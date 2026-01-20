Pendapatan OpenAI Meledak Menjadi $20 Miliar saat ChatGPT Bersiap untuk Iklan

TLDR

OpenAI mengumumkan pendapatan tahunan sebesar $20 miliar pada tahun 2025, meningkat tiga kali lipat dari $6 miliar pada tahun 2024

Infrastruktur komputasi berkembang dari 0,6 gigawatt menjadi 1,9 gigawatt antara tahun 2024 dan 2025

Perusahaan akan memprioritaskan "adopsi praktis" pada tahun 2026, dengan fokus pada layanan kesehatan, sains, dan perusahaan

ChatGPT akan mulai menampilkan iklan kepada pengguna AS tertentu untuk mendanai biaya pengembangan AI

OpenAI berharap meluncurkan perangkat fisik pertamanya pada akhir tahun 2026

CFO OpenAI Sarah Friar mengungkapkan pada hari Minggu bahwa pendapatan tahunan perusahaan telah melampaui $20 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut mewakili lebih dari tiga kali lipat dari $6 miliar yang dilaporkan pada tahun 2024.

Pertumbuhan keuangan perusahaan AI ini sejalan dengan ekspansi infrastruktur komputasinya. Kapasitas komputasi meningkat dari 0,6 gigawatt pada tahun 2024 menjadi 1,9 gigawatt pada tahun 2025.

Friar mencatat bahwa pengguna aktif harian dan mingguan terus mencapai tingkat rekor. Perusahaan yang didukung Microsoft ini tidak mengungkapkan jumlah pengguna yang tepat.

Lintasan pendapatan OpenAI menunjukkan akselerasi cepat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan menghasilkan $2 miliar pada tahun 2023 sebelum melonjak menjadi $6 miliar pada tahun 2024.

Daya komputasi tumbuh selama periode yang sama. Infrastruktur berkembang dari 0,2 gigawatt pada tahun 2023 menjadi 1,9 gigawatt saat ini.

CFO menyatakan bahwa sumber daya komputasi tambahan akan memungkinkan adopsi pelanggan yang lebih cepat. Dia menekankan hubungan langsung antara ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan pendapatan.

Aplikasi Praktis Menjadi Prioritas pada Tahun 2026

OpenAI akan mengalihkan fokusnya ke "adopsi praktis" sepanjang tahun 2026. Strategi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan AI dan penggunaan sehari-hari.

Sektor layanan kesehatan, sains, dan perusahaan mewakili area target utama. Friar menjelaskan industri-industri ini dapat menerjemahkan kecerdasan yang lebih baik menjadi hasil yang lebih baik.

Perusahaan berencana memperkenalkan iklan di ChatGPT untuk beberapa pengguna AS. Aliran pendapatan ini akan membantu mengimbangi biaya besar pengembangan teknologi AI.

Kepala kebijakan Chris Lehane mengonfirmasi OpenAI tetap sesuai jadwal untuk merilis perangkat keras pertamanya. Jendela peluncuran ditetapkan untuk paruh kedua tahun 2026.

Strategi Kemitraan dan Pengembangan Masa Depan

OpenAI sekarang bermitra dengan beberapa penyedia komputasi setelah sebelumnya mengandalkan satu. Perusahaan telah mendiversifikasi hubungan infrastrukturnya selama tiga tahun terakhir.

Friar menggambarkan pendekatan perusahaan sebagai mempertahankan neraca yang "ringan" melalui kemitraan. OpenAI menghindari kepemilikan infrastruktur dan menjaga kontrak tetap fleksibel di berbagai penyedia.

Perusahaan mencapai kesepakatan dengan Nvidia pada bulan September. Pembuat chip tersebut berjanji $100 miliar untuk membantu OpenAI menerapkan setidaknya 10 gigawatt sistem.

Nvidia kemudian menginformasikan kepada investor pada bulan November bahwa kesepakatan tersebut belum berkembang menjadi kontrak formal. Pengaturan tersebut masih dalam tahap pengumuman.

Friar menguraikan fase pengembangan berikutnya OpenAI sebagai berpusat pada agen dan otomasi alur kerja. Alat-alat ini akan beroperasi secara terus-menerus, mempertahankan konteks, dan menjalankan tindakan di berbagai platform.

Platform ini saat ini mencakup teks, gambar, suara, kode, dan API. Aplikasi masa depan akan diperluas ke penelitian ilmiah, penemuan obat, sistem energi, dan pemodelan keuangan.

OpenAI sedang mempersiapkan kemungkinan penawaran umum perdana tahun ini. Friar menekankan bahwa metode monetisasi harus terasa alami bagi pengalaman pengguna.

Postingan Pendapatan OpenAI Meledak Menjadi $20 Miliar Saat ChatGPT Bersiap untuk Iklan pertama kali muncul di Blockonomi.