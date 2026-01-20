Kazakhstan menerapkan undang-undang AI baru untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara

Kazakhstan telah mengambil langkah besar dalam kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia dengan undang-undang AI barunya, yang mulai berlaku pada 18 Januari. Legislasi ini menetapkan kerangka hukum yang memprioritaskan individu, hak-hak mereka, kebebasan, dan kesejahteraan sambil mengatur pengembangan dan penggunaan AI.

Prinsip inti hukum dan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data. Warga negara berhak mengetahui untuk apa pemrosesan otomatis digunakan dan apa yang mungkin terjadi sebagai hasilnya, serta bagaimana melindungi diri mereka sendiri.

Sistem AI dikategorikan dan diberi peringkat berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kemampuan pengambilan keputusan otonom; ini berarti bahwa sistem AI yang dianggap "berisiko tinggi" akan memiliki tingkat keamanan sistem informasi tertinggi, mirip dengan organisasi milik pemerintah.

Undang-undang untuk melindungi warga negara dan memandu pengembangan AI

Selain mendefinisikan tanggung jawab individu pemilik sistem AI, operator, dan pengguna selama siklus hidup solusi AI, legislasi ini secara khusus melarang penggunaan sistem AI yang memanipulasi perilaku individu, mendiskriminasi individu, mengeksploitasi kerentanan individu, mendeteksi emosi tanpa persetujuan individu, melanggar hukum perlindungan data, atau menghasilkan konten terlarang.

Kazakhstan bukan satu-satunya, karena banyak negara lain mendorong undang-undang yang melindungi pengguna dari deepfake dan konten berbahaya lainnya. Misalnya, China baru-baru ini mengumumkan aturan baru yang membatasi chatbot AI yang mendorong pengguna ke emosi bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan perjudian, dalam langkah yang dimaksudkan untuk melindungi pengguna terutama anak di bawah umur.

Untuk Kazakhstan, legislasi ini mensyaratkan transparansi untuk sistem AI dan mewajibkan bahwa semua konten sintetis harus diidentifikasi dengan jelas sebagai konten sintetis melalui label. Undang-undang ini menetapkan bahwa karya yang dibuat dengan kreativitas manusia dapat dilindungi hak cipta, sementara pelatihan AI dengan materi berhak cipta diperbolehkan selama tidak dilarang secara tegas oleh pemilik hak cipta.

Kementerian Kecerdasan Buatan dan Pembangunan Digital merekomendasikan agar AI dikembangkan sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi, peraturan keamanan informasi, standar efisiensi energi dan pengurangan dampak lingkungan.

Tujuan menyeluruh Kementerian adalah menyediakan teknologi AI yang aman, bertanggung jawab, dan berfokus pada manusia bagi individu sambil terus mendorong inovasi teknologi baru.

Kazakhstan meluncurkan AI Governance 500 untuk melatih eksekutif

Menurut The Asana Times, peluncuran kelompok perdana AI Governance 500, program strategis yang bertujuan mengajarkan eksekutif cara mengimplementasikan dan memperluas AI dalam organisasi pemerintah, berlangsung pada 19 Januari.

Program ini diperkenalkan oleh Zhaslan Madiyev, yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri serta Menteri Kecerdasan Buatan dan Pembangunan Digital.

Sekitar 100 eksekutif dari pemerintah dan sektor kuasi-publik berpartisipasi, mencakup pemahaman strategis AI hingga pengembangan proyek terapan untuk implementasi regional dan departemen.

Saat ini, negara tersebut berada dalam tahap awal melakukan penilaian yang dipimpin UNESCO untuk menentukan kesiapan keseluruhan negara di bidang kecerdasan buatan. Menggunakan Metodologi Penilaian Kesiapan UNESCO (RAM), penilaian akan melihat semua aspek ekosistem AI negara, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, ilmiah, pendidikan, dan teknologi.

Selain itu, akan ada Tim Pemangku Kepentingan Nasional, yang terdiri dari anggota dari berbagai kementerian, universitas, perusahaan swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional.

"Rekomendasi praktis akan dikembangkan untuk mendukung ekosistem AI yang berpusat pada manusia," catat Kementerian Luar Negeri. Proyek ini menggarisbawahi komitmen Kazakhstan terhadap kerja sama internasional, hak asasi manusia, dan nilai-nilai universal dalam strategi AI-nya.

