform sebanding dalam ruang pendapatan tetap.
Peningkatan Token Baru Pendle
Token Pendle yang ditingkatkan memperkenalkan solusi komprehensif untuk kesederhanaan dan distribusi yang adil di seluruh ekosistemnya:
Boros: Perbatasan Baru dalam Perdagangan Rates Onchain
Katalis tambahan untuk arsitektur token Pendle yang ditingkatkan adalah Boros, tempat onchain pertama yang menokenisasi funding rates perpetual, mengubah aliran yield yang tidak dapat diperdagangkan menjadi instrumen yang dapat diperdagangkan. Metrik Boros menyoroti adopsi organik yang cepat dan potensi pertumbuhan yang material:
Dengan mengatasi salah satu sumber yield yang belum dimanfaatkan terbesar di DeFi yaitu eksposur funding rates, Boros semakin memperkuat vektor pertumbuhan Pendle, membantu mendiversifikasi pendapatan di luar TVL dan biaya yield tradisional.
Visi Strategis: Dari Yield DeFi ke Infrastruktur Pendapatan Tetap Global
Peningkatan token Pendle dimaksudkan untuk mendukung infrastruktur protokol untuk menskala lapisan yield keuangan terdesentralisasi (DeFi) dalam kaitannya dengan pasar keuangan terpusat dan tradisional. Pendapatan tetap tetap menjadi salah satu segmen terbesar dalam keuangan global, dan Pendle telah mengembangkan berbagai alat—dari token principal dan yield hingga derivatif funding rate—yang bertujuan untuk memfasilitasi akses ke area ini. Protokol terus memperluas integrasinya, termasuk strategi leverage, aplikasi AI, penggunaan PT beragunan, dan mekanisme likuiditas lintas rantai.
Tentang Pendle
Pendle adalah platform perdagangan yield kripto terbesar di dunia yang memberdayakan tokenisasi dan perdagangan aset penghasil yield. Pendle membuka strategi yield yang canggih untuk peserta ritel dan institusional sama-sama mendefinisikan ulang masa depan pendapatan tetap onchain.
