Meta menghadapi masa depan yang tidak pasti karena pemimpin kebijakan publik teratas untuk Asia-Pasifik meninggalkan jabatan

Meta akan berpisah dengan pemimpin kebijakan publik teratasnya di Asia-Pasifik. Simon Milner, Wakil Presiden Kebijakan Publik untuk APAC, akan pergi setelah 14 tahun, menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai salah satu eksekutif kebijakan paling senior di kawasan ini.

Keberangkatan ini terjadi di saat otoritas regional semakin serius dalam mengawasi jaringan online. Perkembangan ini menambah kompleksitas pada fungsi bisnis yang menjadi inti operasi Meta.

Meta kehilangan pemimpin kebijakan senior di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintah

Milner telah bertanggung jawab atas strategi publik Meta di wilayah-wilayah utama, termasuk Tiongkok, India, dan Jepang, area yang ditandai dengan populasi besar dan rencana ekspansi yang stabil.

Seiring Meta tumbuh lebih jauh ke pasar-pasar tersebut, pengawasan beralih ke tim yang didedikasikan untuk aturan dan kepatuhan, yang tidak hanya bertugas mengidentifikasi risiko tetapi juga memelihara hubungan kerja dengan pejabat pemerintah. Karena kejelasan jarang terjadi di lingkungan seperti itu, peran Milner telah menjadi kekuatan vital dalam lanskap politik yang berubah.

Sekarang regulator mengawasi Meta lebih ketat, peran Milner membawa konsekuensi yang lebih besar. Ketika pemerintah fokus pada perlindungan anak, penipuan online, dan bagaimana konten diawasi, apa yang dianggap dapat diterima berubah secara perlahan. Di momen seperti ini, orang-orang yang memandu kebijakan di dalam perusahaan membantu mengarahkan pilihan, bukan hanya membaca aturan, tetapi menyesuaikan fitur, membentuk pembicaraan dengan pengawas, dan menyesuaikan rencana ketika undang-undang baru muncul.

Keberangkatannya di saat ini membuat kepemimpinan yang stabil lebih sulit, tepat ketika hubungan dengan pembuat kebijakan berada di puncaknya.

Selama bertahun-tahun, bekerja di berbagai wilayah telah membentuk kedudukan Milner dalam organisasi, yang juga mengapa Meta dengan hati-hati mengelola transisinya. Sebelum memimpin upaya kebijakan di Asia-Pasifik, ia menjabat sebagai kepala kebijakan Meta di Inggris dan Irlandia; setelah itu, ia mengawasi kebijakan di seluruh Eropa, bagian dari Afrika, dan Timur Tengah.

Pengalaman itu memungkinkannya memahami bagaimana pemerintah yang berbeda mendekati pengawasan dan seberapa cepat undang-undang dapat berubah. Ketika membagikan berita keberangkatannya di LinkedIn, Milner mengatakan keterlibatannya selama beberapa bulan mendatang akan fokus pada menemukan penggantinya dan menjaga stabilitas tim kebijakan APAC di tengah pengawasan berkelanjutan terhadap perusahaan.

Pemerintah di seluruh Asia-Pasifik memperketat aturan media sosial

Di seluruh kawasan Asia-Pasifik, regulator meningkatkan tekanan pada Meta, tidak hanya di negara-negara individual tetapi melalui upaya terkoordinasi yang mencakup berbagai yurisdiksi. Di jantung arah kebijakan Meta di wilayah-wilayah kunci seperti Tiongkok, India, dan Jepang berdiri Simon Milner, membentuk keterlibatan di mana populasi muda yang aktif secara digital membentuk ambisi masa depan.

Inisiatif pertumbuhan di wilayah-wilayah ini memerlukan navigasi yang hati-hati melalui kerangka hukum yang berubah yang berkembang lebih cepat dari yang diizinkan oleh jadwal korporat. Di ruang ini, tim kebijakan publik memainkan peran vital: menafsirkan regulasi, mengklarifikasi mekanisme platform kepada otoritas, dan mendeteksi sinyal sebelum mengeras menjadi konflik.

Peningkatan pengawasan telah membuat kewajiban Meta lebih sulit dikelola. Karena otoritas sekarang mempertanyakan praktik korporat lebih banyak lagi, ekspektasi telah berubah banyak. Perhatian sekarang fokus pada masalah konkret seperti penipuan digital dan melindungi individu secara online.

Titik balik terjadi di Taiwan ketika perusahaan keuangan terkemuka menghentikan promosi di Facebook. Postingan penipuan telah meniru branding resmi, menyebabkan kebingungan di antara pelanggan.

Langkah tersebut mengintensifkan perhatian pemerintah terhadap platform sambil mengungkapkan kerentanan dalam mekanisme penegakan. Hilangnya kepercayaan pengiklan menyoroti konsekuensi di luar pengawasan regulasi, menempatkan reputasi dan pendapatan perusahaan dalam risiko. Pemeriksaan publik meninggalkan sedikit ruang bagi perusahaan untuk bereaksi.

Tekanan yang sama terjadi di Jepang, dengan legislator mengadopsi sikap yang lebih tegas. Pernyataan publik dari otoritas telah meminta Meta untuk dengan cepat menghapus iklan menipu yang menampilkan selebriti, mencerminkan ketidakpuasan dengan keterlambatan yang dirasakan dalam tindakan penegakan perusahaan.

Yang mendasari permintaan ini adalah pola yang berkembang di seluruh kawasan. Pejabat sekarang mengantisipasi intervensi sebelum dampak meluas, daripada menunggu sampai konsekuensi muncul.

