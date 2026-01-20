Tingkat Harga yang Harus Dicapai Kembali oleh XRP untuk Kembali ke "Zona Aman"

XRP harus merebut kembali level harga kritis di atas angka psikologis $2 untuk kembali ke zona aman setelah penurunan baru-baru ini.

Pasar kripto yang lebih luas terus berjuang, menghadapi tekanan bearish yang diperbarui di tengah ketegangan geopolitik yang dipicu oleh pengumuman tarif terbaru Presiden Donald Trump. Di tengah tren turun ini, harga XRP telah anjlok, kehilangan level penting secara psikologis $2.

Khususnya, periode bearish baru-baru ini mengikuti dorongan naik sebelumnya yang direkayasa oleh XRP dan pasar lainnya dari 1 hingga 6 Januari. Sekarang, dengan tren turun yang sedang berlangsung mengancam untuk menghapus keuntungan dari dorongan naik sebelumnya ini, XRP harus merebut kembali level $2,05 untuk kembali ke zona aman.

Poin Utama

Setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru pada negara-negara Eropa terkait Greenland, pasar kripto bereaksi negatif.

XRP mengalami sebagian besar dampaknya, akhirnya kehilangan level psikologis $2, memangkas keuntungan tahunannya menjadi 7,12%.

Tren turun terbaru mengikuti upaya pemulihan sebelumnya yang melihat XRP rebound sebesar 30% dari 1 hingga 6 Januari.

Dengan Presiden Trump mengancam tarif tambahan pada Greenland, pasar sekarang menghadapi tekanan yang diperbarui.

XRP perlu merebut kembali angka $2,05 untuk meredam penurunan lebih lanjut dari sini dan kembali ke zona aman.

XRP Berjuang Setelah Rebound 30%

Untuk konteks, area ini disorot oleh Dom, seorang analis pasar ahli. Khususnya, Dom adalah salah satu dari sedikit suara yang mengangkat kekhawatiran tentang kampanye rebound XRP dari awal bulan. Secara khusus, setelah Q4 2025 yang buruk, XRP dan pasar kripto menggelar dorongan pemulihan di awal 2026.

Tren naik berlangsung selama hampir seminggu, dengan XRP melambung ke puncak 2 bulan sebesar $2,41 pada 6 Januari. Ini mewakili peningkatan lebih dari 30% dari harga pembukaan 2026-nya. Namun, pada 6 Januari, Dom memperingatkan investor untuk berhati-hati, dengan alasan bahwa lonjakan tersebut tidak berasal dari "pembelian pasar yang agresif." Dia mencatat bahwa kurangnya permintaan nyata di pasar spot menunjukkan bahwa reli tersebut tidak berkelanjutan.

Menariknya, XRP menghadapi pullback segera setelahnya, turun 1,87% pada 6 Januari dan kemudian 6,09% lebih lanjut pada hari berikutnya. Sejak itu, XRP terus menurun, mencatat hanya satu keuntungan intraday selama 14 hari terakhir dan anjlok 18,6% dari puncak $2,41. Ancaman tarif Presiden Trump juga memperburuk situasi.

XRP Harus Merebut Kembali $2,05 untuk Kembali ke Zona Aman

Sekarang, dalam komentar pasarnya baru-baru ini, Dom menegaskan kembali bahwa reli XRP sebelumnya bukan karena aktivitas pembelian yang intens. Sebaliknya, itu berasal dari aliran modal yang relatif kecil, yang memanfaatkan solusi likuiditas tipis untuk mempengaruhi aksi harga. Menurut Dom, reli tersebut tidak menyaksikan dukungan pembeli apa pun.

XRP 7h Chart | Dom

Dom menekankan bahwa XRP perlu pulih menuju merebut kembali level $2,05 agar dapat kembali ke "zona aman." Dia mencatat bahwa XRP telah menguji ulang posisi terendah di sekitar level $1,8, yang bisa mewakili satu ekspresi terakhir dari apa yang tampaknya menjadi "struktur dasar." Dia percaya pasar bisa melihat penurunan yang lebih curam jika XRP kehilangan $1,8, dengan lari ke $2,05 diperlukan untuk menjadi aman.