Pendle Mengumumkan Peningkatan Token saat Platform Yield DeFi-nya Berkembang

[SIARAN PERS – Singapura, Singapura, 20 Januari 2026]

Pendle, platform perdagangan yield kripto terbesar di dunia, telah mengumumkan peningkatan token aslinya dengan memperkenalkan sPENDLE. Pembaruan ini dimaksudkan untuk membuka likuiditas yang lebih dalam, mendiversifikasi aliran pendapatan, dan memperkuat posisi Pendle dalam segmen yield dan rates on-chain. Didukung oleh metrik kinerja terbaru dari Pendle dan Boros, peningkatan ini menggarisbawahi tujuan jangka panjang platform dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan memperluas pasar terkait.

Kinerja Rekor 2025 dan Dominasi Protokol

Pada tahun 2025, Pendle mencapai pencapaian besar di berbagai metrik jaringan dan keuangan utama, menggambarkan penggunaan yang kuat dan penguasaan pasar yang berkelanjutan dalam perdagangan yield:

Rata-rata Total Value Locked (TVL): ~$5,7 miliar naik 76% YoY, dengan TVL puncak ~$13,4 miliar. Ini mencerminkan keterlibatan likuiditas yang kuat di seluruh pasar yield, menempatkan Pendle setara dengan protokol DeFi besar lainnya seperti Uniswap, Aave dan Hyperliquid.

Ini mencerminkan keterlibatan likuiditas yang kuat di seluruh pasar yield, menempatkan Pendle setara dengan protokol DeFi besar lainnya seperti Uniswap, Aave dan Hyperliquid. Total biaya yang diperoleh: ~$44,6 juta naik +134% YoY , dengan pendapatan pemegang mencapai ~$34,9 juta.

, dengan pendapatan pemegang mencapai ~$34,9 juta. Volume perdagangan nosional bulanan: ~$54 miliar (rata-rata trailing 90 hari) dengan volume harian sembilan digit yang sering, bukti permintaan yield tetap Pendle.

Data tersebut mencerminkan posisi Pendle sebagai tempat perdagangan yield dan funding rates yang tertoken yang menonjol, dengan biaya terealisasi yang dilaporkan dan kedalaman likuiditas melebihi beberapa platform sebanding dalam ruang pendapatan tetap.

Peningkatan Token Baru Pendle

Token Pendle yang ditingkatkan memperkenalkan solusi komprehensif untuk kesederhanaan dan distribusi yang adil di seluruh ekosistemnya:

Pendapatan protokol akan digunakan untuk pembelian kembali token PENDLE , dan didistribusikan kepada pemegang sPENDLE aktif

, dan didistribusikan kepada pemegang sPENDLE aktif Model likuiditas yang ditingkatkan dengan memungkinkan sPENDLE periode penarikan sederhana 14 hari (atau penebusan instan dengan biaya 5%).

(atau penebusan instan dengan biaya 5%). sPENDLE juga bertransformasi sebagai token yang dapat disusun dan dapat dipertukarkan yang dapat diintegrasikan dengan dApp mana pun, menghilangkan trade-off antara partisipasi dan likuiditas terlepas dari jangka waktu

Sistem voting manual sebelumnya akan ditingkatkan menjadi model emisi algoritmik, menargetkan untuk memotong emisi PENDLE sebesar 20-30% sambil memberikan efisiensi alokasi yang jauh lebih baik

sambil memberikan efisiensi alokasi yang jauh lebih baik Kunci vePENDLE akan dijeda pada 29 Januari, dan setiap pemegang vePENDLE yang ada saat itu akan menerima pengganda khusus untuk saldo sPENDLE virtual mereka berdasarkan durasi kunci yang tersisa (hingga 4x). Hadiah akan didistribusikan berdasarkan saldo sPENDLE virtual ini, memungkinkan pemegang PENDLE untuk mendapatkan hadiah besar selama periode transisi ini dengan vePENDLE

Boros: Perbatasan Baru dalam Perdagangan Rates Onchain

Katalis tambahan untuk arsitektur token Pendle yang ditingkatkan adalah Boros, tempat onchain pertama yang menokenisasi funding rates perpetual, mengubah aliran yield yang tidak dapat diperdagangkan menjadi instrumen yang dapat diperdagangkan. Metrik Boros menyoroti adopsi organik yang cepat dan potensi pertumbuhan yang material:

Metrik Utama: 4 bulan setelah peluncurannya Boros mencapai ~$6,9 miliar dalam open interest ~$91 juta dan $6,8 juta dalam deposit pada akhir tahun 2025.

~$91 juta dan $6,8 juta dalam deposit pada akhir tahun 2025. Boros telah menghasilkan ~$301 ribu dalam biaya sambil beroperasi di pasar yang baru lahir yang menetapkan kesesuaian produk-pasar awal untuk derivatif rate on-chain.

Pasar perpetual dengan ~$63 miliar dalam open interest mewakili potensi pertumbuhan yang signifikan di mana Boros saat ini memegang bagian awal, diharapkan untuk membuka hingga 10x penetrasi OI dengan pertumbuhan biaya protokol inkremental ~15% yang sesuai.

Boros juga telah mendaftarkan NVDAUSDC-Hyperliquid, memungkinkan pengguna untuk berspekulasi dan memperdagangkan funding rate pasar perp NVIDIA HIP-3, menandakan pendaftaran aset eksotis lainnya serta perps ekuitas lainnya seperti S&P500, NASDAQ, AMZN, TSLA dan lainnya.

Dengan mengatasi salah satu sumber yield yang belum dimanfaatkan terbesar di DeFi yaitu eksposur funding rates, Boros semakin memperkuat vektor pertumbuhan Pendle, membantu mendiversifikasi pendapatan di luar TVL dan biaya yield tradisional.

Visi Strategis: Dari Yield DeFi ke Infrastruktur Pendapatan Tetap Global

Peningkatan token Pendle dimaksudkan untuk mendukung infrastruktur protokol untuk menskala lapisan yield keuangan terdesentralisasi (DeFi) dalam kaitannya dengan pasar keuangan terpusat dan tradisional. Pendapatan tetap tetap menjadi salah satu segmen terbesar dalam keuangan global, dan Pendle telah mengembangkan berbagai alat—dari token principal dan yield hingga derivatif funding rate—yang bertujuan untuk memfasilitasi akses ke area ini. Protokol terus memperluas integrasinya, termasuk strategi leverage, aplikasi AI, penggunaan PT beragunan, dan mekanisme likuiditas lintas rantai.

Tentang Pendle

Pendle adalah platform perdagangan yield kripto terbesar di dunia yang memberdayakan tokenisasi dan perdagangan aset penghasil yield. Pendle membuka strategi yield yang canggih untuk peserta ritel dan institusional sama-sama mendefinisikan ulang masa depan pendapatan tetap onchain.

Postingan Pendle Mengumumkan Peningkatan Token saat Platform Yield DeFi-nya Berkembang muncul pertama kali di CryptoPotato.