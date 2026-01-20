Israel memerintahkan keluarga-keluarga Gaza untuk pindah dalam evakuasi paksa pertama sejak gencatan senjata

KAIRO, Mesir – Pasukan Israel telah memerintahkan puluhan keluarga Palestina di selatan Jalur Gaza untuk meninggalkan rumah mereka dalam evakuasi paksa pertama sejak gencatan senjata Oktober, sebagaimana dikatakan warga dan Hamas pada Selasa, 20 Januari, bahwa militer sedang memperluas wilayah di bawah kontrolnya.

Warga Bani Suhaila, timur Khan Younis, mengatakan selebaran dijatuhkan pada Senin, 19 Januari, kepada keluarga yang tinggal di perkemahan tenda di lingkungan Al-Reqeb.

"Pesan mendesak. Wilayah ini di bawah kendali IDF. Anda harus segera mengungsi," demikian bunyi selebaran yang ditulis dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Inggris, yang dijatuhkan tentara di atas lingkungan Al-Reqeb di kota Bani Suhaila.

Dalam perang dua tahun sebelum gencatan senjata yang dimediasi AS ditandatangani pada Oktober, Israel menjatuhkan selebaran di atas wilayah yang kemudian diserang atau dibombardir, memaksa beberapa keluarga untuk pindah beberapa kali.

Warga dan sumber dari kelompok militan Hamas mengatakan ini adalah pertama kalinya selebaran dijatuhkan sejak saat itu. Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pihak-pihak jauh berbeda tentang fase berikutnya

Gencatan senjata belum berkembang melampaui fase pertamanya, di mana pertempuran besar telah berhenti, Israel menarik diri dari kurang dari setengah Gaza, dan Hamas melepaskan sandera sebagai imbalan tahanan dan narapidana Palestina.

Praktis seluruh populasi lebih dari 2 juta orang terbatas di sekitar sepertiga wilayah Gaza, sebagian besar di tenda darurat dan bangunan rusak, di mana kehidupan telah berlanjut di bawah kendali administrasi yang dipimpin Hamas.

Israel dan Hamas telah saling menuduh pelanggaran besar terhadap gencatan senjata dan tetap jauh berbeda tentang langkah-langkah yang lebih sulit yang direncanakan untuk fase berikutnya.

Mahmoud, seorang warga dari wilayah Bani Suhaila, yang meminta untuk tidak menyebutkan nama keluarganya, mengatakan perintah evakuasi berdampak pada setidaknya 70 keluarga, yang tinggal di tenda dan rumah, beberapa di antaranya rusak sebagian, di wilayah tersebut.

"Kami telah melarikan diri dari wilayah tersebut dan pindah ke barat. Ini mungkin keempat atau kelima kalinya pendudukan memperluas garis kuning sejak bulan lalu," katanya kepada Reuters melalui telepon dari Khan Younis, merujuk pada garis di belakang mana Israel telah menarik diri.

"Setiap kali mereka menggerakkannya sekitar 120 hingga 150 meter ke dalam wilayah yang dikontrol Palestina, menelan lebih banyak tanah," kata ayah dari tiga anak itu.

Hamas menyebutkan keadaan gangguan kemanusiaan

Ismail Al-Thawabta, direktur kantor media pemerintah Gaza yang dijalankan Hamas, mengatakan militer Israel telah memperluas wilayah di bawah kontrolnya di timur Khan Younis lima kali sejak gencatan senjata, memaksa pengungsian setidaknya 9.000 orang.

"Pada Senin, 19 Januari 2026, pasukan pendudukan Israel menjatuhkan selebaran peringatan yang menuntut evakuasi paksa wilayah Bani Suhaila di timur Kegubernuran Khan Younis, dalam tindakan yang termasuk dalam kebijakan intimidasi dan tekanan terhadap warga sipil," kata Thawabta kepada Reuters.

Dia mengatakan perintah evakuasi baru mempengaruhi sekitar 3.000 orang.

"Langkah tersebut menciptakan keadaan gangguan kemanusiaan, meningkatkan tekanan pada area tempat tinggal yang sudah terbatas, dan semakin memperdalam krisis pengungsian internal di kegubernuran," tambah Thawabta.

Militer Israel sebelumnya mengatakan telah membuka tembakan setelah mengidentifikasi apa yang disebutnya "teroris" melintasi garis kuning dan mendekati pasukannya, menimbulkan ancaman langsung bagi mereka.

Mereka terus melakukan serangan udara dan operasi tertarget di seluruh Gaza. Militer Israel mengatakan memandang "dengan sangat serius" setiap upaya oleh kelompok militan di Gaza untuk menyerang Israel.

Di bawah fase-fase masa depan gencatan senjata yang belum dirundingkan, rencana Presiden AS Donald Trump membayangkan Hamas melucuti senjata, Israel menarik diri lebih jauh, dan administrasi yang didukung internasional membangun kembali Gaza.

Lebih dari 460 warga Palestina dan tiga tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata berlaku.

Israel meluncurkan operasinya di Gaza menyusul serangan oleh pejuang yang dipimpin Hamas pada Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang, menurut perhitungan Israel. Serangan Israel telah menewaskan 71.000 orang, menurut otoritas kesehatan di enklave tersebut. – Rappler.com